Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Drága mulatság lehet egy felelőtlen szelfizés a sípályákon.

A magyarok is komoly bírságot kaphatnak a sípályákon

síelés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 11:45
szelfizésbírságbalesetveszély
Egyre zsúfoltabbak a januári sípályák Európa-szerte, és egy ártatlannak tűnő szokás miatt sok síelő kellemetlen helyzetbe kerülhet. A szelfizés ugyanis nemcsak balesetveszélyes lehet, hanem több országban pénzbírságot is vonhat maga után, mutatjuk hol.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A sípályák veszélyes pontjain való megállás és szelfizés komoly problémát jelent a főszezonban. A nemzetközi síbiztonsági szabályok (FIS) egyértelműen kimondják: tilos megállni olyan helyen, ahol az akadályozza a beláthatóságot vagy veszélyt jelent másokra. Ennek ellenére sokan a pálya közepén, holttérben, meredek szakaszoknál vagy szűk részeken állnak meg fotózni, beszélgetni, telefont nézni.

a szelfizés, ahogy ez a fiatal nő is teszi, a sípálya közepén nagyon vesztélyes.
A szelfizés a sípálya közepén elsősorban balesetveszélyes, de komoly bírságot is vonhat maga után
Fotó: New Africa /  Shutterstock 
  • A szelfizés a sípályán több európai országban szabályszegésnek számít.
  • Veszélyes helyen megállva akár 200 ezer forintos bírság is kiszabható.
  • A szabályok megszegése a biztosítási kifizetést is veszélyeztetheti.

Miért tilos a pálya közepén a szelfizés?

Szakértők szerint minden télen a szelfizés az egyik leggyakoribb szabályszegés (ami ráadásul nemcsak a sípályákon lehet veszélyes). A sípálya nem szabad térként működik, hanem közlekedési szabályok vonatkoznak rá, hasonlóan az utakhoz. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, nemcsak magát, hanem másokat is veszélybe sodor.

Bírság, síbérlet-elvétel, rendőrségi ügy

Olaszországban a szabályok törvényben rögzítettek. Aki veszélyes helyen áll meg vagy felelőtlenül viselkedik, legalább 100 eurós, súlyosabb esetben akár 500 eurós bírságot is kaphat. Ez mai árfolyamon hozzávetőlegesen 40 ezer–200 ezer forintnak felel meg. Egyes esetekben a síbérletet is bevonhatják, balesetnél pedig rendőrségi eljárás indulhat.

Hasonló előírások érvényesek Franciaországban, Ausztriában és Svájcban is. A pályafelügyelet jogosult büntetni, illetve a síelésből kizárni azokat, akik másokat veszélyeztetnek.

Nemcsak pénzbe kerülhet

A gond gyakran családokat és baráti társaságokat érint: megállnak bevárni egymást, felszerelést igazítanak vagy épp fotózkodnak, miközben észrevétlenül akadályt képeznek. Zsúfolt, rossz látási viszonyok között ez könnyen nagy sebességű ütközésekhez vezethet.

szelfit készít egy fiatal lány síelés közben a pályán.
Holt térben ácsorogva a sípálya közepén komoly balesetveszélyt okozhat
Fotó: Maridav / 123RF

Fontos tudni, hogy egy szabályszegés a biztosítási fedezetet is érintheti. Több utasbiztosítás nem téríti meg a költségeket, ha a baleset helyi szabályok megsértése miatt történt. Súlyos esetekben a mentés, az orvosi ellátás vagy akár a helikopteres beavatkozás költsége több ezer euróra, vagyis akár milliós összegű forintra rúghat.

Mit javasolnak a szakemberek?

A tanács egyszerű: megállni csak a pálya szélén, jól belátható helyen szabad, távol a szűk, meredek vagy takarásos szakaszoktól. Pihenésre, telefonhasználatra a kijelölt megállóhelyek a legbiztonságosabbak.

A januári síutak előtt érdemes megismerni a helyi szabályokat, mert a szelfizés egy rosszul megválasztott ponton nemcsak veszélyes, hanem komoly következményekkel is járhat.

Nézd meg a videót is arról, hogy kell biztonságosan síelni:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu