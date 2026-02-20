Nem vicc: már most kezd elszállni a repjegyek ára nyárra

Tél vége van, de fejben már egy kanári-szigeteki tengerparton csodálod a napfelkeltét? A naptárban még messze a nyár, de a repülőjegyek ára ilyenkor már megmozdul. Ha figyeled a kínálatok alakulását, komoly összegeket spórolhatsz. A repülőjegy foglalás nem szerencsejáték, sokkal inkább időzítés kérdése: a legtöbb utazási szakértő szerint egy jókor betervezett vásárlás érezhető különbséget jelenthet a pénztárcádat tekintve.
A jelenlegi nemzetközi ajánlások szerint a nemzetközi járatoknál az ideális időablak általában az indulás előtt 2-8 hónappal nyílik meg. Ekkor a légitársaságok már közzéteszik a menetrendeket, de az árak még nem szálltak el. Ez az a sáv, amelyben érdemes aktívan keresni.
Az utazási szakértők többsége szerint az arany középút, ha utazás előtt 3-5 hónappal foglalunk.
Ez különösen igaz a nyári utazásokra, amikor a kereslet eleve magasabb. Ez azt jelenti, ha a nyaralás 2026 júliusára vagy augusztusára esik, már tavasszal érdemes figyelni az árakat. A csúcsidőszakok esetében a késlekedés szinte mindig drágább jegyeket jelent, ez alól kevés kivétel van. Kivételt képezhetnek a kevésbé népszerű úti célok, amelyek esetén később is lehet jó árakat találni.
Mielőtt rákattintasz bármire, érdemes tisztázni, hogy a fapados és a hagyományos légitársaságok teljesen eltérő logika szerint áraznak. Vannak, akik nagyon korán közzéteszik a legjobb árakat – sokszor már 6-12 hónappal indulás előtt –, és az ár az idő előrehaladtával csak emelkedik. A hagyományos légitársaságoknál néha előfordulnak utolsó pillanatos akciók is, de nyári csúcsszezonban erre nem érdemes alapozni.
Hazánkból nagyon sokan fapadossal utaznak a mediterrán útvonalakon, ilyen esetben a korai foglalás különösen sokat számít. Aki megvárja a tavaszt egy júliusi út kifizetéséhez, annak általában jóval szélesebbre kell nyitnia a tárcáját, mint annak, aki már januárban vagy februárban megvásárolta a jegyét.
Az a régi tanács, miszerint „keddenként olcsóbb a jegy", mára nagyrészt elavult. A légitársaságok algoritmusai percenként változtatják az árakat a kereslet, a töltöttség és rengeteg más tényező alapján. Nem a hét napja számít igazán, hanem az, hogy te éppen mikor nézel rá, na meg az, hogy mennyi idő van még az indulásig. Sokkal hasznosabb, ha valamelyik repülőjegy-kereső oldal árfigyelő funkcióját használod: megadod az útvonalat és az időszakot, ha pedig az ár változik, arról értesítést kapsz. Így nem kell naponta frissítgetned az oldalt, mégis ott leszel, amikor csökkent az ár.
A következő videóból kiderül, pontosan mikor a legolcsóbb repülőjegyet foglalni:
