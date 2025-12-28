Utasbiztosítás a sípályán: kis díj nagy kockázatok ellen

A friss adatok szerint az utasbiztosítás napi díja a síelők esetében idén átlagosan 870 forint körül alakul, ami mérsékelt emelkedést jelent a tavalyi szezonhoz képest. Ez az összeg ugyan magasabb, mint egy átlagos városlátogatásra kötött biztosítás díja, de a különbség nem véletlen: a síeléshez kapcsolódó kockázatok jóval összetettebbek, és a lehetséges költségek is nagyságrendekkel magasabbak.
Az utasbiztosítás a téli sportoknál nem pusztán ajánlott, hanem gyakorlatilag elengedhetetlen. A síbiztosítások többsége ma már automatikusan tartalmaz olyan elemeket, amelyek egy hagyományos utazásnál fel sem merülnek. Ilyen például a hegyvidéki mentés, amely sok esetben csak helikopterrel oldható meg, és amelynek költségei akár több millió forintra is rúghatnak.
Az utasbiztosítás egyik legfontosabb hozzáadott értéke a sípályákon éppen ott mutatkozik meg, ahol az Európai Egészségbiztosítási Kártya határai véget érnek. Az EEK ugyanis csak korlátozott védelmet nyújt: nem fedezi sem a mentést, sem a betegszállítást, és nem minden esetben fogadják el a síterepekhez közeli egészségügyi intézmények. Egy baleset után így könnyen előfordulhat, hogy a sérült magánklinikára kerül, ahol kizárólag a biztosító térít.
A biztosítási csomagok ma már nemcsak az egészségügyi ellátásra terjednek ki. Alapvető elem lett a sífelszerelésben keletkezett károk megtérítése, valamint egyre többen választanak olyan kiegészítéseket is, amelyek az utazás meghiúsulása esetén visszatérítik a szállás, a síbérlet vagy az előre lefoglalt programok árát. Ezek a szolgáltatások különösen akkor fontosak, ha egy sérülés már az utazás elején véget vet a vakációnak.
A statisztikák azt mutatják, hogy a síelők tudatosabbak: míg általában az utazók nagyjából kétharmada köt biztosítást külföldi út előtt, a síelők körében ez az arány megközelíti a 80 százalékot. Az úti célok között továbbra is Ausztria vezet, de Szlovákia, valamint a francia és olasz síterepek is sok magyar utast vonzanak. A biztosítást kötők többsége a fiatalabb korosztályból kerül ki.
Összességében a síelésnél az utasbiztosításon való spórolás könnyen több százezres vagy akár milliós kiadássá válhat. A napi díj elenyésző ahhoz képest, amekkora anyagi terhet egyetlen rossz esés a hegyekben.
