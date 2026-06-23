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Sokkoló figyelmeztetést adott ki az állatorvos: akár 48 órán belül elpusztulhat a kiskedvenced, ha nem figyelsz erre a 4 dologra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors állatorvos
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 12:00
figyelmeztetésalommacska
Egy TikTok-on nagy népszerűségnek örvendő állatorvos fontos tanácsokat osztott meg a háziállat-tulajdonosokkal, ami még életeket is menthet.
N.T.
A szerző cikkei

Dr. Alex Crow állatorvos-sebész, tartalomkészítő és a The Net Vet vezető állatorvosa, fontos figyelmeztetést adott ki gazdik számára. Elárulta, hogy van egy fontos ellenőrzés, amelyet a legtöbben figyelmen kívül hagynak.

48 órán belül elpusztulhat a kiskedvenced: figyelmeztet az állatorvos
48 órán belül elpusztulhat a kiskedvenced: figyelmeztet az állatorvos
Fotó: Tima Miroshnichenko / Pexels (illusztráció)

48 órán belül elpusztulhat a kiskedvenced: figyelmeztet az állatorvos

Dr. Crow szerint ugyanis a macskatulajdonosoknak nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk kedvencük alomtálcájára. Egy nemrég közzétett videóban az állatorvos így fogalmazott:

„Ha egyetlen, rendkívül fontos ellenőrzést kellene kiemelnem, amelyet a legtöbb macskatartó figyelmen kívül hagy, akkor ez lenne az. Állatorvosként ez az egyik első dolog, amiről minden gazdit megkérdezek a rendelőben. Ezt én az alomtálca-ellenőrzésnek nevezem.”

Tovább folytatva kifejtette:

„A macskák szinte minden más általunk kezelt állatnál jobban képesek elrejteni a betegségeiket. Nem mutatják ki a fájdalmukat, és általában nem panaszkodnak. Az alomtálcájuk azonban nagyon sok mindent elárulhat, ha tudja, mire kell figyelni. Ezért itt van négy dolog, amelyet minden alkalommal érdemes ellenőrizni, amikor kitisztítjuk az almot.

1. A vizelet mennyisége

A vizelet mennyiségének hirtelen növekedése a krónikus vesebetegség, a cukorbetegség és a pajzsmirigy-túlműködés egyik legkorábbi jele lehet macskáknál, míg a hirtelen csökkenés kiszáradásra vagy – kandúr macskák esetében – egy életveszélyes húgyúti elzáródás kezdetére utalhat.

2. A vizelet gyakorisága

Ha a macska gyakrabban látogatja az alomtálcát, különösen akkor, ha alig vagy egyáltalán nem ürít, az a húgyhólyagkövek, gyulladás vagy akár húgyúti fertőzés korai jele is lehet, amelyek mind rendkívül fájdalmas állapotok.

3. Az erőlködés vagy a vér jelenléte

Az a macska, amelyik erőlködve próbál vizelni, hosszú ideig guggol, vagy véres vizeletet ürít, azt jelzi, hogy komoly bajban van. Ha pedig egy kandúr macska nem tud vizelni, az orvosi vészhelyzetnek számít. Kezelés nélkül 24–48 órán belül elpusztulhat.

4. A testhelyzet

Ha a macska szokatlan testtartást vesz fel, vagy az alomtálcán kívül vizel vagy ürít, az nem azt jelenti, hogy rosszalkodik. Ez gyakran a fájdalom, a húgyúti betegség vagy akár az ízületi gyulladás első jele, mert nehezére esik hozzáférni az alomtálcához.”

Dr. Crow ezért arra kérte a gazdikat, hogy bármilyen aggodalom esetén forduljanak állatorvoshoz.

Ha ezek közül bármelyiket észleli, ne várjon! A macskák húgyúti betegségei néhány óra alatt enyhe állapotból kritikussá válhatnak. Mennyiség, gyakoriság, erőlködés és testhelyzet: ez az alomtálca-ellenőrzés. Hetente két perc, ami megmentheti a macskája életét

– idézi a Mirror az állatorvost. 

@alex_thevet Cats hide pain better than almost any other animal we treat. They don’t whine or limp the way dogs do, and by the time you spot something’s actually wrong, it’s usually been brewing for a while. But there’s one thing in your house that doesn’t lie. The litter tray. I run through the same four checks on it every single time I see a cat in clinic, and I’m always surprised how few owners know about them. Volume. Frequency. Straining or blood. Position. Two minutes a week and you’ll catch most early kidney disease, diabetes, hyperthyroidism, lower urinary tract disease, and the kind of male-cat blockages that can kill them in under 48 hours. If your cat is straining to wee, going in and out of the tray with nothing coming out, weeing outside the tray, or producing blood-tinged urine, please don’t wait until tomorrow. Especially if they’re a boy. That window is really small. Save this so it’s there the next time you scoop. #vetexplains #cathealth #littertray #flutd #vetadvice ♬ original sound - Alex the vet
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