Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Aranka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Elektromos autóval télen – Erre figyeljünk, ha ilyen járművel közlekedünk a hidegben

Elektromos autóval télen – Erre figyeljünk, ha ilyen járművel közlekedünk a hidegben

elektromos autózás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 07:15
télautómosásFanny Magazin
A hideg megviselheti az gépjárműveket, legyen szó benzines, dízel vagy elektromos verziókról. Utóbbi a szélsőséges időjárásban másképp viselkedhet, ezért érdemes tisztában lenni néhány dologgal, hogy a vezetés biztonságos és költséghatékony legyen. A Fanny magazin utánajárt, mire érdemes figyelni, ha elektromos autóval télen is közlekednénk, és azt is összegezte, miként célszerű mosni ilyenkor a járműveinket.
  • 8 dolog is van, amire figyelni kell télen az elektromos autóval kapcsolatban
  • 6 pontban a leghidegebb évszakban történő autómosásról

Habár sok szempontból előnyösebb lehet, mint egy benzines jármű, az elektromos autó télen több odafigyelést és tudatosságot kívánhat meg a használata. Ha ilyen gépjárművel indulunk el télvíz idején, jobb előre gondolkodni, hogy ne érjen minket kellemetlenség. 

Elektromos autó télen, tölés alatt, a háttérben több más kocsi látható
Elektromos autóval télen közlekedni előre tervezést és tudatosságot is kíván. 
Fotó: Scharfsinn /  Shutterstock 

8 dolog, amit fontos tudni, ha az elektromos autóval télen útrakelünk:

  1. Csökkenő hatótáv télen
    Akárcsak a mobiltelefon, úgy a járművek akkumulátora is érzékeny a hidegre, olyannyira, hogy akár 20%-ot is visszaeshet egy elektromos autó hatótávja. Az aksik hatékonysága és kapacitása lecsökken a hűvös időben, így fontos jobban figyelni a töltöttségi szintet.
  2. Több időbe telhet
    A hidegben lassabb lehet a töltési sebesség, ami igaz az otthoni és gyorstöltésre is. Ez főként akkor áll elő, amikor az akkumulátor nagyon ki van hűlve. Éppen ezért célszerű a használat után, még melegen feltenni a töltőre. Ilyenkor elég 80% körüli szintre tölteni.
  3. Töltsük indulás előtt
    Magától a töltéstől egy elektromos autó akkumulátora tökéletesen felmelegszik, ezért ha napokig nem volt használva a kocsi, töltsük úgy, hogy éppen az indulás időpontjára érje el a megfelelő szintet. Ha használunk applikációt, előre beidőzíthetjük a töltést.
  4. Vezessünk megfontoltabban
    Alapvetően is jó tanács ez a zord időjárásra, elektromos járműveknél azonban még fontosabb odafigyelni a vezetési stílusunkra. Lassabb tempó és egyenletes haladás mellett ugyanis sokkal takarékosabb lehet az energiafelhasználás.
  5. Tájékozódjunk előre
    Elektromos autók esetében mindig, de télen főleg ajánlott megtervezni az utazást, vagyis megnézni, hogy hol tudjuk tölteni a kocsit, ha éppen szükséges. Télen a csökkenő hatótáv miatt előfordul, hogy ezt gyakrabban be kell iktatni.
  6. Mi a helyzet a gumikkal
    A megfelelő abroncsok használata télen az életünket is megmentheti, elektromos járművek esetén azok állapotának és a guminyomásnak a gyakori felülvizsgálata elengedhetetlen. Ezek az autók ugyanis nehezebbek normál társaiknál, így az abroncsok is extra terhelésnek vannak kitéve.
  7. Aranyat ér az előmelegítés
    Mielőtt útra kelnénk, tanácsos lehet bekapcsolni az előfűtést, amivel felmelegíthetjük az autónkat. Így kellemes hőmérsékletű járműbe szállhatunk be, ráadásul a szélvédőkről is leolvaszthatjuk a jeget. Ha töltés közben tesszük mindezt, nem terhelődik az aksi és a hatótáv is nagyobb lehet.
  8. Számít, hol tároljuk 
    A legjobb, ha garázsban tartjuk az elektromos autót, illetve olyan helyen, ahol van fűtés, vagy legalábbis fedett, védett a környezet. Ez valamivel magasabb hőmérsékletet jelent a kintinél, és kevesebb energiát emészt majd fel a belső tér, valamint az aksi felmelegítése.
Férfi, aki télen mossa az autóját
A téli autómosásnak sokkal nagyobb jelentősége van, mint gondolnánk.
Fotó: AS photo family /  Shutterstock 

 

Az autómosás télen még fontosabb!

