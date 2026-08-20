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A háromgyermekes édesanyával közölték az orvosok: rákos

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors háromgyermekes édesanya
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 20. 08:00
daganatbőrrák
Fiatalkori szoláriumozás állhat a háromgyermekes édesanya ritka bőrdaganatának hátterében, aki most szigorúbb szabályozást követel a mesterséges barnulás ellen.

A 45 éves Justine Robinson a húszas évei elején rendszeresen járt szoláriumba a nyaralások és bulik előtt, mert tévesen azt hitte, szüksége van egy „alapbarnaságra” a védelme érdekében. Nemrégiben egy ritka melanocytás tumort fedeztek fel nála, az eset pedig egybeesik az angol kormány azon törekvéseivel, amelyek szigorúbb biztonsági óvintézkedéseket vezetnének be a szoláriumstúdiókban.

 

A Greater Manchesterből származó Justine esete rávilágít arra, hogy a múltbeli kozmetikai döntések évekkel később milyen súlyos egészségügyi árat követelhetnek. Miután háziorvosa beutalta a Salford Royal Kórház specialistájához, a vizsgálatok egy ritka melanocytás elváltozást mutattak ki a bőrén, amelyet az orvosok sem jó-, sem rosszindulatúként nem tudtak egyértelműen osztályozni. A szakemberek a biztonság kedvéért melanomaként kezelték a daganatot, és a The Christie klinikán egy széles helyi kimetszéssel eltávolították a gyanús anyajegyet, valamint a környező szöveteket.

Justine elmondása szerint felnőttként mindig rendkívül óvatos volt a napon, gyermekeivel együtt folyamatosan 50-es faktorszámú fényvédőt használtak, és UV-szűrős ruházatot viseltek a strandon. Mivel soha nem feküdt órák hosszat a napon, meggyőződése, hogy a fiatalkori, rendszeres szoláriumhasználat játszott közre a tumor kialakulásában. A diagnózis óta még tudatosabbá vált, az első családi nyaralásra készülve már rövidnadrágok helyett is könnyű, hosszú nadrágokat és pólókat csomagolt, hogy maximálisan védje a bőrét.

Dr. Stephanie Ogden bőrgyógyász főorvos és a Greater Manchester Cancer Alliance bőrrák-klinikai vezetője kiemelte, hogy a bőrrák az egyik leginkább megelőzhető daganatos megbetegedés. A kockázat csökkentésének legfontosabb módja az ultraibolya (UV) sugárzásnak való kitettség minimalizálása. A szakember hangsúlyozta, hogy mindenkinek ismernie kell a saját bőrét, és az esetlegesen megváltozott anyajegyeket, növedékeket vagy foltokat a lehető leghamarabb meg kell vizsgáltatni, mivel a korai diagnózis életet menthet.

Lehetséges diagnózisok (Differenciáldiagnózis)

A bőrön megjelenő új vagy megváltozott elváltozások hátterében a klinikai vizsgálatok során többek között az alábbi kórképek merülhetnek fel:

  1. Melanocytás tumorok bizonytalan malignus potenciállal (MELTUMP): Olyan ritka pigmentsejtes daganatok, amelyek szövettanilag nem sorolhatók be egyértelműen a jóindulatú anyajegyek (naevusok) vagy a rosszindulatú melanoma kategóriájába.
  2. Malignus melanoma: A legveszélyesebb, rosszindulatú bőrdaganat, amely a pigmenttermelő sejtekből (melanocytákból) indul ki, és korai stádiumban agresszív műtéti eltávolítást igényel.
  3. Nem-melanoma típusú bőrrákok: Például bazálsejtes karcinóma (basalioma) vagy laphámrák, amelyek szintén szoros összefüggést mutatnak a tartós UV-sugárzással, de áttétképzési hajlamuk eltérő.

Kezelési lehetőségek

A melanocytás elváltozások és a bőrrák kezelési protokollja a daganat típusától és kiterjedtségétől függ:

  • Széles helyi kimetszés (Wide Local Excision): A daganat vagy a gyanús anyajegy sebészi eltávolítása egy biztonsági zónával (ép szövetszéllel) együtt, hogy minimalizálják a helyi kiújulás esélyét.
  • Szoros dermatológiai követés és monitorozás: Határesetnek számító vagy bizonytalan tumorok esetén rendszeres, digitális dermatoszkópos kontrollvizsgálatok a bőr teljes felületén.
  • Onkológiai kiegészítő kezelések: Igazolt, előrehaladott melanoma esetén immunterápia, célzott molekuláris kezelések vagy sugárterápia az onkológiai bizottság döntése alapján.
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