Diétás fagyi házilag – Fűszeres frissesség avokádóból

Nem gondoltad volna, igaz? Pedig hidd el nekünk, az avokádó nem csak guacamole formában verhetetlen, hanem egy szuper krémes, egészséges és izgalmas alapanyag a fagylaltok világában is! Ha még nem próbáltad az avokádós fagyit, itt az ideje, hogy felfedezd. Készülj fel, hogy a fagylalt fogalma örökre megváltozik!

Így készül az avokádós fagyi házilag

Fotó: Arina P Habich / Shutterstock

1. Avokádós-kakukkfüves citrom fagyi

Avokádós-kakukkfüves citrom fagyi

Fotó: New Africa / Shutterstock

Hozzávalók

2 érett avokádó

½ csésze kókusztej

1 evőkanál friss citromlé

1-2 evőkanál édesítő (méz, juhar szirup)

1-2 ág friss kakukkfű (finomra aprítva)

Elkészítés: az összes hozzávalót turmixold össze, majd a kakukkfű apró darabjait is keverd bele. Öntsd formákba, majd tedd be a fagyasztóba. Néha kevergesd meg, hogy elkerüld a kristályosodást. Pár óra, és kész is a hűsítő, fűszeres finomság!

2. Avokádós-gyömbéres mangó fagyi

Avokádós-gyömbéres mangó fagyi

Fotó: Avocado_studio / Shutterstock

Hozzávalók:

2 érett avokádó

150 g érett mangó

150 g natúr görög joghurt, vagy kókusztej

1 teáskanál frissen reszelt gyömbér

1-2 evőkanál méz

Elkészítés: turmixold simára a hozzávalókat, öntsd formákba, majd fagyaszd le. A gyömbér frissítő csípőssége igazán feldobja a fagyit!

3. Avokádós-szedres fagyi

Avokádós-szedres fagyi

Fotó: Milenova Elena / Shutterstock

Hozzávalók:

2 érett avokádó

150 g friss vagy fagyasztott szeder

150 g natúr görög joghurt

1-2 evőkanál méz

1 teáskanál citromlé

Elkészítés: turmixgépbe tedd bele az avokádót, szedret, joghurtot, mézet és citromlevet. Turmixold simára, krémesre. Öntsd jégkrém formákba, majd fagyaszd legalább 4 órán át.

Bors tipp: ha picit darabosabban szereted, keverj hozzá pár egész szedret mielőtt a formákba töltöd! Az avokádó szuper krémessé teszi a jégkrémet, a szeder pedig gyönyörű színt, és friss ízt ad neki.

4. Gyömbéres-kardamomos fagyi

Gyömbéres-kardamomos fagyi

Fotó: Alp Aksoy / Shutterstock

Hozzávalók:

2 db érett avokádó

150 g natúr joghurt vagy kókusztej

1 teáskanál frissen reszelt gyömbér

½ teáskanál őrölt kardamom

1-2 evőkanál méz

Elkészítés: turmixold simára az összetevőket, töltsd formákba, és tedd a fagyasztóba. A gyömbér és a kardamom együtt igazán egzotikus, pikáns ízt kölcsönöz a fagyinak!

5. Chilis-csokis avokádó fagyi

Chilis-avokádós csoki jégkrém

Fotó: zoryanchik / Shutterstock

Hozzávalók:

2 érett avokádó

150 g natúr görög joghurt

1 evőkanál cukormentes kakaópor

Csipet cayenne bors, vagy chili por ízlés szerint

1-2 evőkanál méz

Elkészítés: turmixold össze az alapanyagokat, és tedd be a fagyóba. A csoki és a chili egy klasszikus páros, ketten együtt igaz endorfinbombát alkotnak, amit mindenképpen érdemes kipróbálnod!