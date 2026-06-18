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Ettől te is rosszul leszel: kiadták a figyelmeztetést a nyaralóknak – ez a mindenki által használt tárgy piszkosabb, mint egy WC-ülőke

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nyaralás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 11:00
nyaralókhigiéniarepülőhotelszoba
Egy új úti cél felfedezése során könnyen találkozhatunk kevésbé tiszta helyekkel. Mutatjuk, melyek azok a leginkább higiéniai szempontból problémás helyek, amelyekre a nyaralóknakérdemes odafigyelniük, amikor idén nyáron nyaralni indulnak!
N.T.
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Amikor egy zsúfolt repülőgépen, forgalmas repülőtéren/állomáson vagy nem megfelelően kitakarított hotelszobában tartózkodunk, számos olyan hellyel találkozhatunk, amelyek higiéniai szempontból aggályosak lehetnek. Ez sajnos az utazás természetes velejárója nyaralók számára. 

Kiadták a figyelmeztetést a nyaralóknak – ez a mindenki által használt tárgy piszkosabb, mint egy WC-ülőke
Kiadták a figyelmeztetést a nyaralóknak – ez a mindenki által használt tárgy piszkosabb, mint egy WC-ülőke 
Fotó: Gustavo Fring / Pexels (illusztráció)

Kiadták a figyelmeztetést a nyaralóknak – ez a mindenki által használt tárgy piszkosabb, mint egy WC-ülőke 

Vannak azonban olyan szokások is, amelyeket a nyaralók észrevétlenül vesznek fel, anélkül hogy tudnák, mennyire szennyezettek és veszélyesek lehetnek. Ezek közé tartozik egy igen gyakran használt tárgy is a hotelszobában, amely sok esetben még a vécéülőkénél is koszosabb lehet…

A Quotezone brit biztosítási oldal utazási szakértői most összeállítottak egy listát az 5 legveszélyesebb, kórokozókkal teli területről, amelyekre a higiéniára különösen ügyelőknek érdemes odafigyelniük nyaralás közben – és ez valószínűleg arra sokakat arra késztet majd, hogy rémülten nyúljon a fertőtlenítő törlőkendő után…

1. Elfelejted letörölni a hotelszobai távirányítót

Otthon a legtöbben áttöröljük a távirányítót takarítás közben, de egy hotelszobában nincs garancia arra, hogy a takarítószemélyzet erre is időt fordított. A Quotezone szerint emiatt a távirányító „a hotelszobák egyik leginkább szennyezett tárgya” lehet, és a szakértők szerint „akár még a vécéülőkénél is koszosabb lehet”.

2. A bőröndöt az ágyra teszed

Amikor megérkezel a szállásodra, gyakori szokás, hogy a bőröndöt az ágyra emeled, hogy elkezdj kipakolni belőle, de érdemes belegondolni, hogy előtte milyen helyeken járt.

A poggyászod az otthonodból indult, áthaladt a repülőtéren és a repülőgép csomagterén, sőt, még a a város utcáin is végighúztad. Ezek mind olyan helyek, ahol könnyen felhalmozódhatnak a kórokozók, amelyek aztán átkerülhetnek a friss és tiszta ágyneműre, még mielőtt egyáltalán lefeküdnél aludni.

Kipakoláskor inkább használd a csomagtartó állványt, vagy helyezd a bőröndöt a padlóra.

3. Tárgyakat tárolsz a repülőgép ülészsebében

Mindannyian tudjuk, hogy a repülőgépek meglehetősen higiéniátlan helyek lehetnek. Ha fapados légitársasággal utazol, gyakran nagyon rövid idő áll rendelkezésre az utasok cseréje között, ezért bizonyos felületeket – például a lehajtható tálcákat – sokszor csak gyorsan áttörölnek.

Van azonban egy meglepő hely, amely gyakran a repülőgép legpiszkosabb pontjai közé tartozik, mégis sok utas ide teszi a személyes tárgyait, például az útlevelét, a fejhallgatóját vagy akár az uzsonnáját.

Egy Redditen hozzászóló, aki azt állította magáról, hogy légiutas-kísérő, ezt írta:

„Mindig azt javaslom, hogy soha, de tényleg soha ne használjátok az ülészsebet, és semmit ne tegyetek bele.

A szemetet kiszedik belőlük, de valójában soha nem fertőtlenítik vagy tisztítják ki őket. Láttam már mindenfélét előkerülni onnan: használt zsebkendőket, hányózacskókat, alsóneműt, zoknikat, emberek lábát, rágógumit, félig elszopogatott cukorkákat, almacsutkákat… aztán a következő járaton valaki ugyanoda teszi a telefonját, a laptopját vagy a tabletjét.”

4. Mezítláb sétálsz a fokozottan kockázatos területeken

Egy napsütéses nyaralóhely könnyen arra csábíthat, hogy levedd a cipődet és mezítláb sétálgass, de érdemes óvatosnak lenni, ha olyan helyeken jársz, ahol sok ember megfordul.

Nem ritka, hogy a nyaralók mezítláb közlekednek a szállodai folyosókon és a bárok környékén, sőt – talán még ennél is kellemetlenebb –, egyesek a repülőgép utasterében vagy akár a fedélzeti mosdóban is fedetlen lábbal járnak.

Az ilyen lazább napokra inkább csomagolj papucsot, és így elkerülheted, hogy más utazók cipőjéről származó baktériumokkal érintkezz.

5. Elfelejtesz kezet mosni vagy fertőtleníteni az érintőképernyők használata után

A brit útlevéllel utazóknak a jövőben sokkal több érintőképernyőt kell használniuk a repülőtereken való áthaladás során. Az Európai Unió új be- és kiléptető rendszere (EES) megköveteli majd, hogy a britek automatizált terminálokon szkenneljék be az útlevelüket, és Franciaországba, Olaszországba, Spanyolországba vagy Görögországba történő belépés előtt ujjlenyomatot is kell adniuk egy szkenner segítségével.

Mivel azonban a felmérésben részt vevők jelentős része – 10% – bevallotta, hogy nem fertőtleníti a kezét érintőképernyő vagy ujjlenyomat-olvasó használata után, idén nyáron még több kórokozó terjedhet a repülőtereken – írja cikkében a Mirror
 

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