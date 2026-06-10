Mit tehetsz, ha kutyatámadás ér? Végzetes hibák, amik az életedbe kerülhetnek

Ha egy dühös eb rohan feléd, soha ne fuss el, mert a menekülés azonnal beindítja a kutya üldözési és vadászösztönét.

A támadó állat elé tartott táska, kabát vagy kerékpár hatékony pajzsként véd meg minket a súlyos harapásoktól.

Ha a földre kerülsz, gömbölyödj szoros magzatpózba, és a kezeidet kulcsold a tarkódra a létfontosságú szervek védelmében.

Minden sétáló, kocogó és biciklis rémálma egy hirtelen kutyatámadás, amikor a semmiből felbukkan egy póráz nélküli, kiszámíthatatlan eb, és vicsorogva megindul felé. Ilyenkor a másodperc törtrésze alatt önt el minket a pánik, és az ösztönünk azt súgja: fussunk! Azonban ez a viselkedés tragédiához is vezethet. Ha meg akarod előzni a bajt, pontosan tudnod kell a leghatékonyabb technikákat, amikkel egy kutyatámadás kivédhető vagy túlélhető.

Kutyatámadás esetén a legrosszabb megoldás a futás.

Fotó: Ljupco Smokovski / shutterstock

A kutyatámadás kivédése lépésről lépésre

Ha már elkerülhetetlen a legrosszabb forgatókönyv, ezekkel a tanácsokkal fordíthatod meg a helyzetet, és mentheted meg a saját vagy szeretteid életét.

1. Ne fuss! Te nem vagy nyúl!

A kutyatámadások hátterében leggyakrabban a területvédő vagy vadászösztön áll. Ha meglát egy embert, aki elrohan előle, a kutyában azonnal bekapcsol az, hogy zsákmánynak fog tekinteni, és mivel sokkal gyorsabb és kitartóbb nálad, esélyed sem lesz elfutni. Nehéz ilyen helyzetben megállni, de a legfontosabb szabály, hogy állj meg mozdulatlanul, karjaidat zárd szorosan a tested mellé, az ujjaidat pedig rejtsd ökölbe, majd lassan kezdj hátrálni. Fordulj kissé oldalra, hogy kisebb célpontot nyújts. Bármennyire is nehéz, ne nézz mereven a szemébe, ugyanis az állatvilágban a szemkontaktus nyílt kihívást, hadüzenetet jelent. Tartsd szemmel a mozgását, de nézz inkább a feje fölé vagy a mancsaira, jelezve, hogy nem akarsz harcolni a pozíciójáért. Ha közelebb jön és megszagol, kerüld a hirtelen mozdulatokat, és ne nyújtsd felé a kezed. A legtöbb kutya csak ijesztget, így ha teljesen unalmassá válsz a számára, egy idő után magától eloldalog.

2. Ne kiabálj, hanem parancsolj!

Ha muszáj megszólalnod, kerüld a magas hangú, hisztérikus sikoltozást, mert az a préda haláltusájára emlékezteti az állatot, és csak még jobban felhergeli. Használd a hangodat fegyverként: mély, határozott, ellentmondást nem tűrő hangon adj ki egy rövid parancsot, például: „Nem!” vagy „Vissza!”. Amennyiben a kutya tovább közelít, és elkerülhetetlennek tűnik a kutyatámadás, azonnal keríts magad elé egy pajzsot. Ez lehet táska, a levett kabátod vagy egy esernyő. Ha kerékpárral vagy, azonnal szállj le, és forgasd magad elé a biciklit – ez a legjobb védőfal közted és az eb között. A nálad lévő tárgyakkal ne hadonássz és ne próbáld megütni a kutyát, egyszerűen tartsd stabilan magad elé! Ha harapni akar, hagyd, hogy ezt a tárgyat ragadja meg. Amíg a táskát marcangolja, értékes másodperceket nyersz, és lassan elhátrálhatsz egy biztonságos helyre.