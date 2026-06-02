Leforrázta magát egy idős férfi, videóhívással segítettek a magyar mentők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors videóhívás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 17:34
Már majdnem mentőhelikoptert riasztottak az idős sérülthöz.

Az Országos mentőszolgálat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a napokban egy idős férfi fürdeni szeretett volna otthonában, vizet engedett, ami véletlenül túl forróra sikerült, majd ahogy belépett a kádba, súlyos égési sérüléseket szenvedett, így családja azonnal a mentők segítségét kérte. Felmerült, hogy mentőhelikoptert küldenek az esetkocsi mellett, de ekkor jött egy ötlet: videóhívást kezdeményeztek a mentősök, hogy megvizsgálják, mekkora a baj.

Majdnem mentőhelikoptert riasztottak az idős férfihez / Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Ezek után a mentők számára a videótelefonálásnál látottak alapján egyértelművé vált, hogy a sérülések kiterjedése és a férfi állapota nem indokolja a légi úton történő szállítást, így végül a kiérkező esetkocsi látta el és szállította kórházba stabil állapotban a sérültet.

A videóhívás lehetőségének köszönhetően a mentőhelikopter riasztható maradt a súlyos és időkritikus sérültek és betegek ellátására

– közölték.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
