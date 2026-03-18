Téged is utálnak a légiutas-kísérők, ha ezt csinálod a repülőn

A repülés során a biztonság és a kényelem fenntartása a legfontosabb feladat, amelyben a légiutas-kísérő kulcsszerepet játszik, ám a hatékonyságát gyakran hátráltatják a figyelmetlen utasok. A fedélzeti etikett betartása alapvető elvárás, hiszen a gép belseje közösségi tér, ahol az egyéni kényelem nem írhatja felül a személyzet munkavégzését.

Légiutas-kísérő munka közben: ezeket NE tedd, ha nem akarod kivívni a haragjukat.

A fülhallgatók használata és a lassú döntéshozatal a rendelésnél jelentősen hátráltatja a kiszolgálást.

A szénsavas italok, főként a diétás kóla lassú kitöltése és a rossz időzítésű folyosói mozgás feszültséget okoz.

A higiéniai vétségek és a személyzet fizikai érintése sérti a repülési etikettet.

Mivel lehet valóban őrületbe kergetni a légiutas-kísérőket?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos rögzült szokások — a fülhallgatók viselésétől a helytelen higiéniáig — rendszerszintű fennakadásokat és felesleges feszültséget generálnak a járatokon a légiutas-kísérők körében. Érdemes megfontolni a repülési etikettet a gondtalan utazás érdekében.

A fülhallgatók folyamatos használata. Sokan akkor sem veszik le a készüléket, amikor a személyzet hozzájuk fordul, ami nehézkessé teszi a kommunikációt és felesleges ismétlésekre kényszeríti a dolgozókat.

A döntésképtelenség a rendelésnél. Az utasoknak percekig van lehetőségük figyelni a sorban előttük állók kiszolgálását, mégis gyakran csak a kocsi érkezésekor kezdenek el gondolkodni a választékon. Ez a fajta késlekedés jelentősen lassítja a teljes utastér ellátását.

A bizonyos italok, főként a diétás kóla rendelése is zavaró tényező. A nagy magasságban megváltozott légnyomás miatt a szénsavas üdítők intenzíven habzanak, a cukormentes változatok kiöntése pedig kifejezetten időigényes folyamat, ami feltartja a sort.

A mozgás időzítése. A folyosón zajló étel- és italkiszolgálás alatt a mosdóba igyekvő utasok fizikai akadályt képeznek a keskeny járatban. A zsúrkocsik mellett lehetetlen elhaladni, így az ilyenkor elindulók felesleges torlódást okoznak.

A szemétkezelés. Sokan az előttük lévő üléstámla zsebébe gyömöszölik a hulladékot ahelyett, hogy átadnák azt a személyzetnek a rendszeres szemétgyűjtés során. Ez a szokás nemcsak udvariatlan, hanem higiéniai szempontból is kifogásolható.