Ettől te is rosszul leszel: kiadták a figyelmeztetést a nyaralóknak – ez a mindenki által használt tárgy piszkosabb, mint egy WC-ülőke

Amikor egy zsúfolt repülőgépen, forgalmas repülőtéren/állomáson vagy nem megfelelően kitakarított hotelszobában tartózkodunk, számos olyan hellyel találkozhatunk, amelyek higiéniai szempontból aggályosak lehetnek. Ez sajnos az utazás természetes velejárója nyaralók számára.

Kiadták a figyelmeztetést a nyaralóknak – ez a mindenki által használt tárgy piszkosabb, mint egy WC-ülőke

Fotó: Gustavo Fring / Pexels (illusztráció)

Kiadták a figyelmeztetést a nyaralóknak – ez a mindenki által használt tárgy piszkosabb, mint egy WC-ülőke

Vannak azonban olyan szokások is, amelyeket a nyaralók észrevétlenül vesznek fel, anélkül hogy tudnák, mennyire szennyezettek és veszélyesek lehetnek. Ezek közé tartozik egy igen gyakran használt tárgy is a hotelszobában, amely sok esetben még a vécéülőkénél is koszosabb lehet…

A Quotezone brit biztosítási oldal utazási szakértői most összeállítottak egy listát az 5 legveszélyesebb, kórokozókkal teli területről, amelyekre a higiéniára különösen ügyelőknek érdemes odafigyelniük nyaralás közben – és ez valószínűleg arra sokakat arra késztet majd, hogy rémülten nyúljon a fertőtlenítő törlőkendő után…

1. Elfelejted letörölni a hotelszobai távirányítót

Otthon a legtöbben áttöröljük a távirányítót takarítás közben, de egy hotelszobában nincs garancia arra, hogy a takarítószemélyzet erre is időt fordított. A Quotezone szerint emiatt a távirányító „a hotelszobák egyik leginkább szennyezett tárgya” lehet, és a szakértők szerint „akár még a vécéülőkénél is koszosabb lehet”.

2. A bőröndöt az ágyra teszed

Amikor megérkezel a szállásodra, gyakori szokás, hogy a bőröndöt az ágyra emeled, hogy elkezdj kipakolni belőle, de érdemes belegondolni, hogy előtte milyen helyeken járt.

A poggyászod az otthonodból indult, áthaladt a repülőtéren és a repülőgép csomagterén, sőt, még a a város utcáin is végighúztad. Ezek mind olyan helyek, ahol könnyen felhalmozódhatnak a kórokozók, amelyek aztán átkerülhetnek a friss és tiszta ágyneműre, még mielőtt egyáltalán lefeküdnél aludni.

Kipakoláskor inkább használd a csomagtartó állványt, vagy helyezd a bőröndöt a padlóra.

3. Tárgyakat tárolsz a repülőgép ülészsebében

Mindannyian tudjuk, hogy a repülőgépek meglehetősen higiéniátlan helyek lehetnek. Ha fapados légitársasággal utazol, gyakran nagyon rövid idő áll rendelkezésre az utasok cseréje között, ezért bizonyos felületeket – például a lehajtható tálcákat – sokszor csak gyorsan áttörölnek.