Ha hány a macska, ezt semmiképpen ne csináld – Mit jelez, mikor kell aggódni? Cicásoknak kötelező

A macska hányása számtalan különböző dologra utalhat. Amikor meglátjuk a cicánk körül a kellemetlen „meglepetést”, gyakran megijedjünk.
Ha csak egyszer fordul elő, és a macska egyébként vidám, játszik, eszik, akkor a legtöbbször nem kell azonnal riadóztatni. A hányás oka gyakran ártalmatlan – például a lenyelt szőrgolyók okozta inger, ami a cicamosdás eredménye, mikor a kiskedvencünk a bundáját tisztítja. Ilyenkor a hányás egyszerűen a gyomor természetes – bár nem túl kellemes – tisztulási folyamata.
A hányadék színe és állaga is árulkodó. Ha sárgás vagy zöldes folyadék jelenik meg, az epe jelenlétére utalhat; barna-vöröses árnyalat pedig akár vérzést is jelezhet. Ilyen esetben érdemes már minél előbb állatorvoshoz fordulni.
Ijesztő lehet, amikor a macska hány, de nem minden reakció segít kiskedvencünkön. Sőt, van, ami kifejezetten ronthat a helyzeten:
Néha a legjobb, amit tehetsz, az a megfigyelés – és ha kell, az időben meghozott állatorvosi döntés.
Nem csupán az ételek miatt hányhat a macska. Ha a hányás:
akkor ne hagyjuk figyelmen kívül – forduljunk szakemberhez.
Ha csak egyszer történt egy kis hányás, és a cica egyébként jól van, pár apróbb lépéssel segíthetsz neki:
Ez a nyugodt „megfigyelés” segíthet eldönteni, hogy valóban átmeneti jelenségről van-e szó vagy további lépések szükségesek.
Az internet tele van „házi” tippekkel, de ne feledd: a macska hányás mögött akár súlyosabb egészségügyi probléma is állhat. Ha bizonytalan vagy, ne késlekedj – egy állatorvos nemcsak megnyugtat, de gyakran korai stádiumban fedezhet fel komolyabb elváltozásokat is.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témában:
