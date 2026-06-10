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Mit tehetsz, ha kutyatámadás ér? Végzetes hibák, amik az életedbe kerülhetnek

Mit tehetsz, ha kutyatámadás ér? Végzetes hibák, amik az életedbe kerülhetnek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 16:15
életmentőösztönkutyatámadás
Egy rossz mozdulat is végzetes lehet, ha feléd rohan a dühös eb. Kutyatámadás bárkit érhet parkban, utcán vagy biciklizés közben. Sokan pánikba esnek, pedig a túlélés kulcsa a hidegvér. Mutatjuk, mit tehetsz a tragédia ellen, és melyek azok a súlyos hibák, amik az életedbe kerülhetnek!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Ha egy dühös eb rohan feléd, soha ne fuss el, mert a menekülés azonnal beindítja a kutya üldözési és vadászösztönét.
  • A támadó állat elé tartott táska, kabát vagy kerékpár hatékony pajzsként véd meg minket a súlyos harapásoktól.
  • Ha a földre kerülsz, gömbölyödj szoros magzatpózba, és a kezeidet kulcsold a tarkódra a létfontosságú szervek védelmében.

Minden sétáló, kocogó és biciklis rémálma egy hirtelen kutyatámadás, amikor a semmiből felbukkan egy póráz nélküli, kiszámíthatatlan eb, és vicsorogva megindul felé. Ilyenkor a másodperc törtrésze alatt önt el minket a pánik, és az ösztönünk azt súgja: fussunk! Azonban ez a viselkedés tragédiához is vezethet. Ha meg akarod előzni a bajt, pontosan tudnod kell a leghatékonyabb technikákat, amikkel egy kutyatámadás kivédhető vagy túlélhető.

Férfit kutyatámadás ér és elfut
Kutyatámadás esetén a legrosszabb megoldás a futás.
Fotó: Ljupco Smokovski /  shutterstock

A kutyatámadás kivédése lépésről lépésre

Ha már elkerülhetetlen a legrosszabb forgatókönyv, ezekkel a tanácsokkal fordíthatod meg a helyzetet, és mentheted meg a saját vagy szeretteid életét.

1. Ne fuss! Te nem vagy nyúl!

A kutyatámadások hátterében leggyakrabban a területvédő vagy vadászösztön áll. Ha meglát egy embert, aki elrohan előle, a kutyában azonnal bekapcsol az, hogy zsákmánynak fog tekinteni, és mivel sokkal gyorsabb és kitartóbb nálad, esélyed sem lesz elfutni. Nehéz ilyen helyzetben megállni, de a legfontosabb szabály, hogy állj meg mozdulatlanul, karjaidat zárd szorosan a tested mellé, az ujjaidat pedig rejtsd ökölbe, majd  lassan kezdj hátrálni. Fordulj kissé oldalra, hogy kisebb célpontot nyújts. Bármennyire is nehéz, ne nézz mereven a szemébe, ugyanis az állatvilágban a szemkontaktus nyílt kihívást, hadüzenetet jelent. Tartsd szemmel a mozgását, de nézz inkább a feje fölé vagy a mancsaira, jelezve, hogy nem akarsz harcolni a pozíciójáért. Ha közelebb jön és megszagol, kerüld a hirtelen mozdulatokat, és ne nyújtsd felé a kezed. A legtöbb kutya csak ijesztget, így ha teljesen unalmassá válsz a számára, egy idő után magától eloldalog. 

2. Ne kiabálj, hanem parancsolj!

Ha muszáj megszólalnod, kerüld a magas hangú, hisztérikus sikoltozást, mert az a préda haláltusájára emlékezteti az állatot, és csak még jobban felhergeli. Használd a hangodat fegyverként: mély, határozott, ellentmondást nem tűrő hangon adj ki egy rövid parancsot, például: „Nem!” vagy „Vissza!”. Amennyiben a kutya tovább közelít, és elkerülhetetlennek tűnik a kutyatámadás, azonnal keríts magad elé egy pajzsot. Ez lehet táska, a levett kabátod vagy egy esernyő. Ha kerékpárral vagy, azonnal szállj le, és forgasd magad elé a biciklit – ez a legjobb védőfal közted és az eb között. A nálad lévő tárgyakkal ne hadonássz és ne próbáld megütni a kutyát, egyszerűen tartsd stabilan magad elé! Ha harapni akar, hagyd, hogy ezt a tárgyat ragadja meg. Amíg a táskát marcangolja, értékes másodperceket nyersz, és lassan elhátrálhatsz egy biztonságos helyre.

