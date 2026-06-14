Hogyan tisztítsuk meg a sütő ajtaját?

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy még langyos állapotban kezdenek neki a takarításnak, pedig a kihűlt üvegfelületen jobban látszanak a zsíros foltok és a ráégett szennyeződések, így pontosabban dolgozhatunk. Emellett a hideg üvegre felvitt természetes tisztítószerek sokkal hatékonyabban fejtik ki hatásukat.
Keverjünk szódabikarbónából és kevés vízből sűrű pasztát, majd kenjük fel az üveg belső oldalára. Hagyjuk hatni legalább 20–30 percig. Ezután puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel könnyedén áttörölhetjük a felületet. A módszer előnye, hogy nem karcolja az üveget, mégis látványos eredményt ad.
Egy szórófejes flakonba töltsünk fele-fele arányban vizet és ecetet, majd permetezzük az üvegre, és száraz kendővel töröljük tisztára. Az ecet természetes zsíroldó és fertőtlenítő hatású, ráadásul szépen fényesíti az üveget. Előnye, hogy nemcsak a foltokat tünteti el, hanem a kellemetlen szagokat is semlegesíti.
A sütőajtó legmakacsabb szennyeződései általában a gumitömítések és az apró rések környékén gyűlnek össze. Mártsunk egy régi fogkefét vagy puha keféjű tisztítóeszközt ecetes vagy enyhén mosogatószeres vízbe, majd óvatosan tisztítsuk át a sarkokat és a tömítéseket.
Sok modern sütőajtó több rétegű üvegből áll, amelyek között idővel por és zsír rakódhat le. Ettől az ajtó állandóan foltosnak és koszosnak tűnik. Ellenőrizzük a használati útmutatót, mert számos modellnél az üveg biztonságosan szétszerelhető. Egy puha kendővel és enyhe tisztítószerrel ilyenkor alaposan megtisztíthatjuk a belső felületeket is.
A tisztításkor a legegyszerűbb, ha nem hagyjuk hónapokig felhalmozódni a szennyeződéseket. Ha minden használat után mosogatószeres vízzel áttöröljük, majd vízszintes mozdulatokkal óvatosan lehúzzuk a zsiradékot egy ablakkaparóval, a szennyeződés nem ég rá a felületre - írta a Fanny Magazin.
A tisztításnál a legnagyobb hiba, ha azonnal nekiesünk súrolószivaccsal. Sokkal hatékonyabb, ha először fellazítjuk a ráégett szennyeződéseket. Tegyük a rácsokat a fürdőkádba vagy egy nagyobb műanyag dobozba, majd engedjünk rájuk forró vizet. Adjunk hozzá mosogatószert vagy mosószódát, és hagyjuk állni legalább egy órán át.
Oldjunk fel egy vagy két mosogatógép- tablettát forró vízben, majd ebbe helyezzük bele a rácsokat. Az összetevői feloldják a makacs zsírt és az odaégett ételmaradékokat. Néhány óra után elegendő lehet egy puha szivaccsal áttörölgetni, és máris újra fényesek lesznek.
Rakjuk egy erős szemeteszsákba, fújjunk rá hideg zsíroldót vagy ecetes-szódabikarbónás keveréket, majd kössük be a zacskót. Pár óra elteltével elég leöblíteni. A zárt térben a tisztítószer intenzívebben dolgozik, így a szennyeződés könnyebben fellazul.
Szórjunk szódabikarbónát a rácsokra, majd permetezzünk rájuk ecetet. A pezsgő reakció segít feloldani a szennyeződéseket. Hagyjuk hatni legalább 30-40 percig, majd langyos vízzel öblítsük le. A legtöbb lerakódás dörzsölés nélkül is eltávolítható lesz.
A takarítás után a legtöbben azonnal visszateszik nedvesen a sütőbe, pedig ez hosszú távon rozsdásodáshoz vezethet. Fontos, hogy alaposan megszárítsuk őket egy puha konyharuhával, vagy hagyjuk néhány órára a levegőn.
Bár óvatosan kell alkalmazni, sok háziasszony esküszik erre a módszerre. Tegyük a rácsokat egy jól zárható zsákba kis tál ammóniával együtt – nem közvetlenül beleöntve, csak a gőze miatt. Egy éjszaka alatt a gőz fellazítja a szennyeződéseket, így másnap szinte le lehet törölni a koszt. Fontos a jó szellőztetés a helységben és a gumikesztyű használata munka közben.
Ha maradt néhány erősebben odaégett rész, gyűrjünk össze egy darab alufóliát, és ezzel finoman dörzsöljük át az eszközt. Kevésbé karcol, mint a durva fémszivacs, mégis hatékonyan eltávolítja a lerakódásokat. Érdemes azonban óvatosan bánni vele, hogy ne sérüljön a bevonat.
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