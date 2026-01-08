Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Saint-Colomban-des-Villards idén télen ingyenes síelési lehetőséggel várja a téli sportok szerelmeseit.

Ezen a síterepen ingyen lehet síelni a francia Alpokban – Rendhagyó tél egy kis savoyai faluban

francia alpok
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 11:15
síterepingyenes program
Síelés és spórolás ritkán jár kéz a kézben, a francia Alpok egyik apró üdülőhelye azonban idén bizonyítja, hogy lehetséges. Saint-Colomban-des-Villards ezen a télen meghirdette, hogy náluk bizony ingyen lehet síelni – legalábbis egy szerényebb, családbarát formában.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az Alpok neve hallatán legtöbben zsúfolt pályákra és borsos napijegyekre gondolnak, Saint-Colomban-des-Villards viszont más utat választott. A Savoie régióban, 1100 méteres magasságban fekvő falu idén télen nem árul síbérletet: a pályák egy része mindenki számára díjmentesen használható, ingyen lehet síelni. A döntés nem turisztikai bravúr, inkább kényszerű, mégis figyelemre méltó megoldás.

Saint-Colomban-des-Villards festői síterepén ingyen lehet síelni ezen a télen.
Fotó: Deborde /  Shutterstock
Fotó: Deborde /  Shutterstock 
  • Egy francia alpesi faluban idén valóban bérlet nélkül, ingyen lehet síelni.
  • A döntés mögött nem akció, hanem túlélési stratégia áll.
  • Kezdőknek, családoknak és nyugodt téli utazóknak ideális úti cél.

Ingyen lehet síelni – de mit jelent ez a gyakorlatban?

A francia Alpokban található kis üdülőhely közel két és fél évtizede veszteségesen működteti síterületét. 2025-ben az üzemeltetési hiány önmagában elérte az 1 millió eurót, vagyis nagyjából 390 millió forintot, ami egy ekkora település számára már vállalhatatlan teher. Ráadásul a bizonytalan hóviszonyok és a környék nagyobb sírégiójának, a Les Sybelles-nek a bezárása tovább rontotta a helyzetet.

A megoldás végül nem a teljes bezárás lett, hanem egy radikális visszalépés. A falu megtart egy mini síterületet (ezzel pedig még az Európa legolcsóbb síterpének számító Zakopanénál is kedvezőbb lesz): két csákányos felvonót és egy gyermekeknek kialakított szállítószalagot. Ezt a megoldást persze valóban nem a haladó síelők számára találták ki, hanem az első csúszásokkal ismerkedő, akár kisgyerekes családoknak, nekik azonban hatalmas ajándék.

Havas sípálya a francia Alpokban.
A festői Ormet-ösvény Saint-Colomban-des-Villards mellett, a francia Alpokban.
Fotó: Accrochoc /  Wikipédia

A számok is a döntést igazolták. A jegyértékesítés működtetése egy szezonra 36 000-41 000 euróba, vagyis 14–16 millió forintba került volna, miközben a kezdőknek szóló síbérletekből legfeljebb 18 000 euró, tehát 7 millió forintnyi bevétel volt várható. Magyarán: olcsóbb lett nem kérni érte pénzt. Így a teljes szezon költsége 150 000 és 200 000 euró (58–78 millió forint) között marad, ami töredéke a korábbi évek terheinek.

Utazási élmény, nem sígyár

Saint-Colomban-des-Villards ezzel nem a nagy alpesi síközpontok versenytársa akar lenni. Inkább azoknak szól, akik a hegyek csendjét, a kis falvak hangulatát és a stresszmentes tanulást keresik. Gyerekes családoknak, kezdőknek vagy azoknak, akik szeretnének sílécre állni anélkül, hogy már az első napon a pénztárcájuk bánná.

Saint-Colomban-des-Villards főutcája alpesi épületekkel.
Saint-Colomban-des-Villards főutcája a Glandon-hágó iránya felé nézve. A Glandon-hágó ideális úti cél a bringásoknak, vagy a túrázóknak.
Fotó: Poudou99 /  Wikipédia

A kísérlet eredményét a szezon végén értékelik, és tavasszal döntenek a folytatásról. Egy biztos: idén télen a francia Alpokban (ahol egyébként a franciák a 2030-as téli olimpiát tartanák) valóban ingyen lehet síelni, de ez nem akció, hanem túlélési stratégia – amelyből talán más hegyvidéki falvak is tanulnak majd.

És mit csinálj, ha végképp nincsen hó?

Saint-Colomban-des-Villards nem csak a síterepről szól: ha éppen nincs hó, a faluban is van mit csinálni. A Maison du Patrimoine-ben, egy régi épületben  hagyományos savoyai viseleteket, helyi tárgyakat és a régmúlt falusi élet eszközeit lehet megnézni, ami betekintést ad a hely kultúrájába és történetébe. 

A Szent Kolumbán-templom Saint-Colomban-des-Villards faluban.
A Szent Kolumbán-templom, amelyről a település a nevét kapta.
Fotó: Florian Pépellin /  Wikipédia

Emellett több száz éves kápolnákat és a helyi Szent Kolumbán-templomot is érdemes felkeresni, amelyek a környék vallási és építészeti örökségét mutatják be. A környéken festői sétákra, túrákra is indulhatsz, hiszen az erdők, hegyek és ösvények télen-nyáron hívogatják a természetkedvelőket. 

Nézd meg a videót is az apró síterepről:

