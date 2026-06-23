Sokkoló figyelmeztetést adott ki az állatorvos: akár 48 órán belül elpusztulhat a kiskedvenced, ha nem figyelsz erre a 4 dologra

Dr. Alex Crow állatorvos-sebész, tartalomkészítő és a The Net Vet vezető állatorvosa, fontos figyelmeztetést adott ki gazdik számára. Elárulta, hogy van egy fontos ellenőrzés, amelyet a legtöbben figyelmen kívül hagynak.

48 órán belül elpusztulhat a kiskedvenced: figyelmeztet az állatorvos

Fotó: Tima Miroshnichenko / Pexels (illusztráció)

48 órán belül elpusztulhat a kiskedvenced: figyelmeztet az állatorvos

Dr. Crow szerint ugyanis a macskatulajdonosoknak nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk kedvencük alomtálcájára. Egy nemrég közzétett videóban az állatorvos így fogalmazott:

„Ha egyetlen, rendkívül fontos ellenőrzést kellene kiemelnem, amelyet a legtöbb macskatartó figyelmen kívül hagy, akkor ez lenne az. Állatorvosként ez az egyik első dolog, amiről minden gazdit megkérdezek a rendelőben. Ezt én az alomtálca-ellenőrzésnek nevezem.”

Tovább folytatva kifejtette:

„A macskák szinte minden más általunk kezelt állatnál jobban képesek elrejteni a betegségeiket. Nem mutatják ki a fájdalmukat, és általában nem panaszkodnak. Az alomtálcájuk azonban nagyon sok mindent elárulhat, ha tudja, mire kell figyelni. Ezért itt van négy dolog, amelyet minden alkalommal érdemes ellenőrizni, amikor kitisztítjuk az almot.”

1. A vizelet mennyisége

A vizelet mennyiségének hirtelen növekedése a krónikus vesebetegség, a cukorbetegség és a pajzsmirigy-túlműködés egyik legkorábbi jele lehet macskáknál, míg a hirtelen csökkenés kiszáradásra vagy – kandúr macskák esetében – egy életveszélyes húgyúti elzáródás kezdetére utalhat.

2. A vizelet gyakorisága

Ha a macska gyakrabban látogatja az alomtálcát, különösen akkor, ha alig vagy egyáltalán nem ürít, az a húgyhólyagkövek, gyulladás vagy akár húgyúti fertőzés korai jele is lehet, amelyek mind rendkívül fájdalmas állapotok.