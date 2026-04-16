Milák Kristófot nem szabad leírni, így üzent a győzelem után

milák kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 18:35 / FRISSÍTÉS: 2026. április 16. 18:46
döntőbajnokság
A kétszeres olimpiai bajnok magyar úszó remekelt Sopronban. Milák Kristóf aranyérmet nyert az országos bajnokságon a 100 méter gyors döntőjében.

Milák Kristóf első nagy pillanata a 100 gyors döntőjében jött el a soproni ob-n. A fináléba a második legjobb idővel került be, mert a vb-bronzérmes Németh Nándor végzett az első helyen az előfutamban. 

Milák Kristóf
Milák Kristóf 100 méter gyorson győzött

Milák Kristóf aranyérmes 100 méter gyorson

Aztán a döntőben borult minden: Milák lehajrázta riválistát, és 48,36 másodperccel, mindössze nyolc százados különbséggel az első helyen csapott a célba. Ezután a kétszeres olimpiai bajnok klasszis a hüvelykujját a magasba mutatva jelezte, hogy nem szabad őt leírni. Így üzent a győzelem után a nagy sikerekhez szokott úszó, akinek ez lehetett az első nagy lépése az igazi visszatérés felé - írja a Magyar Nemzet.

Milák Kristóf nyakába egy év kihagyás után újra aranyérem került.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu