Sokkoló figyelmeztetést adott ki az állatorvos: akár 48 órán belül elpusztulhat a kiskedvenced, ha nem figyelsz erre a 4 dologra

Dr. Alex Crow állatorvos-sebész, tartalomkészítő és a The Net Vet vezető állatorvosa, fontos figyelmeztetést adott ki gazdik számára. Elárulta, hogy van egy fontos ellenőrzés, amelyet a legtöbben figyelmen kívül hagynak.
Dr. Crow szerint ugyanis a macskatulajdonosoknak nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk kedvencük alomtálcájára. Egy nemrég közzétett videóban az állatorvos így fogalmazott:
„Ha egyetlen, rendkívül fontos ellenőrzést kellene kiemelnem, amelyet a legtöbb macskatartó figyelmen kívül hagy, akkor ez lenne az. Állatorvosként ez az egyik első dolog, amiről minden gazdit megkérdezek a rendelőben. Ezt én az alomtálca-ellenőrzésnek nevezem.”
Tovább folytatva kifejtette:
„A macskák szinte minden más általunk kezelt állatnál jobban képesek elrejteni a betegségeiket. Nem mutatják ki a fájdalmukat, és általában nem panaszkodnak. Az alomtálcájuk azonban nagyon sok mindent elárulhat, ha tudja, mire kell figyelni. Ezért itt van négy dolog, amelyet minden alkalommal érdemes ellenőrizni, amikor kitisztítjuk az almot.”
A vizelet mennyiségének hirtelen növekedése a krónikus vesebetegség, a cukorbetegség és a pajzsmirigy-túlműködés egyik legkorábbi jele lehet macskáknál, míg a hirtelen csökkenés kiszáradásra vagy – kandúr macskák esetében – egy életveszélyes húgyúti elzáródás kezdetére utalhat.
Ha a macska gyakrabban látogatja az alomtálcát, különösen akkor, ha alig vagy egyáltalán nem ürít, az a húgyhólyagkövek, gyulladás vagy akár húgyúti fertőzés korai jele is lehet, amelyek mind rendkívül fájdalmas állapotok.
Az a macska, amelyik erőlködve próbál vizelni, hosszú ideig guggol, vagy véres vizeletet ürít, azt jelzi, hogy komoly bajban van. Ha pedig egy kandúr macska nem tud vizelni, az orvosi vészhelyzetnek számít. Kezelés nélkül 24–48 órán belül elpusztulhat.
Ha a macska szokatlan testtartást vesz fel, vagy az alomtálcán kívül vizel vagy ürít, az nem azt jelenti, hogy rosszalkodik. Ez gyakran a fájdalom, a húgyúti betegség vagy akár az ízületi gyulladás első jele, mert nehezére esik hozzáférni az alomtálcához.”
Dr. Crow ezért arra kérte a gazdikat, hogy bármilyen aggodalom esetén forduljanak állatorvoshoz.
Ha ezek közül bármelyiket észleli, ne várjon! A macskák húgyúti betegségei néhány óra alatt enyhe állapotból kritikussá válhatnak. Mennyiség, gyakoriság, erőlködés és testhelyzet: ez az alomtálca-ellenőrzés. Hetente két perc, ami megmentheti a macskája életét
– idézi a Mirror az állatorvost.
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