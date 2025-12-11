Milák Kristóf neve szóba sem került, már Kós Hubertről beszélnek a világban

A tokiói olimpia után a hazai sportrajongók joggal remélték, hogy a következő évtizedben az akkor mindössze 21 esztendős Milák Kristóf lesz a magyar úszósport zászlóvivője. Azóta már a párizsi ötkarikás játékok is lezajlottak, ahol továbbra is Milákra szegeződött a legnagyobb figyelem, nem is ok nélkül: egy arany- és egy ezüstéremmel tért haza Franciaországból. Időközben azonban 2023-ban Kós Hubert is berobbant a nemzetközi élmezőnybe. A fiatal tehetség azóta megállíthatatlanul zsebeli be a sikereket és dönti meg a rekordokat. A 22 éves úszó immár az Egyesült Államokban készül, ami egyértelműen meghozta gyümölcsét: 2025-ben az év férfi úszója díj jelöltjei között találjuk a nevét.
A World Aquatics a napokban hozta nyilvánosságra az a rangos elismerés öt fő esélyesét, és a névsorban Milák Kristóffal ellentétben Kós Hubert is helyet kapott. Olyan világklasszisok társaságában szerepel, mint David Popovici, Maxime Grousset, Csin Haj-jang, valamint az előző olimpia legnagyobb sztárjaként ismert Léon Marchand.
Az olimpiai bajnokunknak még ilyen illusztris mezőnyben is komoly esélye van a végső diadalra. Az idei világbajnokságon szerzett arany- és bronzérme mellett 100 és 200 méter háton rövidpályás világcsúcsot úszott, továbbá számos tengerentúli viadalon is a dobogó legfelső fokára állhatott.
Jelenleg kétségkívül ő a magyar úszósport legkiemelkedőbb alakja, különösen úgy, hogy a Milák Kristóf idén csak az országos bajnokságon indult el. Ebben az időszakban Kós gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált 200 háton, és immár 200 vegyesen is a világ legjobbjai között van.
