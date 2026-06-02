Leforrázta magát egy idős férfi, videóhívással segítettek a magyar mentők

Az Országos mentőszolgálat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a napokban egy idős férfi fürdeni szeretett volna otthonában, vizet engedett, ami véletlenül túl forróra sikerült, majd ahogy belépett a kádba, súlyos égési sérüléseket szenvedett, így családja azonnal a mentők segítségét kérte. Felmerült, hogy mentőhelikoptert küldenek az esetkocsi mellett, de ekkor jött egy ötlet: videóhívást kezdeményeztek a mentősök, hogy megvizsgálják, mekkora a baj.

Ezek után a mentők számára a videótelefonálásnál látottak alapján egyértelművé vált, hogy a sérülések kiterjedése és a férfi állapota nem indokolja a légi úton történő szállítást, így végül a kiérkező esetkocsi látta el és szállította kórházba stabil állapotban a sérültet.

A videóhívás lehetőségének köszönhetően a mentőhelikopter riasztható maradt a súlyos és időkritikus sérültek és betegek ellátására

– közölték.