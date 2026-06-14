Hogyan tisztítsuk meg a sütő ajtaját?

1. Sütő tisztítás - Csak hidegen álljunk neki

Így tisztítsd ki a sütőt

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Sokan elkövetik azt a hibát, hogy még langyos állapotban kezdenek neki a takarításnak, pedig a kihűlt üvegfelületen jobban látszanak a zsíros foltok és a ráégett szennyeződések, így pontosabban dolgozhatunk. Emellett a hideg üvegre felvitt természetes tisztítószerek sokkal hatékonyabban fejtik ki hatásukat.

2. Készítsünk egy sűrű pasztát

Keverjünk szódabikarbónából és kevés vízből sűrű pasztát, majd kenjük fel az üveg belső oldalára. Hagyjuk hatni legalább 20–30 percig. Ezután puha szivaccsal vagy mikroszálas kendővel könnyedén áttörölhetjük a felületet. A módszer előnye, hogy nem karcolja az üveget, mégis látványos eredményt ad.

3. Szabaduljunk meg a szagoktól

Egy szórófejes flakonba töltsünk fele-fele arányban vizet és ecetet, majd permetezzük az üvegre, és száraz kendővel töröljük tisztára. Az ecet természetes zsíroldó és fertőtlenítő hatású, ráadásul szépen fényesíti az üveget. Előnye, hogy nemcsak a foltokat tünteti el, hanem a kellemetlen szagokat is semlegesíti.

4. Ne hagyjuk ki a sarkokat

A sütőajtó legmakacsabb szennyeződései általában a gumitömítések és az apró rések környékén gyűlnek össze. Mártsunk egy régi fogkefét vagy puha keféjű tisztítóeszközt ecetes vagy enyhén mosogatószeres vízbe, majd óvatosan tisztítsuk át a sarkokat és a tömítéseket.

5. Mi van a két réteg között?

Sok modern sütőajtó több rétegű üvegből áll, amelyek között idővel por és zsír rakódhat le. Ettől az ajtó állandóan foltosnak és koszosnak tűnik. Ellenőrizzük a használati útmutatót, mert számos modellnél az üveg biztonságosan szétszerelhető. Egy puha kendővel és enyhe tisztítószerrel ilyenkor alaposan megtisztíthatjuk a belső felületeket is.

6. Így segíthet a rendszeresség

A tisztításkor a legegyszerűbb, ha nem hagyjuk hónapokig felhalmozódni a szennyeződéseket. Ha minden használat után mosogatószeres vízzel áttöröljük, majd vízszintes mozdulatokkal óvatosan lehúzzuk a zsiradékot egy ablakkaparóval, a szennyeződés nem ég rá a felületre - írta a Fanny Magazin.