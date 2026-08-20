A háromgyermekes édesanyával közölték az orvosok: rákos

A 45 éves Justine Robinson a húszas évei elején rendszeresen járt szoláriumba a nyaralások és bulik előtt, mert tévesen azt hitte, szüksége van egy „alapbarnaságra” a védelme érdekében. Nemrégiben egy ritka melanocytás tumort fedeztek fel nála, az eset pedig egybeesik az angol kormány azon törekvéseivel, amelyek szigorúbb biztonsági óvintézkedéseket vezetnének be a szoláriumstúdiókban.

A Greater Manchesterből származó Justine esete rávilágít arra, hogy a múltbeli kozmetikai döntések évekkel később milyen súlyos egészségügyi árat követelhetnek. Miután háziorvosa beutalta a Salford Royal Kórház specialistájához, a vizsgálatok egy ritka melanocytás elváltozást mutattak ki a bőrén, amelyet az orvosok sem jó-, sem rosszindulatúként nem tudtak egyértelműen osztályozni. A szakemberek a biztonság kedvéért melanomaként kezelték a daganatot, és a The Christie klinikán egy széles helyi kimetszéssel eltávolították a gyanús anyajegyet, valamint a környező szöveteket.

Justine elmondása szerint felnőttként mindig rendkívül óvatos volt a napon, gyermekeivel együtt folyamatosan 50-es faktorszámú fényvédőt használtak, és UV-szűrős ruházatot viseltek a strandon. Mivel soha nem feküdt órák hosszat a napon, meggyőződése, hogy a fiatalkori, rendszeres szoláriumhasználat játszott közre a tumor kialakulásában. A diagnózis óta még tudatosabbá vált, az első családi nyaralásra készülve már rövidnadrágok helyett is könnyű, hosszú nadrágokat és pólókat csomagolt, hogy maximálisan védje a bőrét.

Dr. Stephanie Ogden bőrgyógyász főorvos és a Greater Manchester Cancer Alliance bőrrák-klinikai vezetője kiemelte, hogy a bőrrák az egyik leginkább megelőzhető daganatos megbetegedés. A kockázat csökkentésének legfontosabb módja az ultraibolya (UV) sugárzásnak való kitettség minimalizálása. A szakember hangsúlyozta, hogy mindenkinek ismernie kell a saját bőrét, és az esetlegesen megváltozott anyajegyeket, növedékeket vagy foltokat a lehető leghamarabb meg kell vizsgáltatni, mivel a korai diagnózis életet menthet.