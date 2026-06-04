Orrokat befogni: patkányokból készült bikini az idei trend

Egy ausztrál butik preparált patkányokkal kirakott fehérnemű-kollekcióval állt elő.

A kollekciót LingeRATs-nek nevezték el, utalva a fehérnemű és a patkány szavakra.

A kollekciót eredetileg polgárpukkasztásnak szánták, ám nem várt népszerűségre tett szert.

A gyártó kiemelte, hogy a ruhadarabokhoz felhasznált alapanyagokat etikus úton szerezték be.

A női fehérnemű és bikini trend 2026-ban bizarr fordulatot vesz. A Rat Gizzard Oddities néven futó ausztrál butik, amelynek specialitása, hogy kitömött állatokból készült, saját tervezésű kuriózumokat és furcsaságokat árusít, egy rendkívül provokatív kollekcióval állt elő. Még tavaly októberben egy preparált patkánnyal díszített fehérneműről posztoltak, amelyet eredetileg ugyan nem eladásra szántak, de mivel az internet népe megőrült érte, kénytelenek voltak elkezdeni a tömeggyártást. A pikáns darab viselői vélhetően vágylohasztó élményt okoznak majd azoknak, akik egy romantikusnak indult estén szembesülnek majd partnerük viseletével. Egy biztos: ha valami, akkor ez a darab garantáltan felrázza a szürke hétköznapokat.

Szerencsére egy patkánynak sem kellett meghalnia a legújabb bikini trendért. Fotó: 123RF

A legújabb bikini trend a patkányos fehérnemű

A bizarr patkánybugyit gyártó márka abban is teljesen őszinte, hogy honnan szerzik be az alapanyagokat, vagyis a patkányokat. Korábbi nyilatkozataikban leszögezték, hogy a termékeikhez kizárólag természetes módon elhullott állatokat vagy olyan rágcsálókat használnak fel, amelyeket eredetileg hüllők (például kígyók) takarmányozására szántak volna.

A meghökkentő fehérnemű tervezője esküszik rá, hogy egyetlen rágcsálónak sem kellett a divat vagy a polgárpukkasztás oltárán feláldoznia az életét, így a beszerzési forrás – a körülményekhez képest – teljesen etikus.

A népharagtól és a különféle negatív visszhangoktól azonban ez sem védte meg őket, a nem mindennapi divatcikk ugyanis nagyon megosztó. Ennek ellenére ugyanakkor rendkívül kelendő is, pedig az ára sem semmi: egyetlen pár 190 ausztrál dollárba, vagyis nagyjából 70 ezer forintba kerül.

A provokatív divat nem újdonság

A provokatív divat hosszú múltra tekint vissza. Alexander McQueen divattervező is előszeretettel csempészett koponyákat és csontokat a kifutókra, amiért zseninek nevezték. A viktoriánus korabeli nők pedig imádták a halottjaik hajából készült ékszereket, valamint a hajukban patkányokat. Egy kitömött rágcsáló egy tangán így talán nem is a legőrültebb dolog, amit a divatvilág valaha látott.