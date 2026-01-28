Ha hány a macska, ezt semmiképpen ne csináld – Mit jelez, mikor kell aggódni? Cicásoknak kötelező

A macska hányása számtalan különböző dologra utalhat. Amikor meglátjuk a cicánk körül a kellemetlen „meglepetést”, gyakran megijedjünk.

Fotó: ANASTASIIAKU / Shutterstock

A macska hányás színétől függően sok dologra következtethetünk.

Lehet, hogy csupán egy szőrgolyót köhög fel a cica, de lehet, hogy komoly betegség húzódik a háttérben.

Jelek, hogy ideje állatorvoshoz fordulni.

Macska hányás? Ezt semmiképpen ne csináld – mit jelez, mikor kell aggódni?

Ha csak egyszer fordul elő, és a macska egyébként vidám, játszik, eszik, akkor a legtöbbször nem kell azonnal riadóztatni. A hányás oka gyakran ártalmatlan – például a lenyelt szőrgolyók okozta inger, ami a cicamosdás eredménye, mikor a kiskedvencünk a bundáját tisztítja. Ilyenkor a hányás egyszerűen a gyomor természetes – bár nem túl kellemes – tisztulási folyamata.

Ugyanakkor nem mindig ilyen egyszerű a helyzet. A macska hányás hátterében állhat:

táplálék-intolerancia,

mérgező étel fogyasztása,

stressz és szorongás,

romlott vagy nem megfelelő eledel,

fertőzés, paraziták vagy belső gyulladás,

komolyabb belgyógyászati betegségek – például hasnyálmirigy-gyulladás, pajzsmirigy-túlműködés vagy vesebetegség.

Színek és jelek – mit mondhat el a hányadék?

A hányadék színe és állaga is árulkodó. Ha sárgás vagy zöldes folyadék jelenik meg, az epe jelenlétére utalhat; barna-vöröses árnyalat pedig akár vérzést is jelezhet. Ilyen esetben érdemes már minél előbb állatorvoshoz fordulni.

Fotó: Vershinin89 / Shutterstock

Mit NE csinálj, ha hány a macska

Ijesztő lehet, amikor a macska hány, de nem minden reakció segít kiskedvencünkön. Sőt, van, ami kifejezetten ronthat a helyzeten:

Ne etesd azonnal újra. A gyomornak kell egy kis pihenő, különben könnyen megismétlődhet a hányás. Ne adj neki emberi gyógyszert. Ami nekünk bevált, a macskának akár veszélyes is lehet. Ne intézd el annyival, hogy „biztos szőrlabda”. Ha a hányás visszatér vagy szokatlan, érdemes komolyabban venni. Ne válts hirtelen tápot. Az egyik leggyakoribb kiváltó ok épp a túl gyors étrendcsere. Ne hagyd figyelmen kívül a kísérő tüneteket. Levertség, hasmenés, étvágytalanság már figyelmeztető jel.

Néha a legjobb, amit tehetsz, az a megfigyelés – és ha kell, az időben meghozott állatorvosi döntés.