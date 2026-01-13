Kós Hubert feladta a leckét Milák Kristófnak

Kós Hubert zsinórban második alkalommal is elhódította az Év Sportolója díjat, ezzel beérte hazánk másik kiváló úszóját, Milák Kristófot. A mindössze 22 éves rövidpályás világcsúcstartó és olimpiai bajnok ugyan személyesen nem jelent meg az eseményen, hiszen az Egyesült Államokban, Bob Bowman legendás edző irányítása alatt készül, de azért videóhívásban becsatlakozott. Mindeközben a hírek szerint másik olimpiai bajnokunk, Milák Kristóf végre elkezdett edzeni, azonban a 25 éves sztárnak fel kell kötnie a gatyáját, hiszen a hosszú kihagyás után jelenleg egyértelműen másodhegedűs Kós Hubert mögött.

Milák Kristóf és Kós Hubert is olimpiai bajnok lett 2024-ben / Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A 2024-es párizsi olimpia után talán még nem lehetett egy lapon említeni a két úszót, hiszen fejenként egy-egy aranyérmet nyertek, és ezek mellett Milák egy ezüstöt is hazahozott Franciaországból. Azonban a 2025-ös évben drasztikusan eltérő utakon járt a két sportoló: Kós Hubert folyamatosan versenyzett, az idei világbajnokságon szerzett arany- és bronzérme mellett 100 és 200 méter háton is rövidpályás világcsúcsot úszott. Milák Kristóf pedig szinte teljesen eltűnt: tavaly kizárólag az országos bajnokságon állt a rajtkőre.

2026 Kós Hubert vagy Milák Kristóf éve lesz?

Nem túlzás kijelenteni, hogy idén inkább a friss díjazottól várjuk a nagy eredményeket. Olimpiát és a világbajnokságot idén nem rendeznek, ezért az Európa-bajnokság lesz az év legrangosabb tornája, ahol Kós több számban is nagy esélyesként indul, Milák részvétele azonban továbbra is kérdéses.