Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Milák Kristóf-ügye már nemzetközi szintre ért, külföldön vonták kérdőre

Milák Kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 17:25
sajtóolimpiai bajnok
Már a nemzetközi sajtót is foglalkoztatja, hova tűnhetett a magyar olimpiai bajnok. Milák Kristófról ügye már az országhatárt is átlépte, Olaszországban írnak róla.

Milák Kristóf ügye már átlépte az országhatárt, hiszen ha egy sportolót már a világ legjobbjai között tartanak számon, majd egyik napról a másikra eltűnik, az nemzetközi figyelmet is kap. Így történt ez pár napja, amikor egy híres olasz közösségi-oldal feltette a nagy kérdést: Hova tűnhetett? 

Milák Kristófot keresni a nemzetközi sajtó
Milák Kristófot keresi a nemzetközi sajtó
Fotó: Csudai Sándor

Milák Kristófot keresi a nemzetközi sajtó

Olaszországban is rendkívül népszerű sport az úszás, ennek köszönhetően több olyan közösségi oldalt is találni, amelyeket tízezrek követnek. Ezek közé tartozik a Nuotatori Brutti Instagram-oldal is, amelynek jelenleg mintegy 62 ezer sportkedvelő követője van.

Ezen a felületen tűnt fel a magyar olimpiai bajnok és világcsúcstartó úszó, Milák Kristóf neve is. Az olasz oldal egy bejegyzésben felsorolta, mely versenyeken indult el az idei évben, illetve melyeket hagyta ki. Sőt, a posztban meg is jelölték az úszót, egyértelmű kérdést intézve hozzá: vajon hova tűnt? Válasz azonban nem érkezett.

Milák elárulta, hol szeretné befejezni a pályafutását

Ahogy a Bors korábban megírta, a kétszeres olimpiai bajnok terveiről Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár beszélt, akinek 2017 óta személyes kapcsolata van a sportolóval. 

Megkérdeztem Kristófot, mik a tervei az úszással kapcsolatosan, azt mondta, méltóképpen szeretné befejezni pályafutását. Én felajánlottam neki, hogy akkor Nyíregyházán rendezünk egy országos bajnokságot, mire azt válaszolta, hogy Los Angelesre gondolt

– válaszolta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár egy újságírói kérdésre a 2027-es hazai vizes világbajnokság hétfői sajtótájékoztatóján. 

Mint ismert, a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf az augusztusi szingapúri világbajnokságot kihagyta, az áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett.

@metropol.napilap

Milák Kristóf tavaszig dönthet pályafutásáról Az olimpiai bajnok úszó megint eltűnt a nyilvánosság elől. #metropol #milak #milakkristof #olimpia #uszas

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu