Kós Hubert elárulta, ilyen állapotban látta Milák Kristófot

Óriási feladatra vállalkozott a Magyar Olimpiai Bizottság. A szervezet a fennállása 130. évfordulója alkalmából készített interjút az élő olimpiai bajnokokkal. A sorban szerepet kapott az úszó Kós Hubert is, aki tavaly, Párizsban nyert aranyérmet 200 méter háton. A még mindig csak 23 éves kiválóság a visszaemlékezésében elmondta, hogyan reagált Milák Kristóf az ő párizsi sikerére.
Kós elmondta, mindig arra vágyott, hogy olimpián neki szóljon a himnusz. A nagy pillanatban a Párizsban szintén aranyérmes Milák Kristóf is szerepet kapott.
A Himnuszra mindig fogok emlékezni – jelentette ki. – Emlékszem, hogy láttam Szilágyi Áronékat, akik kijöttek megnézni az úszásomat, és a Milákra is emlékszem, aki ott volt és ő is üvöltözött nekem, amikor kisétáltam az eredményhirdetésre. Az a Himnusz csodálatos volt. Mindig arról álmodoztam, hogy egy nap nekem fog szólni az olimpián
- idézi a Magyar Nemzet Kóst, aki idén a világbajnoki címét is megvédte 200 méter háton.
Az Amerikában tanuló és készülő úszó egy év végi interjúban elárulta, melyek a következő időszak legfontosabb állomásai a számára. Külön kiemelte a 2027-es világbajnokságot, melyet Budapesten rendeznek, valamint a 2028-as, los angelesi olimpiát is.
