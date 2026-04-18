Milák Kristóf szombaton is keményen odapirított riválisainak

A 26 éves úszózseni szombat délelőtt ott folytatta az úszó országos bajnokságot, ahol szerda este abbahagyta. A 50 méter pillangós aranyérme után az úszásnem 100 méteres számában is faképnél hagyott mindenkit: az előfutamok során senki sem tudott egy másodpercen belül kerülni a szám regnáló olimpiai bajnokához. Milák Kristóf visszatért a kedvenc számában: 52.11 másodperces idővel jutott tovább, őt Antal Dávid követte 53.26-os eredményével.

Milák Kristóf visszatért?

Az utóbbi hónapokban rengeteg volt a kérdőjel Tokió és Párizs olimpiai bajnoka körül. Legutóbb a 2025-ös országos bajnokságon állt rajtkőre, azóta pedig kihagyta a tavalyi szingapúri világbajnokságot is. Mindössze néhány nappal a viadal előtt vált biztossá, hogy idén Sopronban ismét versenyezni fog, ahol 50, 100 és 200 pillangón, valamint 50 és 100 gyorson is nevezett.

100 méter gyorson megszerezte első aranyérmét, ezt követően azonban visszalépett a 200 pillangótól, amelyben egyébként világcsúcstartó. 50 pillangón viszont bebizonyította, hogy a robbanékonyságára már a szezon ezen szakaszában sem lehet panasz: legyőzte a szám magyar egyeduralkodójának számító Szabó Szebásztiánt, megszerezve második aranyérmét.

A 100 méteres pillangó döntőjét vasárnap délután rendezik, csakúgy mint az 50 gyors fináléját. Milák várhatóan mindkettőn érdekelt lesz.