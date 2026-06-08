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Védjük meg rózsáinkat a levélsodró darázstól!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors darázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 15:45
kárkertlevélsodró darázsrózsa
A rózsák levelein megjelenő szabályos, félkör alakú kivágások mögött gyakran a levélsodró darázs áll. Bár a különös kártevő ritkán pusztítja el a növényt, jelentősen ronthatja a rózsabokrok szépségét és vitalitását. Szerencsére néhány egyszerű, természetbarát módszerrel hatékonyan védekezhetünk ellene.
Bors
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A rózsák levelein megjelenő szabályos, félkör alakú kivágások mögött gyakran a levélsodró darázs áll. Bár a különös kártevő ritkán pusztítja el a növényt, jelentősen ronthatja a rózsabokrok szépségét és vitalitását. Szerencsére néhány egyszerű, természetbarát módszerrel hatékonyan védekezhetünk ellene.

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Így védhetjük meg a rózsákat a levélsodró darázstól!  / Fotó: elmuzastudio / shutterstock

Így védhetjük meg a rózsákat a levélsodró darázstól! 

1. Könnyű felismerni

Jelenlétét nagyon egyszerű beazonosítani. A rózsalevelek szélén szabályos, félkör vagy ovális alakú kivágások jelennek meg, mintha valaki apró ollóval vágta volna ki. Ez a jellegzetes nyom különbözteti meg más kártevők pusztításától.

 

2. Nem a növényt eszi, hanem fészket épít

A nőstény darázs a kivágott levéldarabokat saját fészkének kibélelésére használja. Apró üregekbe, például növényszárak belsejébe, fa repedéseibe, lyukakba hordja a levéldarabokat, ezekre rakja le petéit, így gondoskodik az utódairól. Bár a látvány ijesztő lehet, a rovar nem azért támadja a rózsát, hogy elpusztítsa.

 

3. Feltűnő károk

A puha, sima levelű rózsafajták igazi kedvencei a levélsodró darazsaknak. Meleg nyári időszakban akár néhány nap alatt is feltűnővé válhat a károsítás.

 

4. A vegyszerezés nem mindig jó ötlet

Mivel ez a fajta a beporzó rovarok közé tartozik, a túl erős szerek a kert más hasznos élőlényeit is károsíthatják. Éppen ezért érdemes inkább kíméletesebb, természetes megoldásokban gondolkodni.

 

5. A rendszeres metszés segíthet

A sérült levelek és hajtások eltávolítása csökkentheti a további károkat. Szerencsére a szellősebb rózsabokrok, ahol a levelek nem simulnak össze és éri őket a nap, általában ellenállóbbak a különféle kártevőkkel szemben.

 

6. A tiszta kert fél siker

A lehullott levelek és növényi maradványok kiváló búvóhelyet biztosíthatnak a kártevőknek. A rendszeres takarítás és gyomlálás nemcsak szebbé, hanem egészségesebbé is teszi a kertet.

 

7. A madarak természetes segítőtársak

A rovarevő madarak, például a cinegék, sokat segíthetnek a kerti kártevők számának csökkentésében. Madáritató vagy odú kihelyezésével még több hasznos látogatót csábíthatunk a kertbe.

 

8. A túl sok műtrágya is gond lehet

A nitrogénben gazdag trágyázás hatására a rózsák gyorsan növekednek, leveleik pedig puhábbá válnak. Ezek a zsenge hajtások azonban különösen vonzóak a levélsodró darazsak számára.

 

9. Nem kell pánikba esni

Bár a kivágott levelek látványa bosszantó, a levélsodró darázs ritkán okoz végzetes károkat. Egy egészséges, megfelelően gondozott rózsabokor általában gyorsan regenerálódik, és hamar visszanyeri szépségét - írja a Fanny magazin.

 

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