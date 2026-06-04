Vérvarjak tartják rettegésben a fővárosiakat, több támadás is történt

Egyre több olyan bejegyzés jelenik meg a közösségi médiában, amelyben emberek arról számolnak be, hogy varjak támadtak rájuk vagy a kutyájukra. Bár a legtöbb esetben a madarak nem sérülést akarnak okozni, de a váratlan varjútámadások így is ijesztőek lehetnek.

De vajon tényleg agresszívvá váltak a varjak? Fotó: markusmayer / Shutterstock

Varjútámadás: miért támadnak a madarak?

Pár napja egy XVIII. kerületi nő hívta fel a figyelmet arra, hogy a Havanna lakótelep környékén több varjú agresszíven viselkedett vele és kutyájával szemben. A nő szerint az eset során annyira megijedt, hogy el is esett.

A poszt alá sokan kommenteltek. Voltak, akik szerint a varjak nem ok nélkül viselkednek így, és inkább az embereknek kellene megtanulniuk együtt élni velük. Mások ugyanakkor megerősítették, hogy ők is tapasztaltak már hasonló támadásokat, különösen kutyasétáltatás közben.

Engem és a kutyámat is támadott már meg, ebből komoly sérülés is lehetett volna.

Mint kiderült, a probléma egyáltalán nem egyedi vagy újkeletű a kerületben.

Sajnos engem is támadott már meg pár éve a Margó T. úti kerékpár úton. Gyalogosként mentem dolgozni. Sok ismerősömtől is hallottam támadásról és a média is foglalkozik a problémával

– idézte fel egy hölgy.

Sokan panaszkodnak a varjútámadások gyakorisága kapcsán. Fotó: Facebook

A hasonló beszámolók tehát korántsem egyediek. Egy másik bejegyzés szerzője arról panaszkodott, hogy napokon keresztül rendszeresen támadták a varjak munka közben.

Valakinek van valami etikus és erkölcsös ötlete, mit lehet csinálni varjútámadás ellen? Már két napja támadnak egész nap. Belekap a hátamba, majdnem kivitte a szemem

– írta a férfi, aki szerint a madarak rendszeresen hátulról csaptak le rá, miközben dolgozott.

Mit mondanak a szakértők?

A témában megkerestük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet. Arra voltunk kíváncsiak, miért támadhatnak emberekre a varjak, mit tehetünk a konfliktusok elkerülése érdekében, illetve hogyan érdemes viselkedni, ha egy madár agresszíven lép fel velünk szemben. A szakemberek szerint az ilyen esetek hátterében gyakran az állhat, hogy a költési időszakban a varjak különösen érzékenyen reagálhatnak minden olyan élőlényre, amelyet veszélyforrásnak érzékelnek. Méghozzá azért, mert ezen időszakban, amikor a fiatal varjak elhagyják a fészket, de még nem tudnak tökéletesen repülni, gyakran a talajon vagy alacsonyabb ágakon rekednek. A szülők pedig ilyenkor minden potenciális veszélyforrást – legyen az ember vagy kutya – megpróbálnak elijeszteni a kicsik közeléből.