Ettől te is rosszul leszel: kiadták a figyelmeztetést a nyaralóknak – ez a mindenki által használt tárgy piszkosabb, mint egy WC-ülőke

Amikor egy zsúfolt repülőgépen, forgalmas repülőtéren/állomáson vagy nem megfelelően kitakarított hotelszobában tartózkodunk, számos olyan hellyel találkozhatunk, amelyek higiéniai szempontból aggályosak lehetnek. Ez sajnos az utazás természetes velejárója nyaralók számára.
Vannak azonban olyan szokások is, amelyeket a nyaralók észrevétlenül vesznek fel, anélkül hogy tudnák, mennyire szennyezettek és veszélyesek lehetnek. Ezek közé tartozik egy igen gyakran használt tárgy is a hotelszobában, amely sok esetben még a vécéülőkénél is koszosabb lehet…
A Quotezone brit biztosítási oldal utazási szakértői most összeállítottak egy listát az 5 legveszélyesebb, kórokozókkal teli területről, amelyekre a higiéniára különösen ügyelőknek érdemes odafigyelniük nyaralás közben – és ez valószínűleg arra sokakat arra késztet majd, hogy rémülten nyúljon a fertőtlenítő törlőkendő után…
Otthon a legtöbben áttöröljük a távirányítót takarítás közben, de egy hotelszobában nincs garancia arra, hogy a takarítószemélyzet erre is időt fordított. A Quotezone szerint emiatt a távirányító „a hotelszobák egyik leginkább szennyezett tárgya” lehet, és a szakértők szerint „akár még a vécéülőkénél is koszosabb lehet”.
Amikor megérkezel a szállásodra, gyakori szokás, hogy a bőröndöt az ágyra emeled, hogy elkezdj kipakolni belőle, de érdemes belegondolni, hogy előtte milyen helyeken járt.
A poggyászod az otthonodból indult, áthaladt a repülőtéren és a repülőgép csomagterén, sőt, még a a város utcáin is végighúztad. Ezek mind olyan helyek, ahol könnyen felhalmozódhatnak a kórokozók, amelyek aztán átkerülhetnek a friss és tiszta ágyneműre, még mielőtt egyáltalán lefeküdnél aludni.
Kipakoláskor inkább használd a csomagtartó állványt, vagy helyezd a bőröndöt a padlóra.
Mindannyian tudjuk, hogy a repülőgépek meglehetősen higiéniátlan helyek lehetnek. Ha fapados légitársasággal utazol, gyakran nagyon rövid idő áll rendelkezésre az utasok cseréje között, ezért bizonyos felületeket – például a lehajtható tálcákat – sokszor csak gyorsan áttörölnek.
Van azonban egy meglepő hely, amely gyakran a repülőgép legpiszkosabb pontjai közé tartozik, mégis sok utas ide teszi a személyes tárgyait, például az útlevelét, a fejhallgatóját vagy akár az uzsonnáját.
Egy Redditen hozzászóló, aki azt állította magáról, hogy légiutas-kísérő, ezt írta:
„Mindig azt javaslom, hogy soha, de tényleg soha ne használjátok az ülészsebet, és semmit ne tegyetek bele.
A szemetet kiszedik belőlük, de valójában soha nem fertőtlenítik vagy tisztítják ki őket. Láttam már mindenfélét előkerülni onnan: használt zsebkendőket, hányózacskókat, alsóneműt, zoknikat, emberek lábát, rágógumit, félig elszopogatott cukorkákat, almacsutkákat… aztán a következő járaton valaki ugyanoda teszi a telefonját, a laptopját vagy a tabletjét.”
Egy napsütéses nyaralóhely könnyen arra csábíthat, hogy levedd a cipődet és mezítláb sétálgass, de érdemes óvatosnak lenni, ha olyan helyeken jársz, ahol sok ember megfordul.
Nem ritka, hogy a nyaralók mezítláb közlekednek a szállodai folyosókon és a bárok környékén, sőt – talán még ennél is kellemetlenebb –, egyesek a repülőgép utasterében vagy akár a fedélzeti mosdóban is fedetlen lábbal járnak.
Az ilyen lazább napokra inkább csomagolj papucsot, és így elkerülheted, hogy más utazók cipőjéről származó baktériumokkal érintkezz.
A brit útlevéllel utazóknak a jövőben sokkal több érintőképernyőt kell használniuk a repülőtereken való áthaladás során. Az Európai Unió új be- és kiléptető rendszere (EES) megköveteli majd, hogy a britek automatizált terminálokon szkenneljék be az útlevelüket, és Franciaországba, Olaszországba, Spanyolországba vagy Görögországba történő belépés előtt ujjlenyomatot is kell adniuk egy szkenner segítségével.
Mivel azonban a felmérésben részt vevők jelentős része – 10% – bevallotta, hogy nem fertőtleníti a kezét érintőképernyő vagy ujjlenyomat-olvasó használata után, idén nyáron még több kórokozó terjedhet a repülőtereken – írja cikkében a Mirror.
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