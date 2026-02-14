Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A légiutas-kísérő elmondta, hogy miért jelentenek a szokásosnál is több problémát az indiai utasok.

Ettől rettegnek a légiutas-kísérők: van egy járat, amit senki sem akar megkapni

viselkedés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 11:45
légiutas-kísérőrepülőgépIndia
A repülőgépek fedélzetén a látszólag zavartalan utazás mögött a személyzet gyakran komoly kihívásokkal szembesül. Egy nemzetközi járatokon szolgáló légiutas-kísérő most elárulta, hogy bizonyos járatok különösen megterhelőek a fedélzeti személyzet számára.
A légiutas-kísérő feladata nem csupán az étel-ital felszolgálása és a biztonsági előírások betartatása. A kabinban dolgozók folyamatosan alkalmazkodnak az utasok igényeihez, kezelik a váratlan helyzeteket, és biztosítják a zavartalan utazást mindenki számára. Mégis van azonban egy ország, ahová különösen viszolyognak repülni, nem is véletlenül.

A légiutas-kísérő meglát egy indiai útlevelet repülőjegyekkel, már sejti, hogy az illető valószínűleg nem lesz egyszerű utas.
A légiutas-kísérő most elárulta, hogy mi a probléma az indiai utasokkal
Fotó: Mehaniq / Shutterstock
  • Az indiai utasok gyakran nehezen kezelhetők a protokollok ismeretének hiánya és magas igényeik miatt.
  • Gyakori problémák: poggyászkezelés, telefonok ki nem kapcsolása, prémium utasok túlzott elvárásai.
  • Logisztikai terhek: sok speciális étel, kerekesszék, eltérő higiéniai szokások, miközben az utasok néha elismerik a személyzet munkáját.

A légiutas-kísérő tapasztalatai: mely utasok jelentik a legnagyobb kihívást?

A beszámoló szerint a legnagyobb kihívást az indiai utasok jelentik, különösen a Közel-Keletre közlekedő járatokon. Egy korábbi Emirates-járaton, Kerala és Dubai között, a leszállás után videók jelentek meg arról, hogy az utasok pánikszerűen rohantak a poggyászukért, ami a személyzet szerint nehezen kezelhető helyzetet teremtett.

A Quora-felhasználók tapasztalatai szerint sok alacsonyabb jövedelmi háttérrel rendelkező utas első alkalommal repül, így kevésbé ismeri a fedélzeti protokollt. Gyakori, hogy az utasok nem használják a repülőgépeken az evőeszközöket, koszosan hagyják maguk után a mosdókat, vagy nem várják meg, amíg a biztonsági öv jelzője kikapcsol, mielőtt felállnának.

Az első osztály utasai sokszor még rosszabbak

A légiutas-kísérők tapasztalatai szerint a leggyakoribb problémák: a poggyászokat a saját elképzelésük szerinti tárolóba helyezik, elviszik a műanyag evőeszközöket, fejhallgatókat, takarókat, nem kapcsolják ki a telefonjukat felszálláskor, a prémium osztályon pedig gyakran úgy kezelik a személyzetet, mintha személyes szolgáik lennének. Egyes utasok szó szerint hivatkozva a státuszukra – például “Orvos vagyok” vagy “Ismerem a főnököt” – próbálták magukat előnyhöz juttatni.

Az alkoholfogyasztás is gyakori probléma, és sokszor a kabin személyzetét is zavarja a figyelmetlenség vagy az utaskísérőkre és a többi női utasra vonatkozó túlzott figyelem. Emellett a kerekesszékek nagy száma – egyes járatokon több tucat – és a több mint 180 speciális étel kiszolgálása jelentős logisztikai terhet ró a kabinra.

A szakember ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az indiai utasok nem szoktak durván viselkedni, és gyakran elismerik a személyzet erőfeszítéseit. Mindez rávilágít arra, hogy a légiutas-kísérő munkája a felszolgáláson túl folyamatos alkalmazkodást és szervezést igényel, különösen, ha az utasok igényei meghaladják a megszokott szintet, és a különböző kulturális szokások ütköznek a fedélzeti protokollokkal.

Nézd meg a videót arról, hogy miért utálnak a légiutas-kísérők Indiába repülni:

