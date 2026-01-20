A magyarok is komoly bírságot kaphatnak a sípályákon

A sípályák veszélyes pontjain való megállás és szelfizés komoly problémát jelent a főszezonban. A nemzetközi síbiztonsági szabályok (FIS) egyértelműen kimondják: tilos megállni olyan helyen, ahol az akadályozza a beláthatóságot vagy veszélyt jelent másokra. Ennek ellenére sokan a pálya közepén, holttérben, meredek szakaszoknál vagy szűk részeken állnak meg fotózni, beszélgetni, telefont nézni.
Szakértők szerint minden télen a szelfizés az egyik leggyakoribb szabályszegés (ami ráadásul nemcsak a sípályákon lehet veszélyes). A sípálya nem szabad térként működik, hanem közlekedési szabályok vonatkoznak rá, hasonlóan az utakhoz. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, nemcsak magát, hanem másokat is veszélybe sodor.
Olaszországban a szabályok törvényben rögzítettek. Aki veszélyes helyen áll meg vagy felelőtlenül viselkedik, legalább 100 eurós, súlyosabb esetben akár 500 eurós bírságot is kaphat. Ez mai árfolyamon hozzávetőlegesen 40 ezer–200 ezer forintnak felel meg. Egyes esetekben a síbérletet is bevonhatják, balesetnél pedig rendőrségi eljárás indulhat.
Hasonló előírások érvényesek Franciaországban, Ausztriában és Svájcban is. A pályafelügyelet jogosult büntetni, illetve a síelésből kizárni azokat, akik másokat veszélyeztetnek.
A gond gyakran családokat és baráti társaságokat érint: megállnak bevárni egymást, felszerelést igazítanak vagy épp fotózkodnak, miközben észrevétlenül akadályt képeznek. Zsúfolt, rossz látási viszonyok között ez könnyen nagy sebességű ütközésekhez vezethet.
Fontos tudni, hogy egy szabályszegés a biztosítási fedezetet is érintheti. Több utasbiztosítás nem téríti meg a költségeket, ha a baleset helyi szabályok megsértése miatt történt. Súlyos esetekben a mentés, az orvosi ellátás vagy akár a helikopteres beavatkozás költsége több ezer euróra, vagyis akár milliós összegű forintra rúghat.
A tanács egyszerű: megállni csak a pálya szélén, jól belátható helyen szabad, távol a szűk, meredek vagy takarásos szakaszoktól. Pihenésre, telefonhasználatra a kijelölt megállóhelyek a legbiztonságosabbak.
A januári síutak előtt érdemes megismerni a helyi szabályokat, mert a szelfizés egy rosszul megválasztott ponton nemcsak veszélyes, hanem komoly következményekkel is járhat.
