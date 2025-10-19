Mindent elmondott Kós Hubertről a magyar világbajnok

Kós Hubert Amerikában is megmutatja, ki az úszósport egyik legnagyobb csillaga. A Vk második állomáshelyén olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk 200 háton 1:47.51 perces idővel simán megverte a párizsi olimpián 100 háton aranyérmes olasz Thomas Ceccont, aki ezúttal (1:48.76) messze maradt mögötte. E sikersorozatának aligha van vége, hiszen Westmontban következik a második és harmadik versenynap.
Párizs olimpiai aranyérmeséről a világbajnok Hargitay András azt mondta, ez a fiú sosem kér felmentést.
Kós teljesítménye azt példázza, hogy a befektetett munka mindig megtérül. A mai időkben mások felmentéseket kérnek, és kapnak az edzésmunka alól, ő viszont határozottan járja tovább a maga útját. Tiszteli az edzőjét, nem szól be neki, ezért állítom, hogy sportágának egyfajta nemes embere. Mások mellett ezt szűrtem ki a csapattársaival való viselkedéséből is
– nyilatkozta a Borsnak Hargitay András, minden idők első magyar vb-aranyérmének szerzője, aki a vegyes úszó számokban volt világklasszis.
S ha már vegyes! Kós ebben az úszásnemben egy harmadik helyezést is begyűjtött Westmontban úgy, hogy 50.99 mp-et úszva megjavította saját korábbi (51.29 mp) országos rekordját.
Nem zárom ki, hogy vegyesen is a világ legjobbjai közé kerül. Ha igazán akarja, képes lesz rá. Bár nem látok sem az ő, sem edzője, Bob Bowman fejébe, de előbb 200, majd a „gyilkos” 400 vegyesen is számolni kell vele
– folytatta Hargitay, majd hozzátette: amikor még a magyar ifjúsági válogatott kapitányaként dolgozott, jól ismerte Kós szüleit, akik mindent elkövettek azért, hogy csemetéjükből világklasszis váljon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.