5+1 megdöbbentő, halálos szelfi-baleset a nagyvilágból

Alexis Vergos január 5-én a Koh Samui szigetén található Na Muang 2 vízesésnél járt, amikor a nedves köveken megcsúszott és lezuhant. Barátnője szintén balesetet szenvedett, de szerencséjére fennakadt egy ágon, így túlélte a zuhanást. A mentőegységek körülbelül három órás keresést követően találták meg a fiú testét a sziklák között. Alexis Vergos az ötödik külföldi turista, aki a híres vízesésnél vesztette életét, miközben fotót készített. Cikkünkben a halálos szelfi-balesetek hátterét boncolgatjuk.
A Na Muang vízesés nem először vált tragédia helyszínévé. Korábban brit és spanyol turisták, valamint más francia látogatók is életüket vesztették vagy súlyosan megsérültek, amikor figyelmen kívül hagyták a figyelmeztető táblákat. A helyi hatóságok folyamatosan próbálják erősíteni a biztonsági intézkedéseket, például korlátokkal és korlátozott hozzáféréssel a veszélyes részekhez, de a turisták kockázatvállalása továbbra is komoly problémát jelent.
Már arról is érdemes lenne egy külön pszichológiai témájú cikket írni, hogy vajon mi vezérli az embereket arra, hogy életveszélyes helyeken az életüket kockáztassák egy-egy merész fotó elkészültéért, minden esetre az így szerencsétlenül járt egyének száma évről évre növekszik.
Egy 2018-as globális tanulmány szerint 2011 és 2017 között 259 ember vesztette életét szelfi készítése közben, és a szám azóta is emelkedik. A legtöbb haláleset közlekedési baleset, vízbe fulladás vagy lezuhanás következtében történik, de előfordul állat-, áramütéses, tűzesetből vagy lőfegyverből eredő halál is.
Halálos rozmár ölelés
Egy kínai üzletember, Jia Lijun, a Liaoning tartományi állatkertben próbált szelfit készíteni egy másfél tonnás rozmárral, amikor az állat játékból a medencébe rántotta. Jia Lijun és az állat gondozója, aki a férfi segítségére sietett, szintén megfulladt az állat ölelésében. A tragédiát videóra is vették, és később elterjedt a kínai közösségi médiában.
Szülői fegyverrel lőtte le magát véletlenül
Egy 15 éves indiai fiú, Ramandeep Singh, véletlenül lelőtte magát apja 32-es kaliberű pisztolyával, miközben a kamera gombját akarta megnyomni. A fegyver ki volt biztosítva; ez az eset rávilágított arra, hogy a halállal végződő, fegyveres szelfi-balesetek különösen gyakoriak a fiatalok körében Indiában.
Halálos döfés a pamplonai bikafutáson
David Gonzalez Lopez, egy 32 éves spanyol férfi, a pamplonai bikafutáson hagyta el a biztonsági területet, hogy szelfit készítsen a bikákkal, amikor egy harmadik bika átszúrta a nyakát és combját. A férfi a helyszínen belehalt szörnyű sérüléseibe, az eseményt pedig azonnal felfüggesztették.
Elektromos halál a vonat tetején
Egy 18 éves román lány, Anna Urso, a vonat tetején próbált pózolni szelfihez, de véltlenül hozzáért a felette futó vezetékhez, ami 27 000 voltos áramütéssel súlyos égési sérüléseket okozott neki. A lány később elhunyt a kórházban, miután teste több mint felét borító égési sérüléseket szenvedett.
Gyermekeik szeme láttára zuhantak a mélybe
Egy lengyel házaspár Portugáliában, Cabo da Roca szikláinál lépett túl a biztonsági korláton, hogy szelfit készítsenek Európa legnyugatibb pontján, de amikor be akarták állítani a felvétel szögét, a meredek szikláról az Atlanti-óceánba zuhantak. A két kisgyermekük szemtanúja volt a tragédiának, a szülők testét csak egy nappal később találták meg.
Az esetek leggyakrabban Indiában, Oroszországban, az Egyesült Államokban és Pakisztánban fordulnak elő, és az áldozatok 72,5%-a férfi. A kutatók szerint a tényleges szám ennél jóval magasabb lehet, mert sok halálesetnél nem tüntetik fel, hogy szelfi készítése közben történt. A szakemberek szerint fontos lenne a veszélyes helyszíneken „no selfie zone” zónákat kijelölni a tragédiák megelőzésére.
A francia turista halála ismét rámutat arra, hogy a látszólag ártalmatlan fotózás is életveszélyes lehet, ha a látogatók nem tartják be az alapvető biztonsági szabályokat. Az idegenforgalmi szakemberek szerint a figyelmeztető táblák, kerítések és a turisták tudatosságának növelése kulcsfontosságú a halálos szelfi-balesetek számának csökkentésében.
