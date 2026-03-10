Most kaptuk: teljes a káosz az M5-ösön, megbénult a forgalom

Balesetet szenvedett egy autószállító jármű az M5-ös autópálya 30-as kilométernél, Ócsa térségében, a Szeged felé vezető irányban. A baleset következtében a jármű szalagkorlátnak hajtott, valamint két gépkocsi leborult a trélerről.
A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek közül az egyiket eltávolítják a pályatestről. Az érintett szakaszt lezárták a hatósági beavatkozás idejére - írja a Katasztrófavédelem.
