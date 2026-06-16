Tuti tipp: így tárold az áfonyát, hogy sokáig fogyasztható legyen!

Az áfonya a tavaszi-nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse, hiszen kiváló finomság reggelikhez, desszertekhez vagy csak úgy nassolni is. Hátránya azonban, hogy gyorsan romlik, pláne akkor, ha valaki otthon az eredeti bolti csomagolásában tartja, mivel a műanyag dobozban könnyebben képződik pára. Ez annak köszönhető, hogy az áfonya magas víztartalmú gyümölcs, így tárolás közben nedvességet párologtat, és amikor a nedves levegő hideg felülettel találkozik, apró vízcseppek keletkeznek, amelyek kedveznek a penész kialakulásának. Többet azonban nem kell ezzel szenvedni: mutatjuk, hogy tárold az áfonyát, hogy az sokáig fogyasztható legyen!

Áfonya sokáig, finoman: így tárold, hogy minél tovább jó legyen! Fotó: Pexels

Áfonya sokáig, finoman: így tárold, hogy minél tovább jó legyen!

Lisa Childs szakácskönyvíró szerint mindössze papírtörlőre van szükség és egy légmentesen zárható edényre. De miért pont papírtörlő? Azért, mert hatékonyan felszívja a keletkező nedvességet, így szárazon tartja a gyümölcsöt, ezzel pedig megelőzi a penész kialakulását. A másik fontos tényező egy olyan tároló, amiben nem tömörödnek össze a bogyók.

Így tárold helyesen az áfonyát:

A boltban válassz kemény, telt szemű darabokat! Otthon öblítsd át alaposan folyó víz alatt! Terítsd szét papírtörlőre, és hagyd teljesen megszáradni! Egy légmentesen zárható doboz alját béleld ki papírtörlővel! Tedd bele az áfonyát egy rétegben vagy lazán elosztva! Helyezz a tetejére is egy réteg papírtörlőt! Tartsd a dobozt a hűtőszekrényben!

Nagyon fontos, hogy a gyümölcs teljesen száraz legyen, mielőtt lezárod a dobozt, mert a maradék nedvesség felgyorsíthatja a romlást – írja a Mirror.