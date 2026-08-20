Nem sikerül jól a kovászos uborka? Itt rontod el!

A kovászos uborka elkészítése könnyű, gyors és különleges eszközök sem kellenek hozzá. Mégsem mindig sikerül jól, ezért érdemes bevetni néhány trükköt! Sokan talán nem gondolnák, de az egyik legfontosabb mozzanat már a piacon eldől: milyen uborkát válasszunk?
– A jó kovászolni való uborka legyen friss, kemény, roppanós, lehetőleg azonos méretű – hangsúlyozta Gyuricza Ágnes, a békéscsabai piac egyik standjának eladója a beol.hu megkeresésére. Mint kiemelte, a fonnyadt, puha darabokat nem érdemes megvenni.
Prohászka Béla Békés vármegyei, Venesz-díjas mesterszakács elárulta a receptjét. Mint elmondta, egy körülbelül ötliteres üveghez nagyjából 2,5 kilogramm uborka szükséges. A zöldséget alaposan mossuk meg, akár szivaccsal vagy zöldségkefével is tisztítsuk meg, majd többször öblítsük át. Az üveg aljára mehet pár gerezd fokhagyma és kapor, majd jöhetnek az uborkák. A nagyobb darabokat sokan hosszában bevágják vagy négyfelé hasítják, hogy a sós lé könnyebben átjárja őket. A tetejére ismét kerülhet kapor, majd a hagyományos recept szerint egy darab kovászos kenyér. A klasszikus arány szerint 2 liter felforralt, majd visszahűtött vízhez körülbelül 2,5 evőkanál só kerül. A levet az uborkára öntjük, majd az üveget lefedjük.
Prohászka Béla felhívta rá a figyelmet, hogy nem kell a kovászos uborkát egész nap a tűző napra kirakni! Bár melegre van szüksége, nem perzselő helyet érdemes választani.
A mesterszakács kitért arra, az üveget nem szabad légmentesen lezárni az erjedés idején. A recept szerint néhány nap alatt elkészülhet: a lé fokozatosan megváltozik, az uborka pedig elveszíti élénkzöld színét, és sárgásabb árnyalatot vehet fel. Ha elkészült, a kenyeret távolítsuk el, a levet szűrjük le, az uborkát pedig tegyük tiszta tárolóedénybe és öntsük vissza rá a levét. Ezután már csak le kell hűteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.