Milák Kristófot nem szabad leírni, így üzent a győzelem után

Milák Kristóf első nagy pillanata a 100 gyors döntőjében jött el a soproni ob-n. A fináléba a második legjobb idővel került be, mert a vb-bronzérmes Németh Nándor végzett az első helyen az előfutamban.

Milák Kristóf 100 méter gyorson győzött

Aztán a döntőben borult minden: Milák lehajrázta riválistát, és 48,36 másodperccel, mindössze nyolc százados különbséggel az első helyen csapott a célba. Ezután a kétszeres olimpiai bajnok klasszis a hüvelykujját a magasba mutatva jelezte, hogy nem szabad őt leírni. Így üzent a győzelem után a nagy sikerekhez szokott úszó, akinek ez lehetett az első nagy lépése az igazi visszatérés felé - írja a Magyar Nemzet.