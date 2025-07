Ez még az unokáknak is ízleni fog - A filléres trükk, amitől mennyei lesz a sárgadinnye befőtt

A sárgadinnye befőtt azért különleges, mert a nyár egyik legédesebb ajándékát őrzi meg egész évre. A lédús, illatos finomság meglepően jól viseli, ha üvegbe zárod. Egy kis furfanggal megfűszerezve pedig mennyei gasztronómiai csodát alkothatsz.

Sárgadinnye befőtt egy kis furfanggal

Fotó: Sokor Space / Shutterstock

Sárgadinnye befőtt egy kis furfanggal fűszerezve

Nincs is jobb annál, mint amikor előkapod a kamrából a sárgadinnye befőttet és azt tálalod a vendégeidnek pármai sonkába tekerve vagy egy lágysajtokból álló kompozíció kísérőjeként. A furfang pedig nem más, mint néhány levél friss, illatos bazsalikom. Ez a csodás fűszernövény nem csak a sós finomságokhoz illik, az édességeket is megbabonázza, így akár süteményekbe is bátran belepakolhatod.

A sárgadinnye befőtt bármikor felidézi a nyár ízét

Fotó: Oxana Denezhkina / Shutterstock

Hozzávalók 2 db 7 dl-es üveghez:

1 közepes, érett, de nem túl puha sárgadinnye

4 evőkanál cukor

4-5 levél friss bazsalikom apróra vágva

1 evőkanál frissen facsart citromlé

400 ml víz

Elkészítés:

A sárgadinnyét hámozd meg, magozd ki, és vágd 2-3 cm-es kockákra

Az üvegeket alaposan mosd ki és sterilizáld forró vízben, vagy sütőben 100°C-on 15 percig

A dinnyekockákat lazán töltsd az üvegekbe, nem kell lenyomkodni és közben szórd hozzá a friss bazsalikomot

A vizet a cukorral és citromlével forrald fel és hagyd egy kicsit hűlni

Öntsd a meleg szirupot az üvegekbe úgy, hogy ellepje a gyümölcsöt

Zárd le, és dunsztold 85-90°C-os vízben 25 percig, majd száraz dunsztban, meleg takarók között hűtsd ki

Extra tipp: Ha szeretnéd igazán izgalmassá tenni, tegyél minden üvegbe egy kis darabka vaníliarudat vagy egy késhegynyi vaníliaport – ettől csábítóan illatos és desszertbe illő lesz a befőtt!

Ha készítenél egy isteni finom sárgadinnyekrémelvest, nézd meg a videót!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: