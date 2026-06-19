Szeretett kávégépünk súlyos egészségügyi problémákat okozhat, ha elkövetjük ezt a hibát

A szeretett és sokat által használt kávégép akár komoly problémákhoz is vezethet, ezért fontos észben tartani ezt az egyszerű lépést nap mint nap.

Kihagyhatatlan lépés a kávégép tulajdonosai számára / Fotó: BELL KA PANG / shutterstock

Milyen fontos lépés menthet meg minket és kávégépünket?

A kapszulás kávéfőzők minden márkája egy fontos dologra hívja fel a figyelmet: használat után távolítsuk el a használt kapszulákat. Ezt nem ajánlott azonnal megtenni, ugyanis a kapszula ekkor még forró lehet, ami növeli az égési sérülések kockázatát, viszont túl sokáig sem szabad benne hagyni.

A használt kapszula gépben tartása, bár ártalmatlannak tűnhet, befolyásolhatja a készülék teljesítményét és a kávé ízét is. Andrew Pautler, a Pull & Pour Coffee különleges kávékat kínáló weboldal Missouri állambeli alapítója elmondta: az otthagyott kapszulák meleg, nedves környezetet teremtenek a gép belsejében, ami ami nemcsak az italok ízét ronthatja, hanem a baktériumok elszaporodását is elősegíti, valamint a maradványok felhalmozódásához és általános higiéniai problémákhoz is vezethet.

A szakértő szerint ezek az apró problémák idővel összeadódnak, és hatással lehetnek a szervezetünkre. Pautler azt javasolja, hogy minden használat után távolítsuk el a kapszulákat, és időnként öblítsük le a gép eltávolítható részeit.

Emellett érdemes rendszeresen vízkőtleníteni a készüléket ecettel, vagy erre kifejlesztett vízkőoldóval.

Míg a legtöbb gép kezdetben látszólag jól működik rendszeres karbantartás vagy tisztítás nélkül, ha túl sokáig elhanyagolják, teljesítmény és minőségi problémák jelentkezhetnek

- tette hozzá Pautler.

Ha pedig véletlenül mégis benne hagytad a kapszulát, akkor sincs ok a pánikra: a szakértő szerint egy kapszula nélküli főzési ciklus lefuttatása segíthet kitisztítani a kávéfőzőt - írja a Fox News.