3. A legvégső menedék: változz kővé a földön!

Ha a helyzet eszkalálódik, és az eb mindenáron támadni akar, soha ne szállj szembe vele nyíltan, és tegyél meg mindent, hogy állva maradj. Ha mégis a földre kerülsz, már nem a tekintélyről, hanem a létfontosságú szerveid védelméről van szó. Azonnal gömbölyödj össze szoros magzatpózba, a térdeidet húzd a hasadhoz, a kezeidet pedig kulcsold a tarkódra. Így óvhatod meg a nyakadat, a torkodat, a könyökeiddel pedig az arcodat és a szemedet. Maradj teljesen néma és mozdulatlan. A rugdosódás ilyenkor csak olaj a tűzre – ha nem moccansz, a kutya hamar elveszíti az érdeklődését és odébbáll.
Ha mégis megtörténik a baj, a legkisebb sérülést, karcolást is komolyan kell venni. A sebet azonnal mosd ki bő, szappanos vízzel, és haladéktalanul fordulj orvoshoz a fertőzések, illetve a veszettség veszélye miatt. A felelőtlen gazdát vagy a kóbor állatot pedig azonnal jelenteni kell a hatóságoknak, hiszen egy kutyatámadásnak súlyos jogi következményei is vannak. 

Megharapott a kutya – Mikor fordulj orvoshoz?

Állatharapás esetén orvoshoz kell menned a fertőzések elkerülése miatt, ez alól csak a felületi, bőrt át nem szakító karcolások a kivételek. Ne várd meg, míg bedagad vagy gennyesedni kezd a seb, azonnal keresd fel a legközelebbi sürgősségi vagy traumatológiai osztályt! Az orvosnak tudnia kell majd, milyen állat harapott meg, történt-e provokáció, és hogy be van-e oltva veszettség ellen, illetve te mikor kaptál utoljára tetanuszt. Ha a harapás miatt egy nagyobb szövetdarab (például ujj vagy fülrész) szakadt le, folyó vízzel öblítsd le, tekerd steril kötszerbe, és egy jéggel teli külön zacskóban tárold! Szerencsés esetben a szövet még visszavarrható, ezért ilyenkor azonnal hívd a 112-t, és kérj mentőt!

Verekedő kutyák
Verekedő kutyák közé nyúlni tilos.
Fotó: monshtein /   shutterstock

Mi a teendő, ha saját kutyánkat éri támadás?

Ha egy másik eb a saját kedvencünket veszi célba területvédés vagy vadászösztön miatt, a legfontosabb a higgadtság megőrzése, mert a pánikunk csak tovább hergeli az állatokat. Ilyen esetben azonnal hívjuk magunk mellé a kutyánkat, mert a szoros kontroll csökkenti a támadás esélyét, a felbukkanó másik gazdát pedig határozottan kérjük meg a kutyája visszahívására. Ha a verekedés már kitört, a szétválasztás rendkívül veszélyes. Közéjük nyúlni tilos, de egy hirtelen zaj, például taps vagy sípszó kizökkentheti őket. 

Ha egy kistestű kutya élete a tét, a gazdik érthető módon saját testi épségüket is kockára teszik. A támadó nyakörvének szoros meghúzása oxigénhiányt idéz elő, aminek hatására az eb kénytelen lesz elengedni a zsákmányát. Egyes kutyák a végsőkig szorítanak, így akár az ájulásig is elmehet a folyamat. Az átmeneti eszméletvesztés nem okoz maradandó károsodást, de amíg a kutya újra levegőhöz jut és magához tér, addig húzódjunk biztonságos helyre. A támadás után a kutyát akkor is haladéktalanul állatorvoshoz kell vinni, ha látszólag sértetlen, mivel a belső sérülések is életveszélyesek lehetnek.

Ha a támadást egy gazdátlanul kószáló eb követte el, a helyi gyepmesteri telep munkatársait kell értesíteni, akik kötelesek intézkedni az állat befogásáról, valamint szükség esetén megkezdeni a kutya eredeti tulajdonosának felkutatását. 

Nézd meg videón, mi a kutyatámadás ellen a legjobb módszer:

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