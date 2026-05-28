Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Csanád, Emil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mindent elmondott Milák Kristófról a magyar világbajnok

milák kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 28. 18:10
mare nostrumolimpiai bajnok
Meggyőző formában versenyzett úszó olimpiai bajnokunk. Hargitay András szerint Milák Kristóf jó úton halad a párizsi Eb felé vezető úton.
(s)
A szerző cikkei

Számos hányattatás, a pályafutását kísérő ellentmondások után a Mare Nostrum úszósorozat első, monacói állomáshelyén két aranyérmet szerzett kétszeres úszó olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf. A 100 gyorson felmutatott 48.13 mp-es idő dicsérendő, nem beszélve a 100 pillén győztes 50.60-járól. Milák majd' két évvel a párizsi olimpia után indult újra nemzetközi versenyen, s úgy tűnik, most tényleg nincs baj a formájával.

Milák Kristóf
Milák Kristóf a Mare Nostrum versenyen úszott újra nemzetközi szinten / Fotó: Adam Pretty

Hargitay András világbajnok úszó, korábbi szövetségi kapitány a kétszeres olimpiai bajnok Milák időeredményei beszédesek.

A 100 méter pillangó különösen figyelemfelkeltő, önmagáért beszél, hiszen a világ idei legjobb négy eredménye közül az övé három, ráadásul az áprilisi soproni, országos bajnokságon felmutatott 50.22-je a földkerekség 2026-os legjobbja

– emelte ki Hargitay András, az úszósport első magyar világbajnoka, aki arra utalt, a jelek szerint a Honvéd-úszó gyorsaságával semmi gond.

Úgy tűnik, hogy a július 31-ikén Párizsban kezdődő vizes Eb-n inkább a 100-as távokat preferálja. Milák egy új szakaszt ír pályafutásán, hiszen feltételezésem szerint viszonylag kevés vízi munkával, annál több izomerő-fejlesztéssel él. Ennek ellenére én nem zárom ki, hogy még több fizikai erőfejlesztése révén a 200 pillének is nekidurálja magát. Ez persze az ő és felkészítő edzője belátására van bízva.

 

Optimizmusra ad okot Milák Kristóf monacói formája 

Amúgy a szakember szerint immár alapszabály, hogy Milák esetében tilos előrevetíteni versenyrajtokat és -távokat. Az tény, hogy egészen másként készül, amint azt a kívülálló sejtené. 

Az utóbbi évek fejleményeiből fakadóan kritikus voltam vele, de most annak örülök, hogy két ilyen idővel nyert. Úgy tippelek, a rövidebb táv lesz az idei célpontja. Érdekes a 100 gyors felé való nyitása, elvégre azon a távon Németh Nándor volt eddig a hazai élember, de Milák – már nem először – átírta az erőviszonyokat, aminek Nándi aligha örül. Ez a versenysport... Örüljünk e két diadalának, lássunk még sok ilyen folytatást

– jegyezte meg Hargitay.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu