Záporok, zivatarok várhatók, de így is 36 fok lesz

Az időjárás előrejelzések szerint kitart a kánikula. Mutatjuk, mire kell készülni!
Csütörtökön a napsütést több helyen zavarhatja meg a kialakuló felhőzet, csapadékra legfeljebb helyi záporok vagy zivatarok formájában van esély. A minimumhőmérséklet 12–22, a maximum 30–35 Celsius-fok között alakul. A szél több helyen élénk lesz, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is kialakulhatnak - írja a Köpönyeg.
Pénteken folytatódik a fokozatos felmelegedés, de egésznapos tikkasztó hőséggel nem kell számolnunk. A többnyire napos időt az időnként megnövekvő gomolyfelhőzet zavarhatja meg, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar. Hajnalban 14–22, délután 31–36 Celsius-fok várható. A déli, délnyugati légmozgás többnyire élénk lehet, zivatarok környezetében pedig erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak.
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