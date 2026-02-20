Nem vicc: már most kezd elszállni a repjegyek ára nyárra

A repülőjegy foglalás időzítése döntő lehet az ár szempontjából. A nyári járatokat tekintve hónapokkal korábban érdemes figyelni az ajánlatokat.

A nemzetközi adatok szerint a legkedvezőbb árra úgy van esély, ha 2–8 hónappal indulás előtt foglalunk.

Aki időben lép és figyeli az árakat, érezhetően kevesebbet fizethet az idén nyári utazásért.

Tél vége van, de fejben már egy kanári-szigeteki tengerparton csodálod a napfelkeltét? A naptárban még messze a nyár, de a repülőjegyek ára ilyenkor már megmozdul. Ha figyeled a kínálatok alakulását, komoly összegeket spórolhatsz. A repülőjegy foglalás nem szerencsejáték, sokkal inkább időzítés kérdése: a legtöbb utazási szakértő szerint egy jókor betervezett vásárlás érezhető különbséget jelenthet a pénztárcádat tekintve.

Nem mindegy, mennyi az annyi: a repülőjegy foglalást már hónapokkal az utazás előtt érdemes megejteni

Fotó: 123rf.com

Repülőjegy foglalás okosan – mikor érdemes elkezdeni böngészni az ajánlatokat?

A jelenlegi nemzetközi ajánlások szerint a nemzetközi járatoknál az ideális időablak általában az indulás előtt 2-8 hónappal nyílik meg. Ekkor a légitársaságok már közzéteszik a menetrendeket, de az árak még nem szálltak el. Ez az a sáv, amelyben érdemes aktívan keresni.

Az utazási szakértők többsége szerint az arany középút, ha utazás előtt 3-5 hónappal foglalunk.

Ez különösen igaz a nyári utazásokra, amikor a kereslet eleve magasabb. Ez azt jelenti, ha a nyaralás 2026 júliusára vagy augusztusára esik, már tavasszal érdemes figyelni az árakat. A csúcsidőszakok esetében a késlekedés szinte mindig drágább jegyeket jelent, ez alól kevés kivétel van. Kivételt képezhetnek a kevésbé népszerű úti célok, amelyek esetén később is lehet jó árakat találni.

A repülőjegy foglalás menete: fapados vagy hagyományos?

Mielőtt rákattintasz bármire, érdemes tisztázni, hogy a fapados és a hagyományos légitársaságok teljesen eltérő logika szerint áraznak. Vannak, akik nagyon korán közzéteszik a legjobb árakat – sokszor már 6-12 hónappal indulás előtt –, és az ár az idő előrehaladtával csak emelkedik. A hagyományos légitársaságoknál néha előfordulnak utolsó pillanatos akciók is, de nyári csúcsszezonban erre nem érdemes alapozni.