Szoboszlai Dominik bombagóllal üzent a sportgálára, így is megelőzték

Miközben Szoboszlai Dominik bombagólt lőtt a Barnsley ellen az FA-kupában, Kós Hubert lett az Év Sportolója Magyarországon. Egyikőjük sem volt ott a Nemzeti Sport Gálán az Operaházban, a Liverpool játékosa éppen meccset játszott, Kós pedig két edzés között jelentkezett be Amerikából.
A 2025-ben világbajnok, világcsúcstartó úszót, Kós Hubertet másodszor választották az újságírók, 2024 után lett új az év sportolója.
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (taekwondós)
AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: FTC férfi vízilabda-csapata
AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabda-csapatának edzője)
AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos)
AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)
AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
AZ ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki
ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncpáros
