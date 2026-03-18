Ezekkel a dolgokkal kergetheted az őrületbe a légiutas-kísérőket

Téged is utálnak a légiutas-kísérők, ha ezt csinálod a repülőn

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 18:15
A légi közlekedésben az utastér korlátozott tere és a szoros időbeosztás különös fegyelmet követel meg minden résztvevőtől. A professzionális légiutas-kísérő munkáját nagyban megnehezítik azok a visszatérő utastéri szokások, amelyek lassítják a kiszolgálást vagy sértik az alapvető udvariassági szabályokat. Mutatjuk, mit ne tegyél a repülés során.
Oroszi Rita
A repülés során a biztonság és a kényelem fenntartása a legfontosabb feladat, amelyben a légiutas-kísérő kulcsszerepet játszik, ám a hatékonyságát gyakran hátráltatják a figyelmetlen utasok. A fedélzeti etikett betartása alapvető elvárás, hiszen a gép belseje közösségi tér, ahol az egyéni kényelem nem írhatja felül a személyzet munkavégzését.

  • A fülhallgatók használata és a lassú döntéshozatal a rendelésnél jelentősen hátráltatja a kiszolgálást.
  • A szénsavas italok, főként a diétás kóla lassú kitöltése és a rossz időzítésű folyosói mozgás feszültséget okoz.
  • A higiéniai vétségek és a személyzet fizikai érintése sérti a repülési etikettet.

Mivel lehet valóban őrületbe kergetni a légiutas-kísérőket?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos rögzült szokások — a fülhallgatók viselésétől a helytelen higiéniáig — rendszerszintű fennakadásokat és felesleges feszültséget generálnak a járatokon a légiutas-kísérők körében. Érdemes megfontolni a repülési etikettet a gondtalan utazás érdekében. 

A fülhallgatók folyamatos használata. Sokan akkor sem veszik le a készüléket, amikor a személyzet hozzájuk fordul, ami nehézkessé teszi a kommunikációt és felesleges ismétlésekre kényszeríti a dolgozókat.

A döntésképtelenség a rendelésnél. Az utasoknak percekig van lehetőségük figyelni a sorban előttük állók kiszolgálását, mégis gyakran csak a kocsi érkezésekor kezdenek el gondolkodni a választékon. Ez a fajta késlekedés jelentősen lassítja a teljes utastér ellátását.

A bizonyos italok, főként a diétás kóla rendelése is zavaró tényező. A nagy magasságban megváltozott légnyomás miatt a szénsavas üdítők intenzíven habzanak, a cukormentes változatok kiöntése pedig kifejezetten időigényes folyamat, ami feltartja a sort.

A mozgás időzítése. A folyosón zajló étel- és italkiszolgálás alatt a mosdóba igyekvő utasok fizikai akadályt képeznek a keskeny járatban. A zsúrkocsik mellett lehetetlen elhaladni, így az ilyenkor elindulók felesleges torlódást okoznak.

A szemétkezelés. Sokan az előttük lévő üléstámla zsebébe gyömöszölik a hulladékot ahelyett, hogy átadnák azt a személyzetnek a rendszeres szemétgyűjtés során. Ez a szokás nemcsak udvariatlan, hanem higiéniai szempontból is kifogásolható.

A cipő vagy a zokni levétele is gondot okozhat. A repülőgép közösségi tér, ahol a mezítláb közlekedés vagy a lábak szabadon hagyása esztétikai és egészségügyi szempontból is aggályos, különösen a mosdók környékén, ahol a padlón lévő folyadék csak nagyon ritkán tiszta víz.

A legsúlyosabb vétség a személyzet fizikai zaklatása figyelemfelkeltés céljából. A ruházat rángatása vagy az alkalmazottak megbökése teljességgel elfogadhatatlan viselkedés. A kapcsolatfelvétel helyes módja a szemkontaktus keresése vagy egy udvarias megszólítás, a fizikai érintés ugyanis sérti a professzionális munkavégzés kereteit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
