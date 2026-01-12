Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai Dominik bombagóllal üzent a sportgálára, így is megelőzték

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 21:57 / FRISSÍTÉS: 2026. január 12. 22:33
liverpooloperaházkós hubert
Kiderült, kik lettek az év sportolói Magyarországon. Szoboszlai Dominikot idén is legyőzte Kós Hubert úszó.

Miközben Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt a Barnsley ellen az FA-kupában, Kós Hubert lett az Év Sportolója Magyarországon. Egyikőjük sem volt ott a Nemzeti Sport Gálán az Operaházban, a Liverpool játékosa éppen meccset játszott, Kós pedig két edzés között jelentkezett be Amerikából. 

Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third Round
Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt a kupában, eközben Kós Hubert lett az Év Sportolója Fotó: Liverpool FC

A 2025-ben  világbajnok, világcsúcstartó úszót, Kós Hubertet másodszor választották az újságírók, 2024 után lett új az év sportolója. 

ÉV SPORTOLÓJA, A DÍJAZOTTAK NÉVSORA 


AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (taekwondós)
AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: FTC férfi vízilabda-csapata
AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabda-csapatának edzője)
AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos) 
AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)
AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
AZ ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki
ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncpáros

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu