Milák Kristóf-ügye már nemzetközi szintre ért, külföldön vonták kérdőre

Milák Kristóf ügye már átlépte az országhatárt, hiszen ha egy sportolót már a világ legjobbjai között tartanak számon, majd egyik napról a másikra eltűnik, az nemzetközi figyelmet is kap. Így történt ez pár napja, amikor egy híres olasz közösségi-oldal feltette a nagy kérdést: Hova tűnhetett?

Milák Kristófot keresi a nemzetközi sajtó

Fotó: Csudai Sándor

Olaszországban is rendkívül népszerű sport az úszás, ennek köszönhetően több olyan közösségi oldalt is találni, amelyeket tízezrek követnek. Ezek közé tartozik a Nuotatori Brutti Instagram-oldal is, amelynek jelenleg mintegy 62 ezer sportkedvelő követője van.

Ezen a felületen tűnt fel a magyar olimpiai bajnok és világcsúcstartó úszó, Milák Kristóf neve is. Az olasz oldal egy bejegyzésben felsorolta, mely versenyeken indult el az idei évben, illetve melyeket hagyta ki. Sőt, a posztban meg is jelölték az úszót, egyértelmű kérdést intézve hozzá: vajon hova tűnt? Válasz azonban nem érkezett.

Milák elárulta, hol szeretné befejezni a pályafutását

Ahogy a Bors korábban megírta, a kétszeres olimpiai bajnok terveiről Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár beszélt, akinek 2017 óta személyes kapcsolata van a sportolóval.

Megkérdeztem Kristófot, mik a tervei az úszással kapcsolatosan, azt mondta, méltóképpen szeretné befejezni pályafutását. Én felajánlottam neki, hogy akkor Nyíregyházán rendezünk egy országos bajnokságot, mire azt válaszolta, hogy Los Angelesre gondolt

– válaszolta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár egy újságírói kérdésre a 2027-es hazai vizes világbajnokság hétfői sajtótájékoztatóján.

Mint ismert, a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf az augusztusi szingapúri világbajnokságot kihagyta, az áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett.