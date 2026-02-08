Elektromos autóval télen – Erre figyeljünk, ha ilyen járművel közlekedünk a hidegben

Az autómosás télen még fontosabb!

Sokan hiszik azt, hogy ebben az évszakban nem szükséges időt és energiát fordítani az autómosásra, hiszen csapadékos az idő, ám ennek éppen az ellenkezője igaz. Télen még gyakrabban kellene mosni járműveinket, hiszen a felverődő sár, a sok víz és só, ami naponta érintkezik az autóval rozsdásodást idézhetnek elő. Ennek elkerülése érdekében legalább kéthetente, de akár hetente mosassuk le az autót, és ne hagyjuk ki az alvázat sem, ahol rengeteg szennyeződés gyűlik fel ilyenkor.

Szárítsuk meg teljesen a frissen mosott járművet

Téli autómosás után érdemes betartani a legfontosabb aranyszabályt: a még vizes járművet ne hagyjuk fagypont alatti hőmérsékleten. Ha kint mínuszokat mutat a hőmérő, álljunk be inkább egy fűtött garázsba, vagy ennek hiányában mélygarázsba. Hasznos lehet, ha bevásárlás, esetleg mozizás elé időzítjük az autómosást, ilyenkor nyugodt szívvel kihasználhatjuk az egyébként is mással töltött időt az autó megszárítására.

Cseréljük masszívabbra a kárpitokat

Sok bosszúságot megspórolhatunk, ha a téli időszakban a lábkárpitokat gumiszőnyegre váltjuk. Ha már eleve ilyenünk van, a csapadékos időjárás közepette se felejtsük el ellenőrizni, hogy a szőnyeg megrepedt-e valahol, hiszen így nem sok hasznát vesszük az eredeti kárpit megóvásának tekintetében. Az autó belsejének kiporszívózására mindettől függetlenül télen is szükség van, hiszen a jármű bármely pontján összeállhat nedves sárrá a korábban lerakódott por.

Ne hagyjuk bepárásodni a belteret

Jó hasznát vehetjük a klímának az autó párásodása ellen, amivel száríthatjuk a levegőt, sőt, a rendszerrel is jót tehetünk! Tavasszal hálás lesz a klímaberendezés, ha alkalmanként bekapcsoljuk és használjuk, mivel ezzel az alkatrészek közötti kenés sem szárad ki. Segíthet még, ha a jármű ablakainak belsejét is lemossuk időnként: autós tisztítószerrel és mikroszálas törlőkendővel áttörölve megelőzhetjük a túlzott nedvesedést. Ablakmosó folyadékokból téli verziót használjunk kívül és belül is.

A fényforrásokat se felejtsük ki a sorból

A ködös, csapadékos időben extrán fontos a fényszórók láthatósága, ezért ezekre is érdemes nagy figyelmet fordítani. Ha a tél beköszönte előtt nem tettük, ellenőrizzük most, hogy mindegyik megfelelően működik-e, továbbá nincs-e szükség a polírozásukra. Amennyiben igen, tegyük meg mihamarabb, hiszen rossz látási viszonyok között kevésbé vehetnek észre más autósok, ez pedig balesetveszélyes is lehet.

Mindig legyen nálunk a jégkaparó

A leghidegebb hónapokban sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem gondolnak az autó befagyására, ezért a jégkaparót a kocsiban tárolják, amihez aztán fizikailag nem tudnak hozzáférni. Az eszközt ezért célszerű valamilyen könnyen elérhető helyen tárolni, vagy egy kisméretű táskába is eltehető verziót vásárolni, hogy a fagyos reggeleken is biztosan kéznél legyen. Ha biztosra akarunk menni, szerezzünk be többet is, és tegyük különböző helyekre.