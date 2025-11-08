Az illatos ruhák titka: 10 praktika, hogy jó legyen beleszagolni a friss holmikba

Sokan használnak mesterséges szárítást, ha a frissen kimosott ruhákról van szó. Ennek számos előnye, elsőként az, hogy nem kell hosszú órákat, akár napokat várni arra, hogy újra viselhessük a kedvenc, illatos ruhákat. A szárítógép használata és az illatosított holmik kapcsán azonban nem árt tájékozódni.

A szárítógépben megszárított, illatos ruhák titkát vette górcső alá a Fanny magazin.

Fotó: FabrikaSimf / Shutterstock

1. Illatos ruhák a szárítógépből: alapozás lépésről lépésre

Ha nemrég vásároltunk szárítógépet, előfordulhat, hogy a ruháknak is „új” szaguk lesz, ezt azonban megelőzhetjük azzal, ha még az első használat előtt lefuttatunk egy üres programot magas hőfokon.

2. Ezt inkább jobb, ha kerüljük!

Az öblítős mosást jobb, ha elfelejtjük, ha szárítógépről van szó! A mosógépből egyenesen a szárítóba tenni a holmikat azért nem jó ötlet, mert a magas hőmérsékleten kipárolog az öblítő, a maradványok pedig eltömíthetik a szűrőket és egyéb fontos belső elemeket.

3. A gép is számít

Az illatos ruhák alapfeltétele, hogy a gépet rendszeresen tisztítsuk, például mossuk a szűrőket, öntsük ki a vizet a kondenzvíz tartályából. A legjobb, ha ezt minden használat után megtesszük, különben szennyeződések kerülhetnek a holmijainkra.

4. Csak egyszeri használatra!

Közkedvelt megoldás az illatkendők használata, melyeket többdarabos kiszerelésben is megvásárolhatunk. Ezt egyszerűen csak be kell tenni a dobba, és máris indíthatjuk a kiválasztott programot. A kelléket egynél többször ne használjuk fel.

5. Többfunkciós megoldás

Használhatunk mosóparfümöt is a ruhák illatosítására, méghozzá a következő módon: mielőtt betennénk a frissen mosott holmikat a szárítógépbe, 2-3-szor permetezzünk rá a tiszta darabokra egy szórófejes flakon segítségével, majd ezután tegyük őket a gépbe.

6. Cseppentős variáció

Beszerezhetünk, vagy akár mi magunk is készíthetünk gyapjúlabdát, melyre hagyományos illóolajat célszerű körülbelül 3-6 cseppet csepegtetni. Az illatokat akár váltogathatjuk is, így mindig más aromája lesz a ruhadarabjainknak.

7. Szerencsére van miből választani

Különféle szárítógépbe való illatosítók kapszula és vagy golyó formájában is léteznek, ezek különféle módon és hozzávalókkal készülnek: vannak, melyek inkább mesterségesek, míg mások természetes aromákat tartalmaznak.