Így készítsd fel kisbabád érkezését a kutyusod számára

A kisbaba érkezése minden családtag számára újdonság és hatalmas feladat. Kiskedvencünknek is idő kell, hogy megszokja az új helyzetet, és hogy keveebb figyelem hárul rá a mindennapokban. Hoztunk néhány tippet arra, hogyan szoktasd össze kiskedvencedet és a kisbabádat a békés együttlét érdekében.

A kisbaba és kutya kapcsolatának kialakítása fontos a kiegyensúlyozott együttéléshez Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Kisbaba és kutya együttélése - türelemmel lehet csak elérni a tökéletes kapcsolatot

Egy kisbaba érkezése izgalmas, de gyakran stresszes időszak – különösen akkor, ha már van egy négylábú családtag is a háznál. A kutyák érzékenyek a változásokra, így a felkészítés kulcsfontosságú, hogy a baba és a kedvencünk harmonikusan élhessenek együtt. A Daily Star Star Paw rovatvezetője saját tapasztalatból ír: kislánya, Theia és két Jack Russell terrierük, a 13 éves Wilbur és a kilencéves Paisley ma már elválaszthatatlan barátok – de ez sok türelmet és előrelátást igényelt. Íme a legfontosabb tanácsok, hogyan készíthetjük fel kutyánkat egy új családtag fogadására.

1. Tervezés és felkészítés

Minél előbb kezdjük a folyamatot, annál jobb. A babahangok – például sírás – ijesztőek lehetnek a kutyák számára, ezért érdemes előre felvételeket lejátszani, fokozatosan növelve a hangerőt és az időtartamot. A bababútorokat is állítsuk fel még a születés előtt, hogy a kutya megszokhassa a környezetet. Fontos a fegyelmezettség is: ismételjük át az alap parancsokat, mint a „helyedre”, „maradj” vagy „hagyd”. Készüljünk a sétákra a babakocsival, és dicsérjük meg, ha nyugodtan viselkedik. Jó ötlet a biztonsági kapuk felszerelése, illetve külön játéktárolók kialakítása, hogy a kutya- és gyerekjátékok ne keveredjenek. A kutyának legyen saját nyugodt menedéke, ahová visszavonulhat, ha pihenésre vágyik.

2. Az első találkozás

A bemutatkozás legyen fokozatos és nyugodt. Hozzunk haza egy babaruhát a kórházból, hogy a kutya megismerhesse az illatot. A találkozó napján gondoskodjunk arról, hogy a kutya előtte jól lefáradjon – így nyugodtabb lesz. Mikor hazaérünk, először nélküle üdvözöljük a négylábút, csak ezután mutassuk be neki a babát. Jutalmazzuk a nyugodt viselkedést, és semmit se erőltessünk.