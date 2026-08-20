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Bridget Fonda brutálisan lefogyott: 45 kilótól szabadult meg - Fotó

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 20. 09:00
Ozempicdrasztikus átalakulásBridget Fonda
A Jackie Brown sztárja drasztikus átalakuláson ment keresztül. Bridget Fonda legalább 45 kilót fogyott.
Fekete Ágnes
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A Jackie Brown sztárja évek óta távol él a hollywoodi reflektorfénytől, most azonban ismét a figyelem középpontjába került, amikor lencsevégre kapták Los Angeles utcáin. A fotókat látva Bridget Fonda drasztikus átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban. A 62 éves színésznő legalább 45 kilótól szabadult meg.

Bridget Fonda drasztikus átalakuláson ment keresztül: legalább 45 kilót fogyott
Bridget Fonda drasztikus átalakuláson ment keresztül: legalább 45 kilót fogyott (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)
  • A 62 éves visszavonult színésznő drasztikus átalakulást villantott
  • A Jackie Brown sztárja legalább 45 kilótól szabadult meg
  • Bridget Fonda fogyása sokkolta a rajongókat

Bridget Fonda brutálisan lefogyott: 45 kilótól szabadult meg

A 2002 óta visszavonult színésznőt lencsevégre kapták Los Angeles utcáin. A friss fotókon pedig jól látható, hogy Bridget Fonda drasztikus átalakuláson ment keresztül. A 62 éves színésznő, akit korábban rengeteg támadás ért a megváltozott külseje miatt, most brutálisan lefogyott. A Daily Mail beszámolója alapján legalább 45 kilótól szabadult meg az elmúlt időszakban.

Bridget Fonda-t korábban sokat bántották a külseje miatt
Bridget Fondát korábban sokat bántották a külseje miatt (Fotó: TheImageDirect.com /  Northfoto)

Mi lehet Bridget Fonda fogyásának hátterében

Bridget Fonda fogyásáról rengeteg találgatás indult az interneten, de a színésznő egyelőre nem adott magyarázatot. Dr. Wilks szakértő szerint nem kizárt, hogy a 62 éves színésznő Ozempic, vagy ehhez hasonló gyógyszer segítségével fogyott le:

Elképzelhető, hogy olyan cukorbetegség elleni gyógyszert szedett, mint a GLP-1, amely a Zepboundban és az Ozempicben is megtalálható. Ez megmagyarázná a gyors és folyamatos fogyást.

Majd hozzátette, hogy az ilyen mértékű fogyás természetes úton csak a cukor, a szénhidrát és a tejtermékek fogyasztásának drasztikus csökkentésével lehet elérni.

Bridget Fonda 2003-ban feleségül ment Danny Elfman-hez
Bridget Fonda 2003-ban feleségül ment Danny Elfmanhez (Fotó: JS010607-125 /  Northfoto)

Miért tűnt el a reflektorfényből?

Bridget Fonda 2002 után szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől és már egyáltalán nem vállalt újabb jelentős színészi szerepeket. Visszavonulása azonban nem egyetlen pillanat alatt történt, fokozatosan távolodott el Hollywoodtól. Ebben fontos szerepet játszott magánéletének alakulása is. 2003-ban ugyanis feleségül ment Danny Elfman zeneszerzőhöz, akivel később egy gyermekük is született. A Jackie Brown sztárja ezt követően elsősorban a családjára koncentrált, és egyre kevésbé érdekelte a filmsztárok világával járó nyilvánosság. Bridget Fonda visszavonulásában egy korábbi súlyos autóbaleset is szerepet játszott. 2003 februárjában a színésznő autóbalesetet szenvedett, amelynek következtében eltört egy csigolyája. Ez pedig jelentős változást hozott az életében és azóta rendkívül ritkán beszél magáról nyilvánosan.

 

 

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