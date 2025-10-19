Mindent elmondott Kós Hubertről a magyar világbajnok

Kós Hubert Amerikában is megmutatja, ki az úszósport egyik legnagyobb csillaga. A Vk második állomáshelyén olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk 200 háton 1:47.51 perces idővel simán megverte a párizsi olimpián 100 háton aranyérmes olasz Thomas Ceccont, aki ezúttal (1:48.76) messze maradt mögötte. E sikersorozatának aligha van vége, hiszen Westmontban következik a második és harmadik versenynap.

Kós Hubert nem áll le a versenyekkel és az edzésekkel sem

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Párizs olimpiai aranyérmeséről a világbajnok Hargitay András azt mondta, ez a fiú sosem kér felmentést.

Kós teljesítménye azt példázza, hogy a befektetett munka mindig megtérül. A mai időkben mások felmentéseket kérnek, és kapnak az edzésmunka alól, ő viszont határozottan járja tovább a maga útját. Tiszteli az edzőjét, nem szól be neki, ezért állítom, hogy sportágának egyfajta nemes embere. Mások mellett ezt szűrtem ki a csapattársaival való viselkedéséből is

– nyilatkozta a Borsnak Hargitay András, minden idők első magyar vb-aranyérmének szerzője, aki a vegyes úszó számokban volt világklasszis.

Kós Hubert új számokban érhet a csúcsra

S ha már vegyes! Kós ebben az úszásnemben egy harmadik helyezést is begyűjtött Westmontban úgy, hogy 50.99 mp-et úszva megjavította saját korábbi (51.29 mp) országos rekordját.

Nem zárom ki, hogy vegyesen is a világ legjobbjai közé kerül. Ha igazán akarja, képes lesz rá. Bár nem látok sem az ő, sem edzője, Bob Bowman fejébe, de előbb 200, majd a „gyilkos” 400 vegyesen is számolni kell vele

– folytatta Hargitay, majd hozzátette: amikor még a magyar ifjúsági válogatott kapitányaként dolgozott, jól ismerte Kós szüleit, akik mindent elkövettek azért, hogy csemetéjükből világklasszis váljon.