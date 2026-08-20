Nem sikerül jól a kovászos uborka? Itt rontod el!

A kovászos uborka elkészítése könnyű, gyors és különleges eszközök sem kellenek hozzá. Mégsem mindig sikerül jól, ezért érdemes bevetni néhány trükköt! Sokan talán nem gondolnák, de az egyik legfontosabb mozzanat már a piacon eldől: milyen uborkát válasszunk?

A kovászos uborka méltán a nyár slágere.

Fotó: New Africa

Kovászos uborka: így válassz a piacon

– A jó kovászolni való uborka legyen friss, kemény, roppanós, lehetőleg azonos méretű – hangsúlyozta Gyuricza Ágnes, a békéscsabai piac egyik standjának eladója a beol.hu megkeresésére. Mint kiemelte, a fonnyadt, puha darabokat nem érdemes megvenni.

Klasszikus kovászos uborka recept

Prohászka Béla Békés vármegyei, Venesz-díjas mesterszakács elárulta a receptjét. Mint elmondta, egy körülbelül ötliteres üveghez nagyjából 2,5 kilogramm uborka szükséges. A zöldséget alaposan mossuk meg, akár szivaccsal vagy zöldségkefével is tisztítsuk meg, majd többször öblítsük át. Az üveg aljára mehet pár gerezd fokhagyma és kapor, majd jöhetnek az uborkák. A nagyobb darabokat sokan hosszában bevágják vagy négyfelé hasítják, hogy a sós lé könnyebben átjárja őket. A tetejére ismét kerülhet kapor, majd a hagyományos recept szerint egy darab kovászos kenyér. A klasszikus arány szerint 2 liter felforralt, majd visszahűtött vízhez körülbelül 2,5 evőkanál só kerül. A levet az uborkára öntjük, majd az üveget lefedjük.

Prohászka Béla felhívta rá a figyelmet, hogy nem kell a kovászos uborkát egész nap a tűző napra kirakni! Bár melegre van szüksége, nem perzselő helyet érdemes választani.

A mesterszakács kitért arra, az üveget nem szabad légmentesen lezárni az erjedés idején. A recept szerint néhány nap alatt elkészülhet: a lé fokozatosan megváltozik, az uborka pedig elveszíti élénkzöld színét, és sárgásabb árnyalatot vehet fel. Ha elkészült, a kenyeret távolítsuk el, a levet szűrjük le, az uborkát pedig tegyük tiszta tárolóedénybe és öntsük vissza rá a levét. Ezután már csak le kell hűteni.