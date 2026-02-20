HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Aladár, Álmos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Repülőjegy egy férfi kezében okos repülőjegy foglalás után

Nem vicc: már most kezd elszállni a repjegyek ára nyárra

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 18:45
pihenéstipprepülőjegy foglalásidőzítésolcsó repülőjegy
Külföldi út tervezése során az időzítés sokszor rengeteget számít az ár szempontjából. Ha már most azon gondolkodsz, hova mész idén nyaralni, közel sem mindegy, mikor kattintasz a „foglalás" gombra. Ha a megfelelő pillanatban lépsz, sok pénzt megspórolhatsz a repülőjegy foglaláson.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A repülőjegy foglalás időzítése döntő lehet az ár szempontjából. A nyári járatokat tekintve hónapokkal korábban érdemes figyelni az ajánlatokat.
  • A nemzetközi adatok szerint a legkedvezőbb árra úgy van esély, ha 2–8 hónappal indulás előtt foglalunk.
  • Aki időben lép és figyeli az árakat, érezhetően kevesebbet fizethet az idén nyári utazásért.

Tél vége van, de fejben már egy kanári-szigeteki tengerparton csodálod a napfelkeltét? A naptárban még messze a nyár, de a repülőjegyek ára ilyenkor már megmozdul. Ha figyeled a kínálatok alakulását, komoly összegeket spórolhatsz. A repülőjegy foglalás nem szerencsejáték, sokkal inkább időzítés kérdése: a legtöbb utazási szakértő szerint egy jókor betervezett vásárlás érezhető különbséget jelenthet a pénztárcádat tekintve.

Repülőjegy foglalás telefonon
Nem mindegy, mennyi az annyi: a repülőjegy foglalást már hónapokkal az utazás előtt érdemes megejteni
Fotó:  123rf.com

Repülőjegy foglalás okosan – mikor érdemes elkezdeni böngészni az ajánlatokat?

A jelenlegi nemzetközi ajánlások szerint a nemzetközi járatoknál az ideális időablak általában az indulás előtt 2-8 hónappal nyílik meg. Ekkor a légitársaságok már közzéteszik a menetrendeket, de az árak még nem szálltak el. Ez az a sáv, amelyben érdemes aktívan keresni.

Az utazási szakértők többsége szerint az arany középút, ha utazás előtt 3-5 hónappal foglalunk.

Ez különösen igaz a nyári utazásokra, amikor a kereslet eleve magasabb. Ez azt jelenti, ha a nyaralás 2026 júliusára vagy augusztusára esik, már tavasszal érdemes figyelni az árakat. A csúcsidőszakok esetében a késlekedés szinte mindig drágább jegyeket jelent, ez alól kevés kivétel van. Kivételt képezhetnek a kevésbé népszerű úti célok, amelyek esetén később is lehet jó árakat találni.

A repülőjegy foglalás menete: fapados vagy hagyományos?

Mielőtt rákattintasz bármire, érdemes tisztázni, hogy a fapados és a hagyományos légitársaságok teljesen eltérő logika szerint áraznak. Vannak, akik nagyon korán közzéteszik a legjobb árakat – sokszor már 6-12 hónappal indulás előtt –, és az ár az idő előrehaladtával csak emelkedik. A hagyományos légitársaságoknál néha előfordulnak utolsó pillanatos akciók is, de nyári csúcsszezonban erre nem érdemes alapozni.

Hazánkból nagyon sokan fapadossal utaznak a mediterrán útvonalakon, ilyen esetben a korai foglalás különösen sokat számít. Aki megvárja a tavaszt egy júliusi út kifizetéséhez, annak általában jóval szélesebbre kell nyitnia a tárcáját, mint annak, aki már januárban vagy februárban megvásárolta a jegyét.

Figyeld az árakat, ne csak egyszer nézz rájuk

Az a régi tanács, miszerint „keddenként olcsóbb a jegy", mára nagyrészt elavult. A légitársaságok algoritmusai percenként változtatják az árakat a kereslet, a töltöttség és rengeteg más tényező alapján. Nem a hét napja számít igazán, hanem az, hogy te éppen mikor nézel rá, na meg az, hogy mennyi idő van még az indulásig. Sokkal hasznosabb, ha valamelyik repülőjegy-kereső oldal árfigyelő funkcióját használod: megadod az útvonalat és az időszakot, ha pedig az ár változik, arról értesítést kapsz. Így nem kell naponta frissítgetned az oldalt, mégis ott leszel, amikor csökkent az ár.

A következő videóból kiderül, pontosan mikor a legolcsóbb repülőjegyet foglalni:

Ezek a témák is érdekelhetnek

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu