Sydney Sweeney a régebbi évjáratra bukik, Thor méheket nevel – Ezek a legbizarrabb sztárhobbik!

A sztárok élete nemcsak a vörös szőnyegről, fényről és csillogásról szól, hiszen valahol ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Nekik is szükségük van egy hobbira, amire szívesen szánják kevéske szabadidejüket. Ezek a hobbik pedig sokszor épp olyan különlegesek, mint maguk a színészek. Nemrég például Adrien Brody festményei kerültek reflektorfénybe az interneten, bár nem úgy, ahogy A brutalista Tóth Lászlója akarta, de nem ő az egyetlen, aki különleges szenvedélyt ápol. Mutatjuk, kik miben élik ki kreativitásukat. Van, aki a klasszikus járgányok szerelmese, mint például Sydney Sweeney, míg mások ennél jóval szokatlanabb dolgokat gyűjtenek.

A Sydney Sweeney-filmek és sorozatok szerelmesei számára is meglepő lehet kedvencük különös hobbija (Fotó: TheImageDirect.com)

Tom Hanks és az írógépek

Az egykori Forrest Gump nemcsak Hollywood egyik legnépszerűbb színésze, hanem a régi írógépek szerelmese is. Több mint 300 darabból álló gyűjteménye van, de emellett még egy telefonos applikációt is kifejlesztett, ami az írógép hangját utánozza.

Chris Hemsworth, a méhek istene

A Marvel legújabb vezető szuperhőse nemcsak híres mjölnirét forgatja ügyesen, hanem a méhészetben is otthon van. Egy születésnapra kapott kaptártól indult útnak ez a szerelem, azóta a Hemsworth famíliának pedig már saját méze is van, a szőke "vadember" pedig fiai társaságában űzi kedvenc hobbiját. A mennydörgés istenét alakító színész szerint a méhészet számára nemcsak kikapcsolódás, hanem Földet megmentő küldetés is.

Dave Bautistánál mindig van uzsonna

Az pankrátorból lett színész is szokatlan szenvedélyének hódol: Él-hal a retró uzsonnásdobozokért. Bautista kollekciója igazi időutazás a múlt évszázad popkultúrájának világába, tele ikonikus mintákkal és figurákkal. Gyűjteménye egyik ékköve például egy eredeti, 1967-es Batman-doboz, ami aranyat ér a gyűjtők körében.

Kés villa, olló: Angelina Jolie kezébe nem való

Egy dolgot Johnny Depp mindenképp tartson észben: Nem árt jóban lenni Angelina Jolie-val! Hollywood dívája ugyanis nem titkolja, hogy rajong a késekért. Sőt, nemcsak gyűjti a különleges pengéket, tőröket, hanem előszeretettel dobálja is őket, méghozzá már-már profi módon. A színésznő már tinikorában elkezdte gyűjteménye terebélyesítését, és a késdobálást a filmforgatások közti stressz miatt kezdte el komolyabban gyakorolni, hogy levezethesse a felgyülemlett feszültséget.