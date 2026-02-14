Ettől rettegnek a légiutas-kísérők: van egy járat, amit senki sem akar megkapni

A légiutas-kísérő feladata nem csupán az étel-ital felszolgálása és a biztonsági előírások betartatása. A kabinban dolgozók folyamatosan alkalmazkodnak az utasok igényeihez, kezelik a váratlan helyzeteket, és biztosítják a zavartalan utazást mindenki számára. Mégis van azonban egy ország, ahová különösen viszolyognak repülni, nem is véletlenül.

A légiutas-kísérő most elárulta, hogy mi a probléma az indiai utasokkal

Fotó: Mehaniq / Shutterstock

Az indiai utasok gyakran nehezen kezelhetők a protokollok ismeretének hiánya és magas igényeik miatt.

Gyakori problémák: poggyászkezelés, telefonok ki nem kapcsolása, prémium utasok túlzott elvárásai.

Logisztikai terhek: sok speciális étel, kerekesszék, eltérő higiéniai szokások, miközben az utasok néha elismerik a személyzet munkáját.

A légiutas-kísérő tapasztalatai: mely utasok jelentik a legnagyobb kihívást?

A beszámoló szerint a legnagyobb kihívást az indiai utasok jelentik, különösen a Közel-Keletre közlekedő járatokon. Egy korábbi Emirates-járaton, Kerala és Dubai között, a leszállás után videók jelentek meg arról, hogy az utasok pánikszerűen rohantak a poggyászukért, ami a személyzet szerint nehezen kezelhető helyzetet teremtett.

A Quora-felhasználók tapasztalatai szerint sok alacsonyabb jövedelmi háttérrel rendelkező utas első alkalommal repül, így kevésbé ismeri a fedélzeti protokollt. Gyakori, hogy az utasok nem használják a repülőgépeken az evőeszközöket, koszosan hagyják maguk után a mosdókat, vagy nem várják meg, amíg a biztonsági öv jelzője kikapcsol, mielőtt felállnának.

Az első osztály utasai sokszor még rosszabbak

A légiutas-kísérők tapasztalatai szerint a leggyakoribb problémák: a poggyászokat a saját elképzelésük szerinti tárolóba helyezik, elviszik a műanyag evőeszközöket, fejhallgatókat, takarókat, nem kapcsolják ki a telefonjukat felszálláskor, a prémium osztályon pedig gyakran úgy kezelik a személyzetet, mintha személyes szolgáik lennének. Egyes utasok szó szerint hivatkozva a státuszukra – például “Orvos vagyok” vagy “Ismerem a főnököt” – próbálták magukat előnyhöz juttatni.

Az alkoholfogyasztás is gyakori probléma, és sokszor a kabin személyzetét is zavarja a figyelmetlenség vagy az utaskísérőkre és a többi női utasra vonatkozó túlzott figyelem. Emellett a kerekesszékek nagy száma – egyes járatokon több tucat – és a több mint 180 speciális étel kiszolgálása jelentős logisztikai terhet ró a kabinra.