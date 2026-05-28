Mindent elmondott Milák Kristófról a magyar világbajnok

Számos hányattatás, a pályafutását kísérő ellentmondások után a Mare Nostrum úszósorozat első, monacói állomáshelyén két aranyérmet szerzett kétszeres úszó olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf. A 100 gyorson felmutatott 48.13 mp-es idő dicsérendő, nem beszélve a 100 pillén győztes 50.60-járól. Milák majd' két évvel a párizsi olimpia után indult újra nemzetközi versenyen, s úgy tűnik, most tényleg nincs baj a formájával.

Hargitay András világbajnok úszó, korábbi szövetségi kapitány a kétszeres olimpiai bajnok Milák időeredményei beszédesek.

A 100 méter pillangó különösen figyelemfelkeltő, önmagáért beszél, hiszen a világ idei legjobb négy eredménye közül az övé három, ráadásul az áprilisi soproni, országos bajnokságon felmutatott 50.22-je a földkerekség 2026-os legjobbja

– emelte ki Hargitay András, az úszósport első magyar világbajnoka, aki arra utalt, a jelek szerint a Honvéd-úszó gyorsaságával semmi gond.

Úgy tűnik, hogy a július 31-ikén Párizsban kezdődő vizes Eb-n inkább a 100-as távokat preferálja. Milák egy új szakaszt ír pályafutásán, hiszen feltételezésem szerint viszonylag kevés vízi munkával, annál több izomerő-fejlesztéssel él. Ennek ellenére én nem zárom ki, hogy még több fizikai erőfejlesztése révén a 200 pillének is nekidurálja magát. Ez persze az ő és felkészítő edzője belátására van bízva.

Optimizmusra ad okot Milák Kristóf monacói formája

Amúgy a szakember szerint immár alapszabály, hogy Milák esetében tilos előrevetíteni versenyrajtokat és -távokat. Az tény, hogy egészen másként készül, amint azt a kívülálló sejtené.

Az utóbbi évek fejleményeiből fakadóan kritikus voltam vele, de most annak örülök, hogy két ilyen idővel nyert. Úgy tippelek, a rövidebb táv lesz az idei célpontja. Érdekes a 100 gyors felé való nyitása, elvégre azon a távon Németh Nándor volt eddig a hazai élember, de Milák – már nem először – átírta az erőviszonyokat, aminek Nándi aligha örül. Ez a versenysport... Örüljünk e két diadalának, lássunk még sok ilyen folytatást

– jegyezte meg Hargitay.