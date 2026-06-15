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Vége a bosszankodásnak: 3 filléres házi praktika, amitől ragyogni fog az ablaküveg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tisztítószer
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 13:15
tisztítószer házilagházi praktikatippek-tanácsokablaktisztítás
Hiába pucolod gőzerővel az ablakokat, mégis maszatos és csíkos marad? Most leleplezzük az ablaktisztítás legjobb házi praktikáit. Ezektől garantáltan ragyogni fognak a legcsíkosabb ablakok is. Mutatjuk, mit tegyél!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Az ablaktisztítás során a legtöbben ugyanazt a hibát követjük el. 
  • Ha rossz módszert vetünk be, akkor az üveg csíkos és foltos marad.
  • Néhány egyszerű, otthoni megoldás mindent megváltoztat.

A nyári időszakban az ablaktisztítás kész rémálom. A szél és a változó időjárás miatt por lepi el az üveget, ráadásul a pollenek is rátapadnak. Sokan elkövetnek egy nagy hibát a tisztítószer használatakor, ami miatt a foltok állandóan az ablaküvegen maradnak. 

Ablaktisztítást végez egy nő.
Az ablaktisztítás ismért örömteli perceket okoz, ha három házi praktikát alkalmazol / Fotó: Photoroyalty / Shutterstock

Miért marad csíkos az üveg az ablaktisztítás után?

A válasz röviden: ne vidd túlzásba a tisztítást! A bolti szerek nem mindig párolognak el teljesen, hanem az üvegen maradnak, vonzzák a port és a különféle szennyeződéseket. Ezért úgy tűnik, mintha az ablak pillanatok alatt újra koszos lenne.

Egy kevésbé ismert takarítási trükkel viszont patyolat tiszta lesz a nyílászáró. Felejtsd el a klasszikus tisztítószer használatát, mert létezik három filléres házi praktika, ami természetes megoldást nyújt. Sokan állítják, hogy ezektől ragyognak az ablakok, és végre búcsút inthetsz a korábbi makacs, zsíros csíkoknak.

A legjobb trükk, ami mindent visz

Foltok az ablaküvegen: nem is gondolnád, de igaz, néhány teafiltertől az ablaktisztítás házilag nemcsak egyszerűbb, hanem gyorsabb is. Forralj fel 2 deciliter vizet, majd áztass bele 3-4 teafiltert. Vedd ki őket, és hagyd kihűlni az oldatot. Egy szórófejes flakonba töltsd bele, és fújd az ablakra a csodaszert. Ha egy mikroszálas kendővel fényesre törlöd, többé nem lesz gondod a makacs csíkokkal az ablakon. 

Egy másik jól bevált módszer az ecetes víz használata. Kevés ecet a vízbe, és már kész is a titkos fegyver az ablakpucoláshoz. Szintén segít a zsíros lerakódások eltávolításában, és csökkenti a csíkok létrejöttét. 

A mosogatószeres megoldás a leghatásosabb ablaktisztítási tippek közé tartozik: néhány csepp belőle a meleg vízbe és az ablakról máris eltünteti a szennyeződéseket. 

Ha eddig nem értetted, miért marad csíkos az ablak tisztítás után, most már világos: nem a több tisztítószer használata, hanem a megfelelő módszer a kulcs!

Egy youtuber felfedte az ablaktisztítás további 5 hatékony praktikáját. Játszd le az alábbi videót a részletekért:

(Mirror)

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