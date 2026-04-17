„Be kéne fejeznie az úszást" - Milák Kristófról kemény ítéletet mondtak

A Sopronban rendezett úszó országos bajnokság leginkább várt pillanata Milák Kristóf visszatérése volt. Tokió és Párizs olimpiai bajnoka csütörtökön 100 méter gyorson bezsebelte első aranyát és még jó néhány számban éremesélyekkel áll rajthoz. Ugyanakkor a 200 méter pillangótól való visszalépése arra utalhat, hogy még mindig nem a régi, ez pedig a nemzetközi szurkolók körében is figyelmet keltett.

Fotó: Derencsényi István / MTI

A SwimSwam kommentszekcióját ellepték a 26 éves klasszis teljesítményét és viselkedését elemző vélemények, amelyek jelentős része meglehetősen negatív volt.

Lehet, hogy be kéne fejeznie az úszást. Nyilvánvaló, hogy már nincs benne a szíve

– fogalmazott az egyik hozzászóló, aki hangsúlyozta, ebben a sportban nem ritka a korai visszavonulás. Például Egerszegi Krisztina is 22 évesen fejezte be, mégis legendaként emlékszik rá az egész ország.

Egyesek szerint egy környezetváltás jót tenne az úszózseninek:

El kéne hagynia Magyarországot, és külföldi edzőt keresnie. Olyat, aki alkalmazkodik az ő mentalitásához. Nem tudom, mi történik valójában Milák és az edzői között, de a nyilatkozatokból úgy tűnik, nem találja velük a közös hangot

– írták.

Miláknak külföldi edző kéne?

Többen felvetették, hogy Bob Bowman - Michael Phelps egykori, valamint Kós Hubert jelenlegi edzője - jelenthetne megoldást. Erre az egyik kommentelő így reagált:

"Ő sem tudna mit kezdeni vele, Miláknak magától kell megtalálnia a motivációt, de attól félek, fejben már visszavonult."

Ugyanakkor a péntek reggeli ob-előfutamok alapján talán mégsem indokolt a túlzott aggodalom: Milák 50 méter pillangón és 200 méter gyorson is a legjobb idővel jutott tovább. Mindkét szám középdöntőit péntek délután rendezik, az 50 méter pillangó döntőjére pedig 18:40-kor kerül sor.

