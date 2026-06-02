Újabb vérnyulak tűntek fel egy videón - Mi történik mostanában a ezekkel az állatokkal?

Az utóbbi időben egyre több furcsa történet lát napvilágot vérnyúlról: hol rolleresre támadnak, hol nyestet ijesztenek el magabiztosan, most pedig egy olyan videó látott napvilágot, amin egymással bokszolnak, küzdenek a vadnyulak. Mi okozhatja a nyulak agresszív viselkedését?

Egyre gyakoribb, hogy nyúltámadásról hallunk.

A híres rolleres eset

Nagy port kavart az elektromos rollerrel közlekedő férfi és egy mezei nyúl találkozása. Százhalombatta közelében történt a közlekedési baleset, amelynek során nem két gépjármű ment neki egymásnak, hanem egy rolleres arcába csapódott egy mezei nyúl. Az ütközéstől a rolleres elesett, de a védőfelszerelése megvédte, így nem történt nagy baj.

Vérnyúl-jelenség: támad vagy csak védekezik?

A szakértők szerint a nyulak alapvetően békés, menekülésre berendezkedett állatok. Ha mégis támadóan lépnek fel, annak rendszerint valamilyen kiváltó oka van. Jellemzően nem támadásról van szó, inkább védekezésről, ami támadásnak tűnhet. Különösen a szaporodási időszakban védhetik intenzíven élőhelyüket, és ilyenkor a közelükbe kerülő embereket vagy állatokat fenyegetésként érzékelhetik. Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője szerint sajnálatos, hogy az emberek ezt a viselkedést az agresszióval kötik össze, hiszen általában csak védekezésről vagy egy helyzet megoldásáról van szó.

Az elhíresült rolleres ütközés kapcsán sem vagyok meggyőződve arról, hogy a békésen közlekedő rolleresre rátámadt volna az "agresszív" nyúl. A felvételt többször is megnéztük, képkockánként és én úgy látom, hogy az a nyúl eredendően át akart szaladni, az utat keresztezve és már az aszfalton volt, amikor érzékelte, hogy már nem fog átérni, ezért megkísérelte átugrani a rollert és utasát. Ehhez azonban nem emelkedett elég gyorsan. Én úgy láttam, hogy a nyúl felfelé irányuló mozgást végzett, a rolleres felé tartó mozgása csak látszólagos, mert ha az útburkolathoz viszonyítjuk, nem mozdult el számottevően a rolleres felé. A felvételeken csak azért látszik úgy, hogy a rolleres felé "repül", mert a rolleres mozgott a nyúl felé, és oda is ért. Az teljesen normális, hogy a nyúl a rolleressel szemben volt és mozgatta a lábait, ez a megoldás arra, hogy ha esetleg nem sikerül átugrania és összeütköznek, a lábaival lendületet véve el tudjon rugaszkodni felfelé, hogy átugorja a rollerest. Végül a roller kormányszarvának ütközött, és az ütközés erejétől visszapattant az állat

- magyarázta Hanga Zoltán.