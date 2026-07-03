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Veszélyes rágcsálók lephetik el az otthonodat a hőségben: így védd meg a családodat vegyszerek nélkül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors patkány
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 03. 17:00
vöröshagymahőségriasztó
Nehéz elhinni, de egy fillérekbe kerülő, hétköznapi alapanyag, amely valószínűleg már most is megtalálható az otthonodban, kiválóan alkalmas a rágcsálók távol tartására. Hatékonyan segít megakadályozni, hogy ezek a betegségeket terjesztő patkányok bejussanak a lakásba.
N.T.
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A nyár beköszöntével a háztartási kártevők számára is megkezdődik a legaktívabb időszak. A melegebb időjárás jelentősen felgyorsítja szaporodásukat, ami széles körű rágcsálófertőzésekhez vezethet az otthonokban és a kertekben. A patkányok azok közé a kártevők közé tartoznak, amelyek száma nyáron jelentősen megnő. 

Te is a kukába dobod? Pedig ez a filléres háztartási alapanyag a patkányok legnagyobb ellensége!
Te is a kukába dobod? Pedig ez a filléres háztartási alapanyag a patkányok legnagyobb ellensége!  Fotó: Igor Normann /  Shutterstock 

Te is a kukába dobod? Pedig ez a filléres háztartási alapanyag a patkányok legnagyobb ellensége! 

Ezek a betegségeket hordozó rágcsálók könnyen bejuthatnak az otthonokba, ahol komoly károkat okozhatnak. A patkányok elleni küzdelemben a természetes riasztószerek biztonságosabb és humánusabb alternatívát jelentenek, mivel a vegyszeres patkánymérgek az emberekre és más állatokra is mérgezőek lehetnek, és súlyos problémákat okozhatnak, ha gyermekek vagy háziállatok lenyelik őket.

A természetes patkányriasztók hétköznapi háztartási alapanyagokat használnak, amelyek hatékonyan távol tartják ezeket a kártevőket, miközben nem mérgezőek sem az emberekre, sem az állatokra.

A filléres alapanyag, amely távol tartja a patkányokat

Az egyik hétköznapi alapanyag, amelyről azt tartják, hogy hatékonyan elriasztja a patkányokat, valószínűleg már most is megtalálható az otthonodban. A szakértők szerint ugyanis a vöröshagyma az egyik legjobb természetes megoldás arra, hogy távol tartsuk ezeket a nem kívánt rágcsálókat a háztól.

A Better Homes & Gardens szakértői szerint: 

A legtöbb emberrel ellentétben a patkányok ki nem állhatják a hagyma és a fokhagyma szagát. Ha néhány szelet friss hagymát vagy összezúzott fokhagymát helyez el azokban a sarkokban, ahol a patkányok bejuthatnak, az elriasztja őket.

Jordan Foster, a Fantastic Pest Control kártevőirtó szakértője szintén támogatja ezt a módszert:

Ültethet hagymát a kertjében, vagy elhelyezheti a leggyakoribb patkánybejáratoknál. Amint megérzik a szagát, elmenekülnek. Ha hagymát, fokhagymát vagy póréhagymát ültetünk a kertbe, az remek módja annak, hogy távol tartsuk a rágcsálókat és más kártevőket.

A hagyma a legtöbb háztartásban megtalálható, ráadásul rendkívül olcsó. Ennek a természetes riasztószernek azonban vannak hátrányai is.

Ha háziállatokat tart, különösen kutyát, fokozottan ügyelni kell, mivel a hagyma és a fokhagyma mérgező lehet számukra. Emellett a hagymaszeleteket rendszeresen cserélni kell, hogy ne romoljanak meg és ne kezdjenek rothadni. Ez növelheti az élelmiszer-pazarlást, és némi plusz időráfordítást is igényel.

Természetes, házilag készíthető patkányriasztó keverék

A The Times of India egy természetes patkányriasztó keverék receptjét is megosztotta, amely hagymából és néhány más, a legtöbb konyhában megtalálható alapanyagból készül. A cikk szerint ez hatékonyan távol tarthatja a patkányokat és az egereket.

A vegyszermentes patkányriasztó elkészítéséhez a következőkre lesz szükség:

1 közepes méretű vöröshagyma
1 teáskanál őrölt csilipaprika
12–15 szem fekete bors
1 teáskanál szódabikarbóna
1 teáskanál csicseriborsóliszt
fél citrom leve
egy kevés cukor
szükség esetén kevés víz a paszta állag eléréséhez

A cikk szerint ezek az összetevők együtt egy erős, hatékony, ugyanakkor biztonságos patkányriasztó keveréket alkotnak. Ezeket a csomagokat néhány nap elteltével össze kell szedni és ki kell dobni, hogy az otthon tiszta és higiénikus maradjon – írja a The Mirror.

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