Kutyaszőr mindenhol? Így szabaduljunk meg tőle!

1. Vegyük elő a gumikesztyűt

Egy egyszerű gumikesztyű igazi titkos fegyver lehet, ha a kanapéról, fotelből vagy szőnyegről szeretnénk eltávolítani a kutyaszőrt. Enyhén nedvesítsük be, majd simító mozdulatokkal töröljük át vele a felületet. A gumifelület magához vonzza a szálakat, és apró csomókba tereli őket, így a végén könnyebb összeszedni a kupacokat.

2. Próbáljuk ki az ablaklehúzót

Nemcsak az üvegen, hanem a textilen is meglepően jól működik egy sima zuhanykabin- vagy ablaklehúzó. Egyszerűen húzzuk végig a szövetkanapén, a szőnyegen vagy akár az autó kárpitján. Különösen akkor lehet hasznos, ha a porszívó már nem szedi fel a mélyen betapadt szálakat.

3. Dobjuk be a szárítóba

A szárítógép gyors segítség lehet, ha a ruhákra, takarókra vagy párnahuzatokra tapadt rá a kutyaszőr. Mosás előtt tegyük be őket tíz percre hideg levegős vagy kímélő frissítő programra. A forgás ugyanis fellazítja a szálakat, a gép pedig a szűrőbe gyűjti a nagy részüket.

4. Jöhet a ragasztós henger

A ruhatisztító henger nem véletlenül klasszikus megoldás: gyors, egyszerű, és az utolsó pillanatban is bevethető. Ha azonban éppen nincs kéznél, széles ragasztószalaggal is helyettesíthetjük: tekerjük a kezünkre ragadós oldalával kifelé, majd finoman ütögessük át vele a megtisztítandó felületet.

5. Használjunk mikroszálas kendőt

Nemcsak portörléshez jó a mikroszálas kendő. Nedvesítsük be egy kicsit, majd töröljük át vele a bútorokat, a lépcsőfokokat, a parkettát és a szegélylécek környékét is. A mikroszálas anyag ugyanis magához vonzza a finomabb pihéket is, amelyeket a seprű sokszor csak felkavar.

6. Sokoldalú társ ebben is

A szőnyegbe tapadt szőr ellen jól jöhet egy kevés szódabikarbóna. Szórjuk vékonyan a felületre, hagyjuk hatni pár percig, majd alaposan porszívózzuk át. A por segít fellazítani a szálakat, ráadásul közben még a kellemetlen szagokat is enyhítheti.

Illusztráció: Pexels (Ron Lach)

1. Hogyan tartsuk tisztán a lakást? A kutyaszőr ellen nemcsak akkor érdemes harcba indulni, amikor már mindenhol ott van: sokat számít, ha már a kedvenc pihenőhelyénél összegyűjtjük a szálakat. Válasszunk könnyen tisztítható, levehető és mosható huzatú fekhelyet, mert így a szőr egy helyen gyűlik össze, nem pedig a lakás különböző pontjain. 2. Alkalmazzunk kanapévédő huzatot Ha a kutya feljár a kanapéra, a levehető huzat szinte kötelező darab. Megóvja a kárpitot, és sokkal könnyebb kimosni, mint egy egész ülőgarnitúrát kitakarítani. Érdemes olyat választani, amely nem csúszkál, jól fedi a kedvenc fekvőhelyet, és gyakori mosás mellett sem veszti el gyorsan a formáját. 3. Legyen jó minőségű kefénk A szőr nagy része már a fésülésnél összegyűjthető, még mielőtt a lakásban landolna. Rövid szőrű kutyáknál gumis ápolókesztyű vagy puha kefe, hosszabb bundánál bontókefe, aljszőr esetén pedig erre való fésű lehet hasznos. Ha hetente többször átfésüljük őket, főleg vedlési időszakban, látványosan kevesebb dolgunk lesz majd a takarítás alkalmával. 4. Speciális szőnyeg az ajtóhoz Séta után sok szőr, por és apró piszok kerülhet be a tappancsokon és a bundán. Egy nedvszívó, mosható előszobaszőnyeg sokat felfog ebből, főleg esős vagy saras időben. Ha a bejáratnál áttöröljük a kutya lábát és hasát is, máris kevesebb szennyeződés indul útnak a lakásban. 5. A megfelelő porszívó a kulcs A kutyás otthonban különösen fontos, hogy milyen porszívót választunk. A forgókefés fej, a kárpittisztító kiegészítő és a könnyen üríthető tartály sokat számít, mert a szőr gyakran mélyen beleül a textilbe. Ha robotporszívót használunk, érdemes olyat választani, amelyet kifejezetten állatszőrre is ajánlanak. 6. Külön törölköző az ebnek Egy saját kutyatörölköző aranyat ér, különösen fürdetés, eső vagy nagyobb séta után. Ha a bundát még az előszobában áttöröljük, kevesebb nedves szőr tapad majd a bútorokra és a padlóra. A mikroszálas változat gyorsan szárad, jól magába szívja a nedvességet, és könnyű kimosni. 7. Váljon a napi rutin részévé Egy gumis szőrápoló kesztyűvel pár perc alatt átsimíthatjuk a kutya hátát, oldalát és mellkasát, miközben a lazább szálak a kesztyűre tapadnak. Sok kutya ezt inkább simogatásnak érzi, mint fésülésnek, így azoknál is beválhat, akik nem rajonganak a keféért. 8. Fürdessük meg őket okosan A rendszeres, de nem túl gyakori fürdetés abban is segíthet, hogy a lazább szőrszálak a kádban távozzanak. Használjunk kifejezetten kutyáknak készült sampont, szükség esetén pedig balzsamot is, mert az ápolt, hidratált szőrzet kevésbé töredezik, és könnyebb kifésülni belőle az elhalt szálakat.

Forrás: Fanny magazin