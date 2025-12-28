Utasbiztosítás a sípályán: kis díj nagy kockázatok ellen

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 12:15
A téli sportok szezonjában a síelés továbbra is az egyik legnépszerűbb külföldi utazási cél. A hegyek azonban nemcsak élményt, hanem komoly kockázatot is jelentenek, ezért az utasbiztosítás kérdése ilyenkor különösen hangsúlyossá válik.
Oroszi Rita
Oroszi Rita

A friss adatok szerint az utasbiztosítás napi díja a síelők esetében idén átlagosan 870 forint körül alakul, ami mérsékelt emelkedést jelent a tavalyi szezonhoz képest. Ez az összeg ugyan magasabb, mint egy átlagos városlátogatásra kötött biztosítás díja, de a különbség nem véletlen: a síeléshez kapcsolódó kockázatok jóval összetettebbek, és a lehetséges költségek is nagyságrendekkel magasabbak.

utasbiztosítás síelés esetén nemcsakajálott, hanem szinte kötelező.
Megéri utasbiztosítást kötni, ha síelni mész, mert az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem terjed ki mindenre. 
Fotó: anatoliy_gleb /  Shutterstock 
  • A síelésnél az utasbiztosítás jóval többet nyújt, mint egy átlagos városlátogatásnál.
  • Tartalmazza a helikopteres mentést, a magánklinikai ellátást és a felszereléskárok térítését.
  • Kiegészítő biztosításokkal az előre lefoglalt szállás, síbérlet vagy program költsége is visszatéríthető.

Utasbiztosítás és a síelés speciális kockázatai

Az utasbiztosítás a téli sportoknál nem pusztán ajánlott, hanem gyakorlatilag elengedhetetlen. A síbiztosítások többsége ma már automatikusan tartalmaz olyan elemeket, amelyek egy hagyományos utazásnál fel sem merülnek. Ilyen például a hegyvidéki mentés, amely sok esetben csak helikopterrel oldható meg, és amelynek költségei akár több millió forintra is rúghatnak.

Az utasbiztosítás egyik legfontosabb hozzáadott értéke a sípályákon éppen ott mutatkozik meg, ahol az Európai Egészségbiztosítási Kártya határai véget érnek. Az EEK ugyanis csak korlátozott védelmet nyújt: nem fedezi sem a mentést, sem a betegszállítást, és nem minden esetben fogadják el a síterepekhez közeli egészségügyi intézmények. Egy baleset után így könnyen előfordulhat, hogy a sérült magánklinikára kerül, ahol kizárólag a biztosító térít.

Kék dzsekis síelő siklik le a lejtőn napsütésben.
Az utasbiztosítási csomagok ma már nemcsak az egészségügyi ellátásra terjednek ki, hanem a felszerelésben esett károkra, valamint a szállás, a síbérlet vagy az előre lefoglalt programok árának visszatérítésére is, amennyiben az utazás meghiúsulna.
Fotó: michelangeloop /  Shutterstock 

Biztosítási csomagok extrákkal

A biztosítási csomagok ma már nemcsak az egészségügyi ellátásra terjednek ki. Alapvető elem lett a sífelszerelésben keletkezett károk megtérítése, valamint egyre többen választanak olyan kiegészítéseket is, amelyek az utazás meghiúsulása esetén visszatérítik a szállás, a síbérlet vagy az előre lefoglalt programok árát. Ezek a szolgáltatások különösen akkor fontosak, ha egy sérülés már az utazás elején véget vet a vakációnak.

A statisztikák azt mutatják, hogy a síelők tudatosabbak: míg általában az utazók nagyjából kétharmada köt biztosítást külföldi út előtt, a síelők körében ez az arány megközelíti a 80 százalékot. Az úti célok között továbbra is Ausztria vezet, de Szlovákia, valamint a francia és olasz síterepek is sok magyar utast vonzanak. A biztosítást kötők többsége a fiatalabb korosztályból kerül ki.

Összességében a síelésnél az utasbiztosításon való spórolás könnyen több százezres vagy akár milliós kiadássá válhat. A napi díj elenyésző ahhoz képest, amekkora anyagi terhet egyetlen rossz esés a hegyekben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