Sokan hiszik azt, hogy ebben az évszakban nem szükséges időt és energiát fordítani az autómosásra, hiszen csapadékos az idő, ám ennek éppen az ellenkezője igaz. Télen még gyakrabban kellene mosni járműveinket, hiszen a felverődő sár, a sok víz és só, ami naponta érintkezik az autóval rozsdásodást idézhetnek elő. Ennek elkerülése érdekében legalább kéthetente, de akár hetente mosassuk le az autót, és ne hagyjuk ki az alvázat sem, ahol rengeteg szennyeződés gyűlik fel ilyenkor.

Szárítsuk meg teljesen a frissen mosott járművet

Téli autómosás után érdemes betartani a legfontosabb aranyszabályt: a még vizes járművet ne hagyjuk fagypont alatti hőmérsékleten. Ha kint mínuszokat mutat a hőmérő, álljunk be inkább egy fűtött garázsba, vagy ennek hiányában mélygarázsba. Hasznos lehet, ha bevásárlás, esetleg mozizás elé időzítjük az autómosást, ilyenkor nyugodt szívvel kihasználhatjuk az egyébként is mással töltött időt az autó megszárítására.

Cseréljük masszívabbra a kárpitokat

Sok bosszúságot megspórolhatunk, ha a téli időszakban a lábkárpitokat gumiszőnyegre váltjuk. Ha már eleve ilyenünk van, a csapadékos időjárás közepette se felejtsük el ellenőrizni, hogy a szőnyeg megrepedt-e valahol, hiszen így nem sok hasznát vesszük az eredeti kárpit megóvásának tekintetében. Az autó belsejének kiporszívózására mindettől függetlenül télen is szükség van, hiszen a jármű bármely pontján összeállhat nedves sárrá a korábban lerakódott por.

Ne hagyjuk bepárásodni a belteret

Jó hasznát vehetjük a klímának az autó párásodása ellen, amivel száríthatjuk a levegőt, sőt, a rendszerrel is jót tehetünk! Tavasszal hálás lesz a klímaberendezés, ha alkalmanként bekapcsoljuk és használjuk, mivel ezzel az alkatrészek közötti kenés sem szárad ki. Segíthet még, ha a jármű ablakainak belsejét is lemossuk időnként: autós tisztítószerrel és mikroszálas törlőkendővel áttörölve megelőzhetjük a túlzott nedvesedést. Ablakmosó folyadékokból téli verziót használjunk kívül és belül is.

A fényforrásokat se felejtsük ki a sorból

A ködös, csapadékos időben extrán fontos a fényszórók láthatósága, ezért ezekre is érdemes nagy figyelmet fordítani. Ha a tél beköszönte előtt nem tettük, ellenőrizzük most, hogy mindegyik megfelelően működik-e, továbbá nincs-e szükség a polírozásukra. Amennyiben igen, tegyük meg mihamarabb, hiszen rossz látási viszonyok között kevésbé vehetnek észre más autósok, ez pedig balesetveszélyes is lehet.

Mindig legyen nálunk a jégkaparó

A leghidegebb hónapokban sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem gondolnak az autó befagyására, ezért a jégkaparót a kocsiban tárolják, amihez aztán fizikailag nem tudnak hozzáférni. Az eszközt ezért célszerű valamilyen könnyen elérhető helyen tárolni, vagy egy kisméretű táskába is eltehető verziót vásárolni, hogy a fagyos reggeleken is biztosan kéznél legyen. Ha biztosra akarunk menni, szerezzünk be többet is, és tegyük különböző helyekre. 

Gondoltad volna, hogy nemcsak nyáron, de télen sem szabad bizonyos dolgokat az autóban hagyni? Hasznosak lehetnek a vezetőszakértő tanácsai is erre az évszakra, és az is, ha tudjuk, hogy mik a jogi következményei a nyári gumi használatának télen, illetve hogyan érdemes beindítani a kocsit ilyenkor

További hasznos praktikákat láthatsz az alábbi videóban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu