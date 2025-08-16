Sydney Sweeney a régebbi évjáratra bukik, Thor méheket nevel – Ezek a legbizarrabb sztárhobbik!

A sztárok élete nemcsak a vörös szőnyegről, fényről és csillogásról szól, hiszen valahol ők is ugyanolyan emberek, mint bárki más. Nekik is szükségük van egy hobbira, amire szívesen szánják kevéske szabadidejüket. Ezek a hobbik pedig sokszor épp olyan különlegesek, mint maguk a színészek. Nemrég például Adrien Brody festményei kerültek reflektorfénybe az interneten, bár nem úgy, ahogy A brutalista Tóth Lászlója akarta, de nem ő az egyetlen, aki különleges szenvedélyt ápol. Mutatjuk, kik miben élik ki kreativitásukat. Van, aki a klasszikus járgányok szerelmese, mint például Sydney Sweeney, míg mások ennél jóval szokatlanabb dolgokat gyűjtenek.
Az egykori Forrest Gump nemcsak Hollywood egyik legnépszerűbb színésze, hanem a régi írógépek szerelmese is. Több mint 300 darabból álló gyűjteménye van, de emellett még egy telefonos applikációt is kifejlesztett, ami az írógép hangját utánozza.
A Marvel legújabb vezető szuperhőse nemcsak híres mjölnirét forgatja ügyesen, hanem a méhészetben is otthon van. Egy születésnapra kapott kaptártól indult útnak ez a szerelem, azóta a Hemsworth famíliának pedig már saját méze is van, a szőke "vadember" pedig fiai társaságában űzi kedvenc hobbiját. A mennydörgés istenét alakító színész szerint a méhészet számára nemcsak kikapcsolódás, hanem Földet megmentő küldetés is.
Az pankrátorból lett színész is szokatlan szenvedélyének hódol: Él-hal a retró uzsonnásdobozokért. Bautista kollekciója igazi időutazás a múlt évszázad popkultúrájának világába, tele ikonikus mintákkal és figurákkal. Gyűjteménye egyik ékköve például egy eredeti, 1967-es Batman-doboz, ami aranyat ér a gyűjtők körében.
Egy dolgot Johnny Depp mindenképp tartson észben: Nem árt jóban lenni Angelina Jolie-val! Hollywood dívája ugyanis nem titkolja, hogy rajong a késekért. Sőt, nemcsak gyűjti a különleges pengéket, tőröket, hanem előszeretettel dobálja is őket, méghozzá már-már profi módon. A színésznő már tinikorában elkezdte gyűjteménye terebélyesítését, és a késdobálást a filmforgatások közti stressz miatt kezdte el komolyabban gyakorolni, hogy levezethesse a felgyülemlett feszültséget.
Ezt talán senki sem gondolta volna, de az Ashton Kutcherrel együtt maradó Mila Kunis igazi gamer, aki előszeretettel vonul el a világ elől, és tart videójáték-maratonokat. A színésznő már fiatalon igazi függőjévé vált a World of Warcraft nevű játéknak, és volt idő, mikor napi 8 órát is képes volt ezzel játszani. Ma már visszafogottabb, de ha teheti, még most is szívesen beugrik egy-egy játékra a barátaival.
A vígjátékok koronázatlan királya is kreatív hobbiba vágott bele: fazekaskodik. Seth Rogen még saját műhelyet is kialakított magának, ahol órákat tölt az agyaggal, és nemcsak edényeket, hanem különleges vázákat és hamutartókat is készít. A hobbi az évek alatt ki is nőtte magát, hiszen nemcsak nyugtatólag hat a sztárra, hanem annyira jól is megy már neki, hogy a munkáit limitált kollekcióban árulja, és pillanatok alatt is elkapkodják a fanok.
Az Eufória című HBO Max-sorozat sztárja nemcsak a kamerák előtt érzi magát otthon, hanem bárki garázsában is. Az egyik botrányból a másikba csöppenő Sydney Sweeney ugyanis imádja az autókat, méghozzá az igazi oldtimereket, és nem elég, hogy gyűjti őket, saját kezűleg restaurálja is. Legnagyobb büszkesége egy 1969-es Ford Bronco, amit teljesen egyedül újított fel, és a TikTokon még dokumentálta is a folyamat minden lépését.
