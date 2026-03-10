Mindenüket elveszik? Kíméletlen szabályokat kell betartaniuk az Exatlon versenyzőinek: ezeket vállalták be

Az eddigi évadok szereplői egytől-egyig úgy jöttek haza, életük egyik legszebb, de legkeményebb kalandja volt a műsor. Mert nem elég, hogy az Exatlon versenyzői szeretteiktől távol vannak jó esetben két hónapig, de emellett még kőkemény szabályokat is be kell tartaniuk, nincs kibúvó.

Exatlon Hungary 2026 szereplői elindultak Dominikára, odakint a versenyzőknek szigorú szabályokat kell betartani (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Az Exatlon sztárjaitól elveszik a telefont

Gyönyörű ország Dominika, tele szebbnél-szebb természeti csodákkal, ahol a kék és zöld ezer árnyalatával bíró Karib-tenger számtalan fantasztikus élmény kínál, például lehet úszni természetes élőhelyükön cápákkal és delfinekkel. Na de mindebből az Exatlon Hungary 2026 versenyzői szinte semmit sem látnak, erre csak akkor van esélyük, ha egy-egy párbajon élményt lehet nyerni.

Ezt persze még nem tudják a sportolók, akik közül a Kihívók ma érkeznek meg Dominikára Palik Lászlóval, holnap csatlakoznak hozzájuk a Bajnokok, akik másnap ültek repülőre Gelencsér Timivel. Sok kommentelő kérdezte, hogyhogy nem együtt utazik az egész csapat, amire egyszerű a válasz: elszeparálják a két csapat játékosait, hogy majd kint kezdjenek el megismerkedni egymással, ne beszélgethessenek a repülőn. Dominikán pedig két külön szálláshelyen vannak elszállásolva, a pályán kívül nem is találkozhatnak egymással. És ez még csak a kezdet...

Kemény házirend szerint élnek majd kint és kőkemény szabályok vonatkoznak rájuk! A TV2 Exatlon játékosok semmilyen elektronikus készüléket sem használhatnak, ahogy megérkeznek Dominikára, elveszik tőlük telefonjaikat, így a külvilággal nem tudnak kommunikálni. Tiltólistán szerepelnek a szépségápolási termékek és a szabadidős kellékek, sőt, órát sem viselhetnek a műsor ideje alatt. Emellett a tábort sem hagyhatják el engedély nélkül, és semmit sem vihetnek be a szállásuk területére.