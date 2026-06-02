„Felesleges volt leforgatni!” – Emilia Clarke tényleg borzalmas színésznő? Megszólalt kínosan gyenge filmjeiről

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 17:45
Trónok harcaTerminator: Genesis
A színésznő a mai napig nem heverte ki a Solo és a Terminator Genisys filmeket. Emilia Clarke a tökéletes szerepre vár, de tudja, hogy ez úgyse jön el.
Bodnár Dániel
Ha körbenézünk Emilia Clarke IMDb oldalán, a színésznő filmfelhozatala igen vegyes: a Trónok harca epizódokban igen erős szerepe volt, hasonlóképp a csodaszép Mielőtt megismertelek című filmben, de minden jobb filmjére jön egy másik – magyarul és egyenesen fogalmazva silányabb – filmalkotás, melyek miatt mind Emilia rajongói, mind az általa feldolgozott franchise kedvelői erős negatív kritikával halmozták el a közbeszédet. Ezzel a tendenciával pedig a színésznő maga is tisztában van.

Emilia Clarke a tökéletes szerepre vár (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az Emilia Clarke-filmek közt borzalmas alkotások és csúcsteljesítmények váltják egymást

Clarke legutóbb a Variety magazinnak adott mélyinterjút, melyben egyebek között felmerült a színésznő Marvel filmes univerzumbeli szereplése. A Titkos Inváziót többségében negatív visszhang fogadta, azonban Emilia Clarke erre az alkotására büszkén tekint vissza – míg másokra, mint a Solo – Egy Star Wars történet és a Terminator Genisys, már kevésbé:

Sajnálom srácok, de az egyszerűen nem igaz, hogy senki nem bírta ezt a műsort. Star Wars? Nem szerettem. Terminátor? Felesleges volt leforgatni! Dehát ezekre mondtam igen, ha értitek mire gondolok.

A színésznő elmondása szerint igyekszik a megfelelő konklúziót levonni a sikertelenségekből, illetve nem veszi magára, hogyha valamiért félresikerül egy-egy már létező világba készülő folytatás, melyekhez elkerülhetetlenül elvárások garmadája kapcsolódik:

Folyamatosan már meglévő franchise-okba léptem be, így ha valami nem működött, az nem az én személyem ellen irányul. Viszont, a sikerhez elengedhetetlen, hogy tudjunk nemet mondani. Nagyon sok dologra mondtam nemet, a megfelelő pillanatra várok. Ugyanakkor olyan, hogy legjobb szerep, nem létezik, ugyanazért, amiért nem létezik tökéletes ház, vagy tökéletes szerető. Kérdés, hogy mennyire élvezem a munkát. A kapcsolatom egy projekttel ott szűnik meg, amikor azt mondják: „Ennyi, kész a nyers!”. Mert a nap végén nem az én dolgom eldönteni, hogy az emberek szeretik-e vagy sem.

Emilia Clarke legfrissebb alakítása a Ponies című sorozatban látható a SkyShowtime műsorkínálatában, de a közeljövőben visszatér a Marvel világához a Criminalban, valamint a Next Life című romantikus sci-fi alkotásban. Ezekre az alkotásokra várhatott a világsztár?

 

