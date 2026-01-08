Ezen a síterepen ingyen lehet síelni a francia Alpokban – Rendhagyó tél egy kis savoyai faluban

Az Alpok neve hallatán legtöbben zsúfolt pályákra és borsos napijegyekre gondolnak, Saint-Colomban-des-Villards viszont más utat választott. A Savoie régióban, 1100 méteres magasságban fekvő falu idén télen nem árul síbérletet: a pályák egy része mindenki számára díjmentesen használható, ingyen lehet síelni. A döntés nem turisztikai bravúr, inkább kényszerű, mégis figyelemre méltó megoldás.

Ingyen lehet síelni – de mit jelent ez a gyakorlatban?

A francia Alpokban található kis üdülőhely közel két és fél évtizede veszteségesen működteti síterületét. 2025-ben az üzemeltetési hiány önmagában elérte az 1 millió eurót, vagyis nagyjából 390 millió forintot, ami egy ekkora település számára már vállalhatatlan teher. Ráadásul a bizonytalan hóviszonyok és a környék nagyobb sírégiójának, a Les Sybelles-nek a bezárása tovább rontotta a helyzetet.

A megoldás végül nem a teljes bezárás lett, hanem egy radikális visszalépés. A falu megtart egy mini síterületet (ezzel pedig még az Európa legolcsóbb síterpének számító Zakopanénál is kedvezőbb lesz): két csákányos felvonót és egy gyermekeknek kialakított szállítószalagot. Ezt a megoldást persze valóban nem a haladó síelők számára találták ki, hanem az első csúszásokkal ismerkedő, akár kisgyerekes családoknak, nekik azonban hatalmas ajándék.

A festői Ormet-ösvény Saint-Colomban-des-Villards mellett, a francia Alpokban.

A számok is a döntést igazolták. A jegyértékesítés működtetése egy szezonra 36 000-41 000 euróba, vagyis 14–16 millió forintba került volna, miközben a kezdőknek szóló síbérletekből legfeljebb 18 000 euró, tehát 7 millió forintnyi bevétel volt várható. Magyarán: olcsóbb lett nem kérni érte pénzt. Így a teljes szezon költsége 150 000 és 200 000 euró (58–78 millió forint) között marad, ami töredéke a korábbi évek terheinek.

Utazási élmény, nem sígyár

Saint-Colomban-des-Villards ezzel nem a nagy alpesi síközpontok versenytársa akar lenni. Inkább azoknak szól, akik a hegyek csendjét, a kis falvak hangulatát és a stresszmentes tanulást keresik. Gyerekes családoknak, kezdőknek vagy azoknak, akik szeretnének sílécre állni anélkül, hogy már az első napon a pénztárcájuk bánná.