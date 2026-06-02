Újabb vérnyulak tűntek fel egy videón - Mi történik mostanában a ezekkel az állatokkal?

Az utóbbi időben egyre több furcsa történet lát napvilágot vérnyúlról: hol rolleresre támadnak, hol nyestet ijesztenek el magabiztosan, most pedig egy olyan videó látott napvilágot, amin egymással bokszolnak, küzdenek a vadnyulak. Mi okozhatja a nyulak agresszív viselkedését?
Nagy port kavart az elektromos rollerrel közlekedő férfi és egy mezei nyúl találkozása. Százhalombatta közelében történt a közlekedési baleset, amelynek során nem két gépjármű ment neki egymásnak, hanem egy rolleres arcába csapódott egy mezei nyúl. Az ütközéstől a rolleres elesett, de a védőfelszerelése megvédte, így nem történt nagy baj.
A szakértők szerint a nyulak alapvetően békés, menekülésre berendezkedett állatok. Ha mégis támadóan lépnek fel, annak rendszerint valamilyen kiváltó oka van. Jellemzően nem támadásról van szó, inkább védekezésről, ami támadásnak tűnhet. Különösen a szaporodási időszakban védhetik intenzíven élőhelyüket, és ilyenkor a közelükbe kerülő embereket vagy állatokat fenyegetésként érzékelhetik. Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője szerint sajnálatos, hogy az emberek ezt a viselkedést az agresszióval kötik össze, hiszen általában csak védekezésről vagy egy helyzet megoldásáról van szó.
Az elhíresült rolleres ütközés kapcsán sem vagyok meggyőződve arról, hogy a békésen közlekedő rolleresre rátámadt volna az "agresszív" nyúl. A felvételt többször is megnéztük, képkockánként és én úgy látom, hogy az a nyúl eredendően át akart szaladni, az utat keresztezve és már az aszfalton volt, amikor érzékelte, hogy már nem fog átérni, ezért megkísérelte átugrani a rollert és utasát. Ehhez azonban nem emelkedett elég gyorsan. Én úgy láttam, hogy a nyúl felfelé irányuló mozgást végzett, a rolleres felé tartó mozgása csak látszólagos, mert ha az útburkolathoz viszonyítjuk, nem mozdult el számottevően a rolleres felé. A felvételeken csak azért látszik úgy, hogy a rolleres felé "repül", mert a rolleres mozgott a nyúl felé, és oda is ért. Az teljesen normális, hogy a nyúl a rolleressel szemben volt és mozgatta a lábait, ez a megoldás arra, hogy ha esetleg nem sikerül átugrania és összeütköznek, a lábaival lendületet véve el tudjon rugaszkodni felfelé, hogy átugorja a rollerest. Végül a roller kormányszarvának ütközött, és az ütközés erejétől visszapattant az állat
- magyarázta Hanga Zoltán.
A furcsa viselkedés hátterében állhat a megnövekedett népsűrűség is. A városi és elővárosi környezetben a nyulak egyre gyakrabban találkoznak egymással, ami fokozhatja a versengést a táplálékért, a búvóhelyekért és a párzási lehetőségekért. Ilyenkor gyakoribbak lehetnek az egymás közötti összecsapások. Nagy Ingrid, a Budakeszi Vadaspark sajtóreferense szerint semmi nem változott a nyulak viselkedésében, csak a rolleres videó után nagyon felkapott lett a "vérnyúl-jelenség".
Az, hogy most egyre több videó röppen fel mindenhol „agresszív” mezei nyulakról és értetlenül állnak az emberek, hogy mi történik Magyarországon, miért lett minden nyúlból vérnyúl, valójában téves érzeten alapul, semmi rendkívüli nem történik. Ahogyan ilyenkor a mezei nyulak viselkednek, teljesen természetes és minden évben ugyanilyen. Annyi a különbség, hogy az eddig szinte mindenki számára láthatatlan állatfaj, mely iránt nem igazán volt nagy érdeklődés a nagyközönség részéről, kivéve talán, ha egy cuki mentett kölyökről volt szó, most nagy rivaldafénynek örvend a rolleres incidens miatt és sokkal inkább felfigyelnek rá. Mondhatjuk, közösségi média sztár lett a mezei nyúl. Videózzák, megfigyelik és a nagyobb érdeklődés miatt jobban észreveszik az emberek az állatok azon viselkedését, mely eddig is jelen volt, de senki nem figyelt fel rá.
A mezei nyulak szaporodási időszaka március-májusra, esetleg június elejére esik, de egy évben többször is szaporodhatnak. A Budakalászi Vadaspark munkatársa kiemelte, hogy ez az időszak most pont egybeesik a jelenlegi mezeinyúl-dömping videókkal és a rolleres incidens időszakával.
A szaporodási időszak során a bak (hím) nyulak a tesztoszterontól túlfűtve elindulnak nőstényeket keresni és ilyenkor se látnak, se hallanak, egy cél lebeg a szemük előtt, mégpedig a pártalálás. Ilyenkor a bakok sokkal vakmerőbbek, harciasabbak, hiszen más hímekkel is meg kell harcolniuk a nőstények kegyeiért és a legerősebbnek lesz lehetősége továbbadni a génjeit. Ez lehet az oka annak is, hogy most nagyon sokan látnak verekedő nyulakat a mezőn
- tette hozzá Nagy Ingrid.
Bár videón egy viccesnek tűnő bunyójelenetet látunk, lehet, hogy épp egy terület védelméért megy a harc. A környezeti változások, az élőhelyek szűkülése, valamint az emberi jelenlét növekedése is stresszt okozhat a vadon élő nyulaknak. Sőt a szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy sajnos ilyenkor megnövekszik az elütött mezei nyulak száma, mert az állatok figyelmetlenek.
