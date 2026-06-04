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Vérvarjak tartják rettegésben a fővárosiakat, több támadás is történt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors varjútámadás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 12:45
költési időszakMadártani Egyesület
Több budapesti lakos is arról számolt be az elmúlt hetekben, hogy agresszíven viselkedő varjakkal találkozott séta közben. A varjútámadások rávilágítanak egy minden évben visszatérő problémára: az emberek és a varjak időszakos konfliktusára. Érdemes tudni, hogyan előzhetők meg ezek támadások.

Egyre több olyan bejegyzés jelenik meg a közösségi médiában, amelyben emberek arról számolnak be, hogy varjak támadtak rájuk vagy a kutyájukra. Bár a legtöbb esetben a madarak nem sérülést akarnak okozni, de a váratlan varjútámadások így is ijesztőek lehetnek.

Varjútámadás
De vajon tényleg agresszívvá váltak a varjak? Fotó: markusmayer /  Shutterstock 

Varjútámadás: miért támadnak a madarak?

Pár napja egy XVIII. kerületi nő hívta fel a figyelmet arra, hogy a Havanna lakótelep környékén több varjú agresszíven viselkedett vele és kutyájával szemben. A nő szerint az eset során annyira megijedt, hogy el is esett.

A poszt alá sokan kommenteltek. Voltak, akik szerint a varjak nem ok nélkül viselkednek így, és inkább az embereknek kellene megtanulniuk együtt élni velük. Mások ugyanakkor megerősítették, hogy ők is tapasztaltak már hasonló támadásokat, különösen kutyasétáltatás közben. 

Engem és a kutyámat is támadott már meg, ebből komoly sérülés is lehetett volna.

Mint kiderült, a probléma egyáltalán nem egyedi vagy újkeletű a kerületben.

Sajnos engem is támadott már meg pár éve a Margó T. úti kerékpár úton. Gyalogosként mentem dolgozni. Sok ismerősömtől is hallottam támadásról és a média is foglalkozik a problémával

 – idézte fel egy hölgy.

Sokan panaszkodnak a varjútámadások gyakorisága kapcsán. Fotó: Facebook

A hasonló beszámolók tehát korántsem egyediek. Egy másik bejegyzés szerzője arról panaszkodott, hogy napokon keresztül rendszeresen támadták a varjak munka közben.

Valakinek van valami etikus és erkölcsös ötlete, mit lehet csinálni varjútámadás ellen? Már két napja támadnak egész nap. Belekap a hátamba, majdnem kivitte a szemem 

– írta a férfi, aki szerint a madarak rendszeresen hátulról csaptak le rá, miközben dolgozott.

Mit mondanak a szakértők?

A témában megkerestük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet. Arra voltunk kíváncsiak, miért támadhatnak emberekre a varjak, mit tehetünk a konfliktusok elkerülése érdekében, illetve hogyan érdemes viselkedni, ha egy madár agresszíven lép fel velünk szemben. A szakemberek szerint az ilyen esetek hátterében gyakran az állhat, hogy a költési időszakban a varjak különösen érzékenyen reagálhatnak minden olyan élőlényre, amelyet veszélyforrásnak érzékelnek. Méghozzá azért, mert ezen időszakban, amikor a fiatal varjak elhagyják a fészket, de még nem tudnak tökéletesen repülni, gyakran a talajon vagy alacsonyabb ágakon rekednek. A szülők pedig ilyenkor minden potenciális veszélyforrást – legyen az ember vagy kutya – megpróbálnak elijeszteni a kicsik közeléből.

Hol, mikor és miért élhetünk át madártámadást?

A viselkedést már az is kiválthatja, ha az ember néhány tíz méterre megközelíti az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét. Ezekből az esetekből születnek aztán a "megmagyarázhatatlan" madártámadásokról beszámoló hírek. Hasonló viselkedés este és éjszaka macskabaglyok kapcsán is előfordulhat.

Sajnos ezek a szuperintelligens madarak gyorsan rájöhetnek arra is, hogy milyen jól lehet kergetni, ijesztgetni az ilyenkor menekülő embereket, ami már rendkívül veszélyes, akár súlyos, végzetes közúti és eleséses balesetet okozhat.

– figyelmeztetnek a szakértők.

Van megoldás az eltávolításukra?

Igen. Viszont a befogásukat kizárólag erre szakosodott szakemberek végezhetik csak el, élve fogó csapdák segítségével.

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Így éld túl a varjútámadást - Mutatjuk mit kell tenned!
Fotó: Larysa Shcherbyna /  Shutterstock 

Mit tehetünk ellenük?

  • Ne essünk pánikba! Forduljunk szembe az állattal, ne fussunk el.
  • Védekezzünk tárgyakkal ha a madarak a fejünk felett köröznek. Pl. emeljük fel a kezünket, tartsunk magunk elé/fölé egy esernyőt, táskát vagy kabátot.
  •  Lehetőleg haladjunk tempósan, de ne fussunk el hadonászva, mert az fokozhatja a madár védelmi reflexét.

A napokban egy fácán került még reflektorfénybe

Mint kiderült, nemcsak a varjú az egyetlen szárnyas madár, amelyik mostanában célba vette az embereket. A TikTokon közel 1 milliós megtekintést gyűjtött össze az a videó, amelyben egy dühös fácán futott elszántan versenyt egy biciklistával, miközben folyamatosan csipkedte a lábát.

@beregabor1914

♬ eredeti hang - Bere Gábor

 

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