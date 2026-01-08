Megjött a kedved a síeléshez? Itt élvezheted a sípályákat Magyarországon

Az idei havazás láttán sokaknak támadhatott kedve a síeléshez, és van egy jó hírünk: nem kell órákat utazni vagy határokat átlépni ahhoz, hogy jó sípályákat találjunk.

A legjobb magyarországi sípályák / Fotó: Zakirov Aleksey / 123RF

Magyarországon is több olyan hely akad, ahol kiváló körülmények között hódolhatunk a téli sportoknak.

Helyek, ahol síelni lehet Magyarországon

Mátraszentistváni Sípark

Hazánk egyik legnépszerűbb és legcsaládbarátabb síközpontja közel 3 kilométernyi sípályával várja a látogatókat. Mindössze 111 kilométerre található Budapesttől, nagyjából másfél órás autóúttal könnyedén megközelíthető. A mostani kiváló hóviszonyok tökéletes élményt ígérnek.

Síaréna Vibe Park - Eplény

Az ország legnagyobb és legmodernebb síközpontja a Bakony szívében található, Budapesttől körülbelül másfél órás autóútra. Jelenleg 2,6 kilométernyi pálya üzemel a síkomplexumban, amely minden szintű síelő számára ideális.

Pécsi sípálya

Budapesttől mintegy két és fél órányira, a Mecsekben, közvetlenül a város fölött várja a sportkedvelőket a pécsi sípálya. A természetközeli téli sportlehetőségek elsősorban a kezdőknek kedveznek, mivel nem találhatók itt komolyabb kihívást jelentő pályák, ugyanakkor kiváló lehetőséget nyújtanak az ismerkedéshez és a gyakorláshoz - írja a Köpönyeg.