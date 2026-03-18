Téged is utálnak a légiutas-kísérők, ha ezt csinálod a repülőn

A repülés során a biztonság és a kényelem fenntartása a legfontosabb feladat, amelyben a légiutas-kísérő kulcsszerepet játszik, ám a hatékonyságát gyakran hátráltatják a figyelmetlen utasok. A fedélzeti etikett betartása alapvető elvárás, hiszen a gép belseje közösségi tér, ahol az egyéni kényelem nem írhatja felül a személyzet munkavégzését.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos rögzült szokások — a fülhallgatók viselésétől a helytelen higiéniáig — rendszerszintű fennakadásokat és felesleges feszültséget generálnak a járatokon a légiutas-kísérők körében. Érdemes megfontolni a repülési etikettet a gondtalan utazás érdekében.
A fülhallgatók folyamatos használata. Sokan akkor sem veszik le a készüléket, amikor a személyzet hozzájuk fordul, ami nehézkessé teszi a kommunikációt és felesleges ismétlésekre kényszeríti a dolgozókat.
A döntésképtelenség a rendelésnél. Az utasoknak percekig van lehetőségük figyelni a sorban előttük állók kiszolgálását, mégis gyakran csak a kocsi érkezésekor kezdenek el gondolkodni a választékon. Ez a fajta késlekedés jelentősen lassítja a teljes utastér ellátását.
A bizonyos italok, főként a diétás kóla rendelése is zavaró tényező. A nagy magasságban megváltozott légnyomás miatt a szénsavas üdítők intenzíven habzanak, a cukormentes változatok kiöntése pedig kifejezetten időigényes folyamat, ami feltartja a sort.
A mozgás időzítése. A folyosón zajló étel- és italkiszolgálás alatt a mosdóba igyekvő utasok fizikai akadályt képeznek a keskeny járatban. A zsúrkocsik mellett lehetetlen elhaladni, így az ilyenkor elindulók felesleges torlódást okoznak.
A szemétkezelés. Sokan az előttük lévő üléstámla zsebébe gyömöszölik a hulladékot ahelyett, hogy átadnák azt a személyzetnek a rendszeres szemétgyűjtés során. Ez a szokás nemcsak udvariatlan, hanem higiéniai szempontból is kifogásolható.
A cipő vagy a zokni levétele is gondot okozhat. A repülőgép közösségi tér, ahol a mezítláb közlekedés vagy a lábak szabadon hagyása esztétikai és egészségügyi szempontból is aggályos, különösen a mosdók környékén, ahol a padlón lévő folyadék csak nagyon ritkán tiszta víz.
A legsúlyosabb vétség a személyzet fizikai zaklatása figyelemfelkeltés céljából. A ruházat rángatása vagy az alkalmazottak megbökése teljességgel elfogadhatatlan viselkedés. A kapcsolatfelvétel helyes módja a szemkontaktus keresése vagy egy udvarias megszólítás, a fizikai érintés ugyanis sérti a professzionális munkavégzés kereteit.
Nézd meg a légiutas-kísérők egy napját az alábbi videóban:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
