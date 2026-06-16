Tuti tipp: így tárold az áfonyát, hogy sokáig fogyasztható legyen!

Az áfonya a tavaszi-nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse, hiszen kiváló finomság reggelikhez, desszertekhez vagy csak úgy nassolni is. Hátránya azonban, hogy gyorsan romlik, pláne akkor, ha valaki otthon az eredeti bolti csomagolásában tartja, mivel a műanyag dobozban könnyebben képződik pára. Ez annak köszönhető, hogy az áfonya magas víztartalmú gyümölcs, így tárolás közben nedvességet párologtat, és amikor a nedves levegő hideg felülettel találkozik, apró vízcseppek keletkeznek, amelyek kedveznek a penész kialakulásának. Többet azonban nem kell ezzel szenvedni: mutatjuk, hogy tárold az áfonyát, hogy az sokáig fogyasztható legyen!
Lisa Childs szakácskönyvíró szerint mindössze papírtörlőre van szükség és egy légmentesen zárható edényre. De miért pont papírtörlő? Azért, mert hatékonyan felszívja a keletkező nedvességet, így szárazon tartja a gyümölcsöt, ezzel pedig megelőzi a penész kialakulását. A másik fontos tényező egy olyan tároló, amiben nem tömörödnek össze a bogyók.
Nagyon fontos, hogy a gyümölcs teljesen száraz legyen, mielőtt lezárod a dobozt, mert a maradék nedvesség felgyorsíthatja a romlást – írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.