Ha hány a macska, ezt semmiképpen ne csináld – Mit jelez, mikor kell aggódni? Cicásoknak kötelező

macska
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 14:15
betegséghányás
Időnként minden cicusnál előfordul, hogy hány. De vajon mindig „csak” szőrgolyóról van szó? A macska hányása mögött néha komolyabb okok is állhatnak – érdemes kicsit jobban megismerni, mit mi jelent, és mikor indokolt azonnal állatorvoshoz fordulni.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A macska hányása számtalan különböző dologra utalhat. Amikor meglátjuk a cicánk körül a kellemetlen „meglepetést”, gyakran megijedjünk.  

Macska hányás a padlón.
Macska hányás? Ezt semmiképpen ne csináld – Mit jelez, mikor kell aggódni? Cicásoknak kötelező!
Fotó: ANASTASIIAKU /  Shutterstock 
  • A macska hányás színétől függően sok dologra következtethetünk.
  • Lehet, hogy csupán egy szőrgolyót köhög fel a cica, de lehet, hogy komoly betegség húzódik a háttérben.
  • Jelek, hogy ideje állatorvoshoz fordulni.

Macska hányás? Ezt semmiképpen ne csináld – mit jelez, mikor kell aggódni? 

Ha csak egyszer fordul elő, és a macska egyébként vidám, játszik, eszik, akkor a legtöbbször nem kell azonnal riadóztatni. A hányás oka gyakran ártalmatlan – például a lenyelt szőrgolyók okozta inger, ami a cicamosdás eredménye, mikor a kiskedvencünk a bundáját tisztítja. Ilyenkor a hányás egyszerűen a gyomor természetes – bár nem túl kellemes – tisztulási folyamata.  

Ugyanakkor nem mindig ilyen egyszerű a helyzet. A macska hányás hátterében állhat:

  • táplálék-intolerancia,
  • mérgező étel fogyasztása,
  • stressz és szorongás,
  • romlott vagy nem megfelelő eledel,
  • fertőzés, paraziták vagy belső gyulladás,
  • komolyabb belgyógyászati betegségek – például hasnyálmirigy-gyulladás, pajzsmirigy-túlműködés vagy vesebetegség.

Színek és jelek – mit mondhat el a hányadék?  

A hányadék színe és állaga is árulkodó. Ha sárgás vagy zöldes folyadék jelenik meg, az epe jelenlétére utalhat; barna-vöröses árnyalat pedig akár vérzést is jelezhet. Ilyen esetben érdemes már minél előbb állatorvoshoz fordulni.

Macska és macska hányás.
Lehet, hogy csupán egy szőrgolyót köhög fel a cica, de lehet, hogy komoly betegség húzódik a háttérben.
Fotó: Vershinin89 /  Shutterstock 

Mit NE csinálj, ha hány a macska

Ijesztő lehet, amikor a macska hány, de nem minden reakció segít kiskedvencünkön. Sőt, van, ami kifejezetten ronthat a helyzeten:

  1. Ne etesd azonnal újra. A gyomornak kell egy kis pihenő, különben könnyen megismétlődhet a hányás.
  2. Ne adj neki emberi gyógyszert. Ami nekünk bevált, a macskának akár veszélyes is lehet.
  3. Ne intézd el annyival, hogy „biztos szőrlabda”. Ha a hányás visszatér vagy szokatlan, érdemes komolyabban venni.
  4. Ne válts hirtelen tápot. Az egyik leggyakoribb kiváltó ok épp a túl gyors étrendcsere.
  5. Ne hagyd figyelmen kívül a kísérő tüneteket. Levertség, hasmenés, étvágytalanság már figyelmeztető jel.

Néha a legjobb, amit tehetsz, az a megfigyelés – és ha kell, az időben meghozott állatorvosi döntés.

Mikor gondoljunk komolyabb problémára?

Nem csupán az ételek miatt hányhat a macska. Ha a hányás:

  • többször ismétlődik egymás után,
  • vér vagy furcsa színű anyag látható benne,
  • a cica nem eszik, nem iszik vagy levert,
  • egyéb tünetekkel (hasmenés, láz, testsúlycsökkenés) is jár,

akkor ne hagyjuk figyelmen kívül – forduljunk szakemberhez.

Mit tehetsz otthon, ha a cica hány?  

Ha csak egyszer történt egy kis hányás, és a cica egyébként jól van, pár apróbb lépéssel segíthetsz neki:  

  • biztosíts friss vizet – a hidratáltság kulcsfontosságú
  • hagyd pihenni  
  • egy rövid ideig (néhány óra) hagyd ki az étkezést, majd kínálj könnyebb, kímélő falatokat  
  • figyeld meg, hogy történik-e még hányás, és milyen gyakran.

Ez a nyugodt „megfigyelés” segíthet eldönteni, hogy valóban átmeneti jelenségről van-e szó vagy további lépések szükségesek.

Az internet tele van „házi” tippekkel, de ne feledd: a macska hányás mögött akár súlyosabb egészségügyi probléma is állhat. Ha bizonytalan vagy, ne késlekedj – egy állatorvos nemcsak megnyugtat, de gyakran korai stádiumban fedezhet fel komolyabb elváltozásokat is. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témában:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

