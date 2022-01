Kapszulás kávékat vizsgáltak, szörnyű dolog derült ki róluk

Az akrilamid szintjét vizsgálta a NÉBIH munkatársa a kapszulás kávékban. Kiderült, a kávéfajta típusa és a feldolgozás módja eltérést mutathat a vegyület mértékében – írja az Index a Laboratórium.hu-ra hivatkozva.

A vegyület az idegrendszerre van hatással, de nagy eséllyel rákkeltő is lehet.

Az akrilamid 2002-ben vált közéleti témává, amikor a Swedish National Food Administration arról adott ki közleményt, hogy jelen van több élelmiszerben is. A szagtalan, szilárd, fehér színű vegyület kimutatható különböző snackekben, burgonyatermékekben, kenyérfélékben, gabonatermékekben és a kávéban is. A kutatások szerint az akrilamid befolyással van az idegrendszerre, hiszen ezek a hatások az embereknél és állatoknál is megfigyelhetők voltak.

Az akrilamid a kávéban pörkölés során alakul ki, és a folyamat elején van belőle a legnagyobb mennyiségben. A mennyiség később csökken, a folyamat végére több mint 95 százaléka elbomlik. A kutatásból az is kiderült, hogy a robustatípusú kávék akrilamidszintje magasabb, mint az arabicafajtáké.