Szoboszlai Dominik bombagóllal üzent a sportgálára, így is megelőzték

Miközben Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt a Barnsley ellen az FA-kupában, Kós Hubert lett az Év Sportolója Magyarországon. Egyikőjük sem volt ott a Nemzeti Sport Gálán az Operaházban, a Liverpool játékosa éppen meccset játszott, Kós pedig két edzés között jelentkezett be Amerikából.

Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt a kupában, eközben Kós Hubert lett az Év Sportolója Fotó: Liverpool FC

A 2025-ben világbajnok, világcsúcstartó úszót, Kós Hubertet másodszor választották az újságírók, 2024 után lett új az év sportolója.

ÉV SPORTOLÓJA, A DÍJAZOTTAK NÉVSORA



AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)

AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (taekwondós)

AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)

AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: FTC férfi vízilabda-csapata

AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabda-csapatának edzője)

AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos)

AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)

AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)

AZ ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki

ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncpáros