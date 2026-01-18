5+1 megdöbbentő, halálos szelfi-baleset a nagyvilágból

Alexis Vergos január 5-én a Koh Samui szigetén található Na Muang 2 vízesésnél járt, amikor a nedves köveken megcsúszott és lezuhant. Barátnője szintén balesetet szenvedett, de szerencséjére fennakadt egy ágon, így túlélte a zuhanást. A mentőegységek körülbelül három órás keresést követően találták meg a fiú testét a sziklák között. Alexis Vergos az ötödik külföldi turista, aki a híres vízesésnél vesztette életét, miközben fotót készített. Cikkünkben a halálos szelfi-balesetek hátterét boncolgatjuk.

Fotó: Roberto Caucino / Shutterstock

Halálos szelfi-balesetek a turisták körében

A Na Muang vízesés nem először vált tragédia helyszínévé. Korábban brit és spanyol turisták, valamint más francia látogatók is életüket vesztették vagy súlyosan megsérültek, amikor figyelmen kívül hagyták a figyelmeztető táblákat. A helyi hatóságok folyamatosan próbálják erősíteni a biztonsági intézkedéseket, például korlátokkal és korlátozott hozzáféréssel a veszélyes részekhez, de a turisták kockázatvállalása továbbra is komoly problémát jelent.

A Koh Samuin található Na Muang 2 vízesés, ahol a francia turista a mélybe zuhant, miután megcsúszott a nedves köveken.

Fotó: Ilya Sviridenko / Shutterstock

Már arról is érdemes lenne egy külön pszichológiai témájú cikket írni, hogy vajon mi vezérli az embereket arra, hogy életveszélyes helyeken az életüket kockáztassák egy-egy merész fotó elkészültéért, minden esetre az így szerencsétlenül járt egyének száma évről évre növekszik.

Egy 2018-as globális tanulmány szerint 2011 és 2017 között 259 ember vesztette életét szelfi készítése közben, és a szám azóta is emelkedik. A legtöbb haláleset közlekedési baleset, vízbe fulladás vagy lezuhanás következtében történik, de előfordul állat-, áramütéses, tűzesetből vagy lőfegyverből eredő halál is.

A halálos szelfik történetének legfurcsább esetei

Halálos rozmár ölelés

Egy kínai üzletember, Jia Lijun, a Liaoning tartományi állatkertben próbált szelfit készíteni egy másfél tonnás rozmárral, amikor az állat játékból a medencébe rántotta. Jia Lijun és az állat gondozója, aki a férfi segítségére sietett, szintén megfulladt az állat ölelésében. A tragédiát videóra is vették, és később elterjedt a kínai közösségi médiában.