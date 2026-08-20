Üzen az univerzum: erre a négy csillagjegyre négyszeres erővel áramlik a bőség

Óriási szerencse és bőség árad négyszeresére növekedve négy csillagjegy életébe 2026. szeptember 10-ig, miután a Vénusz belépett a Mérleg jegyébe. A szerelem és a szépség bolygója ebben a levegő jegyben érzi magát a legjobban, ami az egekbe emeli a vonzerőt, és valóságos mágnesként vonzza a sikert és a gazdagságot az érintettekre.

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Helena Hathor asztrológus szerint az alábbi négy jegy számíthat sorsfordító fellendülésre a következő hetekben:

1. Mérleg (Szeptember 23. – Október 22.)

Minden szem a Mérlegekre szegeződik, hiszen a Vénusz egyenesen az ő jegyükben vendégeskedik. Ez az időszak felér egy valóságos főnyereménnyel: a kisugárzásuk tízszeresére nő, a környezetükből pedig záporozni fognak feléjük a luxuslehetőségek és az anyagi javak. A szinglik nagylelkű udvarlókra, a párkapcsolatban élők pedig komoly pénzügyi növekedésre és kényeztetésre számíthatnak.

2. Bak (December 22. – Január 19.)

A Bakok karrierje valósággal kilő a sztratoszférába, a bevételeik pedig a plafont fogják verdesni. Miután a Nap augusztus 22-én belép a Szűz jegyébe, a föld-energia óriási löketet ad nekik a céljaik eléréséhez. Minden elszánt munka, amit most végeznek, elképesztő anyagi bőséget fog fialni, így a siker garantált.

3. Kos (Március 21. – Április 19.)

Az elmúlt időszak érzelmileg elérhetetlen és toxikus kapcsolatai után a Kosok szerelmi élete végre 180 fokos fordulatot vesz. A Vénusz hatására visszatér az igazságosság és az egyensúly a párkapcsolataikba. Szeptember 10-ig rendkívül támogató, hűséges és nagylelkű embereket vonzanak be, sőt, akár az életre szóló partnerükkel is találkozhatnak.

4. Rák (Június 21. – Július 22.)

A Rákok családi élete és otthona teljes megújuláson megy keresztül. Ahelyett, hogy minden erejükkel a munkára fókuszálnának, a szeretteikkel való mélyebb kapcsolódás kerül a középpontba, amit az univerzum hatalmas bőséggel hálál meg. Elérkezett az idő, amikor a kevesebb munka mellett is sokkal több szeretetet, nagylelkűséget és támogatást kapnak a környezetüktől.