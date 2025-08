Nem tudsz aludni a melegtől? 5 jól bevált tipp a pihentető nyári alvásért

A kánikula kihívást jelent, de ezekkel a praktikákkal sokat tehetünk azért, hogy a forró éjszakák is nyugodtan teljenek. Kis odafigyeléssel nyáron is lehet pihentető, és regeneráló az alvás.

A ventilátor sem megoldás a nyári alvás nehézségeire.

Fotó: Barillo_Images / Shutterstock

Lássuk, 5 tipp, hogy pihentető lehessen az alvás hőségben is

1. Bátran szellőztess

Kezdd a reggelt egy gyors szellőztetéssel. Csinálj huzatot, hogy a használt levegő helyett friss járja át a lakást, majd zárd be az ablakokat a nap folyamán, hogy a meleg ne áramoljon be. Húzd le a redőnyöket, zárd be a zsalugátereket, és húzd el a sötétítőfüggönyt mielőtt kilépsz a lakásból.

Lefekvés előtt szellőztess ki ismét, majd kapcsold be a ventilátort, ha van rá lehetőség, de ügyelj rá, hogy ne közvetlenül rád fújjon! Mert az éjszaka folyamán könnyen felfázhatsz, megbetegedhetsz.

2. Hűtsd le az ágyneműdet

Lefekvés előtt egyszerű a dolgod, rakd be párnahuzatot vagy a lepedőt a hűtőbe, esetleg a fagyasztóba néhány percre és hűtsd le lefekvés előtt. Használj légáteresztő, természetes anyagból készült ágyneműt, mint például pamut vagy lenvászon.

3. Csökkentsd a testhőmérsékleted

Fiatal nő hűsítő zuhanyt vesz

Fotó: Kamil Macniak / Shutterstock

Álmatlanság ellen, hasznos langyos, (nem hideg) zuhanyt venni lefekvés előtt, ami segít csökkenteni a testhőmérsékleted. Hűtsd le a pulzuspontjaidat – csukló, nyak –, használj hideg borogatást vagy jeges zacskót. Áztasd a kezed vagy a lábad hideg vízben lefekvés előtt.

3. Ilyenkor jobb egyedül

Kerüld az alvást egy partnerrel, ha túl meleg van, mert a másik testhője is emelheti a hőérzetet.

4. Hideg sör nem megoldás

Lehet, hogy jól esne ebben a dög melegben, de jobb, ha kerülöd az alkoholt lefekvés előtt. Rövid távon hűsítően hathat, de később dehidratál, és megnehezíti az elalvást.

Kerüld a nehéz vacsorákat! Fogyassz könnyen emészthető ételeket, hanyagold a nehéz fehérjéket, mert ezek fokozzák az anyagcserét és hőt termelnek.

Alváshiány, a nő nem tud aludni a melegtől

Fotó: Stokkete / Shutterstock

5. Felejtsd el a délutáni szunyát!

Kerüld a nappali alvást, mert megzavarhatja az éjszakai pihenést, különösen meleg időben. Könnyebben elszenderülhetsz, elaludhatsz a nyári hőségben, de próbáld magad tartani a normál alvási rutinodhoz, így megspórolhatod az éjszakai ébredést.

