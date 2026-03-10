Most kaptuk: teljes a káosz az M5-ösön, megbénult a forgalom

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
ócsa
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 19:06 / FRISSÍTÉS: 2026. március 10. 19:08
m5baleset
A balesettel érintett szakaszt lezárták a hatósági beavatkozás idejére. Az M5-ösön, Ócsa térségében van fennakadás.
Balesetet szenvedett egy autószállító jármű az M5-ös autópálya 30-as kilométernél, Ócsa térségében, a Szeged felé vezető irányban. A baleset következtében a jármű szalagkorlátnak hajtott, valamint két gépkocsi leborult a trélerről. 

A tűzoltók kivonultak az M5-ösön történt balesethez
A tűzoltók kivonultak az M5-ösön történt balesethez / Illusztráció: csikiphoto /  Shutterstock 

A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyek közül az egyiket eltávolítják a pályatestről. Az érintett szakaszt lezárták a hatósági beavatkozás idejére - írja a Katasztrófavédelem.

Baleset az M5-ösön, halálos gázolás Újfehértónál

Mint azt megírtuk, halálos baleset történt kedden a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasútvonalon. A hírek szerint a tragédia Újfehértó közelében történt, ahol egy személyvonat elgázolt egy embert.

 

