Évek óta vártunk arra, amit Milák Kristóf most megtett

A 2024-es párizsi olimpia, azaz közel két év után méreti meg magát újra nemzetközi úszóversenyen Milák Kristóf. Kétszeres olimpiai bajnokunk a hét végén a nagy presztízsű Mare Nostrum versenysorozat első állomásán, Monacóban tért vissza. S Milák Kristóf szombaton győzött 100 méter gyorson - írja a Magyar Nemzet.

Milák Kristóf a 100 méteres döntőben rögtön az élre állt és végig vezetett, Németh Nándor a harmadik lett. Ugyanitt a kétszeres olimpiai bajnok magyar nagy ellenfele, Maxime Grousset negyedik helyen ért célba.

Idén nyáron Párizsban Európa-bajnokság vár az úszókra. Jövőre Budapesten lesz a vizes világbajnokság, a tervek szerint három kihagyott vb után itt újra úszik Milák.