UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sydney Sweeney a régebbi évjáratra bukik, Thor méheket nevel – Ezek a legbizarrabb sztárhobbik!

Sydney Sweeney
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 19:10
Tom HankshobbiChris HemsworthAngelina Jolie
Kikapcsolódásra mindenkinek szüksége van, még akkor is, ha valaki A-listás hollywoodi sztár. Az extrém nevekhez viszont extrém elfoglaltság is társul sokszor, erre ékes példa Sydney Sweeney vagy Tom Hanks esete, akik mind furcsa hobbit űznek.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A sztárok élete nemcsak a vörös szőnyegről, fényről és csillogásról szól, hiszen valahol ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Nekik is szükségük van egy hobbira, amire szívesen szánják kevéske szabadidejüket. Ezek a hobbik pedig sokszor épp olyan különlegesek, mint maguk a színészek. Nemrég például Adrien Brody festményei kerültek reflektorfénybe az interneten, bár nem úgy, ahogy A brutalista Tóth Lászlója akarta, de nem ő az egyetlen, aki különleges szenvedélyt ápol. Mutatjuk, kik miben élik ki kreativitásukat. Van, aki a klasszikus járgányok szerelmese, mint például Sydney Sweeney, míg mások ennél jóval szokatlanabb dolgokat gyűjtenek. 

EXCLUSIVE: Sydney Sweeney Heads To a Business Meeting in Her Vintage Bronco in Los Angeles
A Sydney Sweeney-filmek és sorozatok szerelmesei számára is meglepő lehet kedvencük különös hobbija (Fotó: TheImageDirect.com)

Tom Hanks és az írógépek

Az egykori Forrest Gump nemcsak Hollywood egyik legnépszerűbb színésze, hanem a régi írógépek szerelmese is. Több mint 300 darabból álló gyűjteménye van, de emellett még egy telefonos applikációt is kifejlesztett, ami az írógép hangját utánozza.

Chris Hemsworth, a méhek istene

A Marvel legújabb vezető szuperhőse nemcsak híres mjölnirét forgatja ügyesen, hanem a méhészetben is otthon van. Egy születésnapra kapott kaptártól indult útnak ez a szerelem, azóta a Hemsworth famíliának pedig már saját méze is van, a szőke "vadember" pedig fiai társaságában űzi kedvenc hobbiját. A mennydörgés istenét alakító színész szerint a méhészet számára nemcsak kikapcsolódás, hanem Földet megmentő küldetés is.

Dave Bautistánál mindig van uzsonna

Az pankrátorból lett színész is szokatlan szenvedélyének hódol: Él-hal a retró uzsonnásdobozokért. Bautista kollekciója igazi időutazás a múlt évszázad popkultúrájának világába, tele ikonikus mintákkal és figurákkal. Gyűjteménye egyik ékköve például egy eredeti, 1967-es Batman-doboz, ami aranyat ér a gyűjtők körében.

Kés villa, olló: Angelina Jolie kezébe nem való

Egy dolgot Johnny Depp mindenképp tartson észben: Nem árt jóban lenni Angelina Jolie-val! Hollywood dívája ugyanis nem titkolja, hogy rajong a késekért. Sőt, nemcsak gyűjti a különleges pengéket, tőröket, hanem előszeretettel dobálja is őket, méghozzá már-már profi módon. A színésznő már tinikorában elkezdte gyűjteménye terebélyesítését, és a késdobálást a filmforgatások közti stressz miatt kezdte el komolyabban gyakorolni, hogy levezethesse a felgyülemlett feszültséget.

'Mr and Mrs. Smith' Movie Stills
Angelina Jolie filmekben is gyakorta nyúl fegyverhez (Fotó: KPA/ Northfoto)

Mila Kunis, nagypályás a színpadon és a gép előtt is

Ezt talán senki sem gondolta volna, de az Ashton Kutcherrel együtt maradó Mila Kunis igazi gamer, aki előszeretettel vonul el a világ elől, és tart videójáték-maratonokat. A színésznő már fiatalon igazi függőjévé vált a World of Warcraft nevű játéknak, és volt idő, mikor napi 8 órát is képes volt ezzel játszani. Ma már visszafogottabb, de ha teheti, még most is szívesen beugrik egy-egy játékra a barátaival. 

Seth Rogen nemcsak poénokat, hanem köcsögöket is szívesen kreál

A vígjátékok koronázatlan királya is kreatív hobbiba vágott bele: fazekaskodik. Seth Rogen még saját műhelyet is kialakított magának, ahol órákat tölt az agyaggal, és nemcsak edényeket, hanem különleges vázákat és hamutartókat is készít. A hobbi az évek alatt ki is nőtte magát, hiszen nemcsak nyugtatólag hat a sztárra, hanem annyira jól is megy már neki, hogy a munkáit limitált kollekcióban árulja, és pillanatok alatt is elkapkodják a fanok.

Seth Rogen a színészet mellett más művészeti területen is igyekszik kiélni kreativitását (Fotó: Instagram)

Sydney Sweeney az idősebb korosztályra hajt

Az Eufória című HBO Max-sorozat sztárja nemcsak a kamerák előtt érzi magát otthon, hanem bárki garázsában is. Az egyik botrányból a másikba csöppenő Sydney Sweeney ugyanis imádja az autókat, méghozzá az igazi oldtimereket, és nem elég, hogy gyűjti őket, saját kezűleg restaurálja is. Legnagyobb büszkesége egy 1969-es Ford Bronco, amit teljesen egyedül újított fel, és a TikTokon még dokumentálta is a folyamat minden lépését.

@billbrownford Check out Sydney Sweeney’s favorite parts of her #ClassicBronco restoration!🌟 #broncorestoration #fordbronco #vintagebronco #classiccars #carrestoration #sydneysweeney ♬ Natural Emotions - Muspace Lofi

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu