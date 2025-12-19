Milák Kristóf-ügye már nemzetközi szintre ért, külföldön vonták kérdőre

Milák Kristóf ügye már átlépte az országhatárt, hiszen ha egy sportolót már a világ legjobbjai között tartanak számon, majd egyik napról a másikra eltűnik, az nemzetközi figyelmet is kap. Így történt ez pár napja, amikor egy híres olasz közösségi-oldal feltette a nagy kérdést: Hova tűnhetett?
Olaszországban is rendkívül népszerű sport az úszás, ennek köszönhetően több olyan közösségi oldalt is találni, amelyeket tízezrek követnek. Ezek közé tartozik a Nuotatori Brutti Instagram-oldal is, amelynek jelenleg mintegy 62 ezer sportkedvelő követője van.
Ezen a felületen tűnt fel a magyar olimpiai bajnok és világcsúcstartó úszó, Milák Kristóf neve is. Az olasz oldal egy bejegyzésben felsorolta, mely versenyeken indult el az idei évben, illetve melyeket hagyta ki. Sőt, a posztban meg is jelölték az úszót, egyértelmű kérdést intézve hozzá: vajon hova tűnt? Válasz azonban nem érkezett.
Ahogy a Bors korábban megírta, a kétszeres olimpiai bajnok terveiről Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár beszélt, akinek 2017 óta személyes kapcsolata van a sportolóval.
Megkérdeztem Kristófot, mik a tervei az úszással kapcsolatosan, azt mondta, méltóképpen szeretné befejezni pályafutását. Én felajánlottam neki, hogy akkor Nyíregyházán rendezünk egy országos bajnokságot, mire azt válaszolta, hogy Los Angelesre gondolt
– válaszolta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár egy újságírói kérdésre a 2027-es hazai vizes világbajnokság hétfői sajtótájékoztatóján.
Mint ismert, a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf az augusztusi szingapúri világbajnokságot kihagyta, az áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.