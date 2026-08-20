Bridget Fonda brutálisan lefogyott: 45 kilótól szabadult meg - Fotó

A Jackie Brown sztárja évek óta távol él a hollywoodi reflektorfénytől, most azonban ismét a figyelem középpontjába került, amikor lencsevégre kapták Los Angeles utcáin. A fotókat látva Bridget Fonda drasztikus átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban. A 62 éves színésznő legalább 45 kilótól szabadult meg.

Bridget Fonda drasztikus átalakuláson ment keresztül: legalább 45 kilót fogyott (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

A 62 éves visszavonult színésznő drasztikus átalakulást villantott

A Jackie Brown sztárja legalább 45 kilótól szabadult meg

sztárja legalább 45 kilótól szabadult meg Bridget Fonda fogyása sokkolta a rajongókat

Bridget Fonda brutálisan lefogyott: 45 kilótól szabadult meg

A 2002 óta visszavonult színésznőt lencsevégre kapták Los Angeles utcáin. A friss fotókon pedig jól látható, hogy Bridget Fonda drasztikus átalakuláson ment keresztül. A 62 éves színésznő, akit korábban rengeteg támadás ért a megváltozott külseje miatt, most brutálisan lefogyott. A Daily Mail beszámolója alapján legalább 45 kilótól szabadult meg az elmúlt időszakban.

Jackie Brown star Bridget Fonda, 62, shows off dramatic 100lb weight loss in sleeveless top as she steps out in LA https://t.co/FeeCWXy7pj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 14, 2026

Bridget Fondát korábban sokat bántották a külseje miatt (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Mi lehet Bridget Fonda fogyásának hátterében

Bridget Fonda fogyásáról rengeteg találgatás indult az interneten, de a színésznő egyelőre nem adott magyarázatot. Dr. Wilks szakértő szerint nem kizárt, hogy a 62 éves színésznő Ozempic, vagy ehhez hasonló gyógyszer segítségével fogyott le:

Elképzelhető, hogy olyan cukorbetegség elleni gyógyszert szedett, mint a GLP-1, amely a Zepboundban és az Ozempicben is megtalálható. Ez megmagyarázná a gyors és folyamatos fogyást.

Majd hozzátette, hogy az ilyen mértékű fogyás természetes úton csak a cukor, a szénhidrát és a tejtermékek fogyasztásának drasztikus csökkentésével lehet elérni.

Bridget Fonda 2003-ban feleségül ment Danny Elfmanhez (Fotó: JS010607-125 / Northfoto)

Miért tűnt el a reflektorfényből?

Bridget Fonda 2002 után szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől és már egyáltalán nem vállalt újabb jelentős színészi szerepeket. Visszavonulása azonban nem egyetlen pillanat alatt történt, fokozatosan távolodott el Hollywoodtól. Ebben fontos szerepet játszott magánéletének alakulása is. 2003-ban ugyanis feleségül ment Danny Elfman zeneszerzőhöz, akivel később egy gyermekük is született. A Jackie Brown sztárja ezt követően elsősorban a családjára koncentrált, és egyre kevésbé érdekelte a filmsztárok világával járó nyilvánosság. Bridget Fonda visszavonulásában egy korábbi súlyos autóbaleset is szerepet játszott. 2003 februárjában a színésznő autóbalesetet szenvedett, amelynek következtében eltört egy csigolyája. Ez pedig jelentős változást hozott az életében és azóta rendkívül ritkán beszél magáról nyilvánosan.